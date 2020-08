Cuarto pago de Ingreso Solidario se hará durante todo agosto

Desde el 31 de julio y durante todo agosto, los cerca de 2,5 millones de beneficiarios de Ingreso Solidario recibirán, de manera progresiva y escalonada, el cuarto giro mensual del programa, equivalente a $160.000 por hogar.



De acuerdo con Susana Correa Borrero, directora general de Prosperidad Social, estas personas podrán retirar los recursos, garantizando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad con los que se busca evitar aglomeraciones de beneficiarios en puntos de retiro. (Le puede interesar: ¿Cómo ver si le pagaron el cuarto giro del Ingreso Solidario?)

“Estamos tomando todas las medidas necesarias para que los beneficiarios de nuestros programas puedan recibir los giros ordinarios y extraordinarios en medio de esta emergencia por covid-19, y que puedan contar con los recursos dispuestos por el Gobierno Nacional para mitigar los efectos que esta pandemia ha traído en los hogares colombianos con mayores carencias. Por eso estamos extendiendo los tiempos para reclamar los recursos y haciendo pagos escalonados para que puedan cumplir con las medidas de movilidad y bioseguridad de los municipios”, manifestó Correa Borrero.



(Lea además: ¿Cómo ver si le pagaron el cuarto giro del Ingreso Solidario?)



¿Cómo retirar?



Para que los beneficiarios puedan obtener estos recursos se han contemplado dos modalidades: si la persona tiene una cuenta o depósito activo en el sistema financiero, recibe el abono por esta vía; el banco, por su parte, notificará al cliente la transacción.



Aquellas personas que no tienen productos financieros reciben un mensaje de texto en el que se les informa que son beneficiarias de Ingreso Solidario para que desde su celular hagan la apertura del producto bancario en una de las entidades financieras vinculadas al programa, siguiendo las instrucciones del mensaje o si el pago se hará por modalidad de giro. Una vez surta ese proceso, se le informará en qué momento puede disponer de los recursos.



Ana María Palau, subdirectora general de programas y proyectos de Prosperidad Social, explicó que con este programa “buscamos aportar al cubrimiento de las necesidades básicas de los hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad económica, que son los más afectados por los impactos derivados de la emergencia causada por el Covid-19”.



A la fecha unos 2.6 millones de hogares han recibido apoyos a través Ingreso Solidario, con al menos un giro, en los 32 departamentos del país. Prosperidad Social, con sus equipos territoriales, mantiene la búsqueda de potenciales beneficiarios que aún no han podido cobrar alguno o la totalidad de recursos del programa, con el que se quiere cobijar a por lo menos 3 millones de hogares.



Prosperidad Social aclaró que para ser beneficiario de Ingreso Solidario no es necesario inscribirse ni participar en sorteos de ningún tipo.



Mayor información a través de los canales oficiales del programa:



Sitio web: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/

Correo electrónico para resolver dudas: ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co

Líneas oficiales de Prosperidad Social: 018000951100 (a nivel nacional) y (1) 5954410, en Bogotá.