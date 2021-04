Ingreso Solidario ha entregado $ 5,6 billones a hogares pobres

De acuerdo con Susana Correa, directora general de Prosperidad Social, en un año el programa Ingreso Solidario, creado para mitigar el impacto económico de la pandemia en los hogares más pobres y vulnerables del país, ha entregado 5,6 billones de pesos a más de tres millones de familias en esta condición.



(Le puede interesar: ¿Desde cuándo llegará el pago de ingreso solidario en abril?

Ingreso Solidario fue puesto en marcha en abril del 2020 mediante el decreto legislativo 518, para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el país, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.



Para su implementación, el Gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación, logró identificar en tiempo récord las familias en mayor estado de vulnerabilidad, que no eran receptoras de otros programas sociales.



El objetivo se alcanzó gracias a la información actualizada del Sisbén y a la capacidad del Estado de cruzar sus bases de datos.



Prosperidad Social recibió por decreto el programa en julio del 2020. El gran reto para la entidad que lidera, explicó Correa, fue lograr la ubicación de beneficiarios que no habían hecho los cobros: “Una vez Prosperidad Social asumió la administración de Ingreso Solidario, inmediatamente desplegó un esfuerzo institucional a lo largo de todo el país para ubicar, con el apoyo de las 35 direcciones regionales y los entes territoriales, a aquellos beneficiarios que no se presentaban a cobrar los giros. Todo con el objetivo claro de entregar estos recursos a las familias con mayores carencias en medio de la crisis ocasionada por el covid-19 y cobijar, lo antes posible, a más de 3 millones de hogares con esta transferencia”, manifestó la funcionaria.



(Además: ¿Cómo recibir devolución del IVA en abril y saber si es beneficiario?).

Una reciente evaluación nos muestra cómo Ingreso Solidario representa el 50 por ciento del ingreso mensual per cápita de los hogares beneficiarios FACEBOOK

TWITTER

Este programa, mediante el que se giran 160.000 pesos mensuales a cada familia beneficiaria, ha logrado llegar a los lugares más apartados del país para entregar los recursos. De hecho, cubre al 100 por ciento de los municipios del país, gracias a una combinación de pagos a través del sistema bancario y de compañías de giro de dinero en efectivo.



De acuerdo con el director de transferencias monetarias de Prosperidad, Édgar Picón Prado, "estamos convencidos de la efectividad del programa: una reciente evaluación nos muestra cómo Ingreso Solidario representa el 50 por ciento del ingreso mensual per cápita de los hogares beneficiarios”.



Es de anotar también que, a raíz del paso del huracán Iota por San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en marzo se incluyeron 532 hogares de Providencia como nuevos beneficiarios.



(También: Duque dice que café, azúcar, sal y chocolate no tendrán IVA del 19 por ciento).



Hasta la fecha, se tiene previsto que Prosperidad Social haga 15 entregas hasta junio del 2021, para mitigar los impactos derivados de la emergencia causada por el covid-19. La inversión proyectada es de 7,2 billones de pesos.



Cabe señalar que Ingreso Solidario fue estructurado para operar inicialmente por tres meses, pero luego fue extendido por el Gobierno a 15 giros hasta junio de este año. De hecho, el proyecto de reforma tributaria que será radicado en el Congreso plantea no solo aumentar la cobertura de este programa a 4,7 millones de familias, sino también el monto de las transferencias que recibirán.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Encuentre también en Economía:

Colombia, entre los países de la región que más crecerían

Por qué la reforma tributaria empieza a preocupar a los gremios

Ofertas de empleo en Spring: vacantes de empleo en Colombia