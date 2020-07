Andi explica iniciativa del aporte empresarial para Ingreso Solidario

Teniendo en cuenta que desde el próximo año la situación del empresariado será mejor que la actual y dadas las enormes necesidades de recursos que implican las ayudas sociales, la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) les propuso al Gobierno y al país crear una contribución transitoria sobre la nómina, que las empresas pagarían durante 24 meses, para subir la cobertura del programa Ingreso Solidario de 3 millones de familias a 4,5 millones de hogares.

La idea, según Bruce Mac Master, presidente de la Andi, es que hogares de personas como artesanos, artistas o deportistas, que no estaban en los radares de la vulnerabilidad, pero que de la noche a la mañana quedaron en la calle, puedan recibir desde el segundo semestre esa ayuda, y se abarque a otros 6 millones de personas.



¿Por qué la Andi propone que las empresas aporten para ampliar el alcance del Ingreso Solidario?

El Estado tiene unas capacidades limitadas desde el punto de vista fiscal. Muchas personas le han pedido al Gobierno que gaste y gaste, y en realidad hasta que no nos inventemos una fuente de recursos inteligente no vamos a poder gastar mucho más.



Nos pusimos a estudiar cómo podríamos apoyar a la población que estaba en una condición de vulnerabilidad tan grande. Todos creíamos que este tema iba a ser de marzo, abril y mayo, pero hoy en día no sabemos cuánto dure. El Gobierno logró un hito al hallar ese grupo de familias que estaban en vulnerabilidad, pero además encontrando la forma de bancarizarlos.



De ese grupo se queda en todo caso por fuera una parte importante de la población que lo va a necesitar; población de Sisbén 3 y de Sisbén 4. Entonces se acercan a nosotros asociaciones de artesanos, de deportistas, de artistas, de vendedores ambulantes y de recicladores, y nos muestran su situación. Gente que no era considerada ni pobre, ni vulnerable ni pobres extremos en ninguno de los cálculos, pero resulta que quedaron en la calle.



¿Cuándo los contactaron?



Ha sido a lo largo de todo este tiempo. He hablado hasta con el secretario de Cultura de Bogotá, Nicolás Montero, y me contaba la situación de los artistas. Conocemos muy bien la situación de los recicladores porque tenemos programas de reciclaje.



Entonces nos sentamos hace un mes con Planeación y con el viceministro de Hacienda, para entender qué podíamos hacer.



Sacamos unos cálculos y arrojaron que había entre 1,2 y 1,5 millones de familias por fuera, que lo están necesitando. Entonces aparece la pregunta de si el Gobierno va a ampliar de julio a diciembre Ingreso Solidario, y lo anunciaron. Con ello, sacamos la cuenta y vimos que si durante dos años se genera algo equivalente a 1,5 billones de pesos, a través de la nómina, podemos financiar al Gobierno, entregándoselos con ese programa –por-que no tendríamos que ver con la asignación de recursos– a partir del año entrante, con el compromiso de los empresarios, que ojalá sea con fuerza de ley.

¿De cuánto sería la contribución?



Es el 0,75 por ciento del valor de la nómina mensual de cada empresa. De alguna forma, cuando se bajó la contribución de compensación del 6 por ciento al 4 por ciento, hubo un beneficio que puede dejar algún espacio para hacer ese sacrificio en este momento. Es algo fácil de recaudar pronto. Si fuera un impuesto sobre la renta, la plata solo entraría a partir de 2022.



Tampoco estamos adelantando la discusión de la reforma tributaria que se tiene que dar en algún momento. Esto no puede ser una pequeña tributaria, sino que se refiera específicamente a la situación solidaria de los empresarios hacia el país.



¿Habría un proyecto de ley para que el Gobierno haga los desembolsos desde el segundo semestre?



Sí, y puede ser con un decreto o una ley, pero eso tienen que mirarlo el Gobierno y el área jurídica. Estimamos que con esto logramos atender prácticamente a la totalidad de la población que está teniendo problemas reales de subsistencia. Además tiene la virtud de que no lanza desesperadamente a la gente a las calles y evita que haya riesgos de salud.



Se plantea desde el año entrante el cobro de la contribución porque hay que esperar a que las compañías que realmente son viables puedan sobrevivir y retomar sus actividades, sin las afugias de caja de hoy en día. Con el debate de estos días, hemos pensado que sea interesante hacerlo desde julio o el segundo semestre. Eso será parte del análisis.



¿A cuántas personas cubriría y cuánto costaría?



Son 1,44 billones de pesos, que pagarían las compañías en 24 meses. Al final son 6 millones de personas.



¿Qué tan fácil es para las empresas ese aporte tras el impacto del covid-19?



No es algo fácil. Es un sacrificio solidario importante. Esto es lo que hace el principio de solidaridad muy presente para todos. Las empresas tienen mecanismos de financiación que les permiten a partir del año entrante tener mejores condiciones.



¿Por la menor carga fiscal?



Puede ser, pero lo que pienso es que en realidad el año entrante vamos a tener menos crisis y la situación estará más estabilizada para el empresariado. Es muy importante que sea temporal y no un costo permanente para la nómina. Es un ejercicio en el que se está priorizando, sin duda, la solidaridad, que vemos como necesaria en esta crisis inesperada, por encima incluso de la competitividad.



Podría haber mecanismos como una inversión forzosa, no lo sabemos, pero puede haber cosas que pueden mitigar el efecto de competitividad que no deja de ser importante.



Esta no es una propuesta exenta de costos. Es un esfuerzo gigante, pero también es una decisión de priorizar la solidaridad sobre la competitividad durante 24 meses. Estamos diciendo que complementemos el programa del Gobierno hasta el número que se necesita.



¿Es similar a la petición de varios millonarios del mundo para que les cobren más impuestos?



Eso se refiere más a las personas que a las compañías y lo están diciendo los millonarios que tienen un patrimonio personal muy alto. Esto va más en línea de la escuela del capitalismo consciente, es decir, tener verdaderamente la conciencia de dónde podemos, cuándo se puede y dónde somos valiosos. El líder del tema es el hindú Raj Sisodia.



¿El aporte lo harían las grandes dado que las pymes han sido más golpeadas?



La gente tiene la idea de que las pymes están muy afectadas y que las grandes empresas no, y eso no es cierto. Hay una gran cantidad de empresas grandes afectadas. Una de las ventajas de hacerlo sobre la nómina es que es un reflejo del tamaño de las compañías y si es pequeña, aporta poco.



Tenemos que empezar a aportar en la medida de las posibilidades. El que puede aportar poco, que aporte poco, pero que aporte. Ese debería ser incluso un principio general de la reforma tributaria que eventualmente se vaya a hacer, porque estamos acostumbrados a que muy pocas personas sostienen al Estado. Son cerca de 76.000 personas y 3.000 personas que pagan renta.

¿La propuesta no afectaría la creación de empleo?



Eso no se haría sino hasta el otro año. La idea es que las compañías se puedan recuperar y no generarles ahora cargas, iliquidez ni costos. Me gusta más la idea de que sea desde julio del año entrante, para darle tiempo a la recuperación y para que el empleo se logre recuperar.

