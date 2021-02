Ingreso solidario: así será el pago para familias no bancarizadas

Este 22 de febrero inició la fase de pagos de los giros 10 y 11 de Ingreso solidario (por un acumulado de $320.000), correspondientes a los meses de enero y febrero, para familias no bancarizadas.



Las ayudas se entregarán en 15 pagos con el fin de evitar aglomeraciones en los puntos de pago asignados. De este modo, el proceso de pago estará vigente hasta el próximo 18 de marzo.



Este programa beneficiará a tres millones de hogares colombianos, de acuerdo a lo indicado por Susana Correa Borrero, directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

En total son 3 millones de hogares vulnerables que reciben el pago de #IngresoSolidario como apoyo en esta época de crisis derivada de la pandemia del Covid-19. pic.twitter.com/dn7aPjK8HL — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) February 26, 2021

"Para este pago acumulado el Gobierno nacional ha destinado cerca de 980.000 millones de pesos. En este 2021 realizaremos seis pagos con una inversión de 2,9 billones de pesos", dijo Correa, quien también aseguró que las ayudas se repartieron inicialmente para las familias bancarizadas (desde el pasado 22 de febrero) que tienen cuenta de ahorros o un depósito digital activo.



Por su parte, desde este viernes los beneficiarios no bancarizados deben cobrar su giro de manera presencial en giro postal. El único servicio autorizado para hacer estos pagos es la compañía Supergiros. Se estima que son unas 650.000 familias las que cobran el subsidio bajo esta modalidad.



“A partir de este pago deberán hacerlo por Supergiros y su red de aliados. La transferencia estará disponible hasta el próximo 18 de marzo”, aseguró la directora del DPS.



Por otro lado se encuentran los hogares que no han recibido la asignación de un banco para retomar los pagos de la ayuda solidaria. En su caso deben también recurrir a la modalidad presencial para el cobro.



Prosperidad Social indicó que ya atendió estos casos puntuales, los cuales se presentaron con beneficiarios que antes estaban bancarizados, pero tuvieron problemas de rechazo y bloqueo. En consecuencia, mientras se les asigna una nueva entidad bancaria, podrán retirar el pago de manera presencial.



Desde la entidad coordinadora del Ingreso Solidario se afirma que la mayoría de las familias pendientes de entidad bancaria ya saben dónde cobrar nuevamente la ayuda. Si no es así, sugieren ponerse en contacto con el DPS.



Para saber si usted es beneficiario y puede reclamar el apoyo de Ingreso Solidario, ingrese a prosperidadsocial.gov.co o a ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co y realice la consulta con su cédula.



No se alarme si no aparece en el listado de beneficiarios de #IngresoSolidario, esto obedece a que estamos actualizando el listado de quienes recibieron el giro, por eso, si encontró su nombre en la primera etapa y está plenamente identificado, no ha perdido su beneficio. pic.twitter.com/duH8gtY63h — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) February 26, 2021

