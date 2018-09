Entrada a la Ocde pondría en riesgo beneficios de TLC

El gobierno de Juan Manuel Santos adquirió el compromiso de detener este año la chatarrización de camiones a cambio de que Estados Unidos permitiera la entrada de Colombia a la Ocde (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos), dijo Inside Trade.



El gobierno que estaba por terminar aceptó que Estados Unidos suspenda beneficios negociados en el tratado de libre comercio (TLC), si Colombia incumple, dijo la publicación especializada en comercio.

Según el Gobierno estadounidense, la chatarrización, que exige la salida de un camión viejo para que se matricule uno nuevo, afecta a las empresas que producen vehículos de este tipo.



Inside Trade dice que conoció una serie de documentos que dan cuenta del acuerdo. Según la publicación, hay correos electrónicos en los que funcionarios de ambos países discuten el acuerdo al que llegaron la ministra de Comercio de Santos, María Lorena Gutiérrez, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer.

Las fuentes dicen que en febrero Washington le envió una carta al gobierno en la que le indicaba que no podría respaldar su ingreso a la Ocde mientras no se archivara el programa de chatarrización. Agregan que Gutiérrez firmó en abril un acuerdo paralelo con Estados Unidos en el que se le daba el poder para suspender beneficios del TLC si el programa no era cancelado antes de enero de 2019.



“Santos tiró a su reemplazo debajo del bus con tal de obtener su premio (el ingreso a la Ocde)”, dice uno de los e-mails tras añadir que el gobierno de Iván Duque probablemente no podrá cumplir con ese plazo.



Sergio Gómez Maseri

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington