¿Qué hago si no recibí el giro de Ingreso Solidario en marzo?

Hasta el 18 de marzo, todos los beneficiarios no bancarizados del programa Ingreso Solidario estarán recibiendo los recursos correspondientes a enero y febrero que, acumulados, suman 320.000 pesos.



(Le puede interesar: ¿Qué pasará con programas como Ingreso Solidario con el Sisbén IV?).

Para evitar aglomeraciones en los puntos de pago asignados, se determinó que estas ayudas se entregarán de manera escalonada, hasta esa fecha.



Mientras los usuarios bancarizados reciben sus pagos vía transferencia o depósito, a los no bancarizados se les enviarán los recursos mediante giro postal; estos deben reclamarse, de manera presencial, en Supergiros, única empresa autorizada. Se estima que unas 650.000 familias cobran el subsidio bajo esta modalidad.



(Además: Se inicia el primer pago a beneficiarios de Familias en Acción).



“Para este pago acumulado –señaló Susana Correa, directora de Prosperidad Social- el Gobierno nacional ha destinado cerca de 980.000 millones de pesos. En este 2021 realizaremos seis pagos con una inversión de 2,9 billones de pesos”. La funcionaria señaló, además, que este programa cuenta con cerca de 3 millones de beneficiarios, en condición de vulnerabilidad y pobreza extrema.



“A partir de este pago deberán hacerlo por Supergiros y su red de aliados. La transferencia estará disponible hasta el próximo 18 de marzo”, aseguró la directora del DPS.

¿Y si no me llega el pago?

Con respecto a los afiliados a los que no se les consignaron los recursos o no se les hizo el giro correspondiente, Prosperidad Social invita a poner estos casos en conocimiento de la entidad, a través de los canales habilitados para ese fin.



“La mayoría de las consultas de Ingreso Solidario son confidenciales, por lo cual se debe validar la información específica. Nuestros canales de atención están disponibles para verificar lo pertinente de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1.00 p.m.”, explicó la entidad en su cuenta de Twitter.



Dichos canales son:



Sitio web de Prosperidad Social: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/



Línea gratuita nacional: 01-8000-951100



Línea Bogotá y Conmutador: (1) 514 2060



Nuevas líneas de atención en Bogotá: (1) 514 9626 y (1) 595 4410



Correo electrónico: ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co



Mensaje de texto gratuito al 85594



También puede comunicarse con la entidad por medio del chat virtual o de una videollamada.



Este es el enlace para acceder al chat virtual:



http://srvdespru.americasbps.com/DPS_landing/index.html



Y este, para hacer una videollamada con la entidad:https://nggly242.inconcertcc.com/americasbps/dps/VideoCallDPS.html#!

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

