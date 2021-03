¿Cómo saber si ya puedo reclamar pago de Ingreso Solidario de marzo?

Sin que todavía haya finalizado el pago correspondiente al acumulado de los giros 10 y 11 (enero y febrero) del programa Ingreso Solidario, equivalente a 320.000 pesos, ha trascendido que se espera que entre el 20 y el 27 de este mes comience el pago del giro número 12, por 160.000 pesos.



No es claro todavía si dicha transferencia, a diferencia de los dos primeros meses del año, se hará dentro de los tiempos establecidos.



Se espera, no obstante, que Prosperidad Social, entidad a cargo de estos pagos, comunique la disponibilidad de los recursos a por lo menos 2,3 millones de sus beneficiarios bancarizados, a través de un mensaje de texto.



De igual modo, todos los beneficiarios (bancarizados y no bancarizados) pueden consultar la disponibilidad de dichos dineros entrando por este enlace.



Una vez en el sitio es necesario hacer clic en la pestaña ‘Consulta giros y beneficiarios en proceso’, ubicada en la parte superior derecha; tras ingresar debe llenar los campos correspondientes con sus datos personales, para que pueda hacer la respectiva consulta.



Es importante anotar que Ingreso Solidario, un subsidio creado para mitigar los impactos de la pandemia mediante la entrega de 160.000 pesos mensuales a familias en vulnerabilidad y pobreza extrema, está vigente hasta junio de este año.



No obstante, el Gobierno nacional analiza extenderlo, al igual que otros programas, hasta finales del 2021. En este momento, más de tres millones de hogares reciben estos recursos.

