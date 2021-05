¿Continuarán los pagos del Ingreso Solidario después de junio?

El Ministerio de Hacienda y el Gobierno siguen ideando una reforma tributaria que permita recaudar 14 billones de pesos para tapar el hueco que ha dejado la pandemia en el país.



Esta reforma también permitiría extender programas sociales como lo es Ingreso Solidario que, en principio, iría hasta el mes de junio.



"Este programa social termina en junio de este año y necesitamos dar una respuesta a estas personas para darle una continuidad. Está la urgencia de responder socialmente a tantos millones de colombianos”, aseguró el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, en un foro sobre el proyecto de gasto social impulsado por el Congreso y el Gobierno en el que se escucharon opiniones y propuestas tributarias de distintos sectores.



Restrepo insistió en que se está buscando la manera, a través de consensos con distintos sectores, de conseguir recursos para ampliar programas como la devolución del IVA, el Ingreso Solidario y los de Prosperidad Social. Incluso, se buscaría que algunas de estas ayudas se vuelvan permanentes.



Sobre la nueva reforma tributaria, Restrepo indicó: “nuestra propuesta de gasto social con financiación sostenible tiene que salir del bolsillo de los más pudientes y llegar a los más vulnerables. No podemos tocar a la clase media, ni el IVA y tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de las pensiones. Mi invitación en esta es a que hagamos un debate amplio y propositivo. Los programas sociales no dan espera. Son urgentes y necesarios. Necesitamos una propuesta que pueda lograr una sostenibilidad fiscal de largo plazo y crecimiento económico”.



Recuerde que los pagos de estos programas sociales se realizan por medio de operadores o entidades financieras donde los beneficiarios tengan algún producto financiero. De no tener un producto financiero, recibirá su pago a través de giro postal por SuperGIROS y su red aliada.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS