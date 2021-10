Infracciones ‘desconocidas’ por las que lo pueden multar

En el Código Nacional de Tránsito (CNT) hay más de 200 causales por las cuales las autoridades le pueden imponer un comparendo, pero muchas de ellas son desconocidas por la mayoría de los conductores.



Una de las que más se está sancionando por estos días es la de conducir con la licencia suspendida, cuando se han cometido dos infracciones o más en los últimos seis meses.

“A los conductores que tengan más de dos comparendos de tránsito en los últimos seis meses se les suspenderá la licencia de conducción durante un semestre. Igualmente, a quienes sean sorprendidos manejando con el pase suspendido se les cancelará el pase definitivamente”, según el artículo 124 del CNT.



Una vez establecida la suspensión mediante resolución, el organismo de tránsito procede a notificar a dichos ciudadanos, de conformidad con lo establecido en la ley 1437 del 2011, enviando citaciones a las direcciones registradas en el Runt y continuando con los procesos de notificación que establece la mencionada ley.



Cuando son notificados los ciudadanos, según el Código de Procedimiento Administrativo, se generan las medidas sancionatorias y se hace el reporte al Runt.

Una vez registrada la sanción en la página web de ese organismo, no puede ser modificada con la interposición del recurso.



Policía de tránsito Foto: Foto: iStock

El problema es que muchas veces los conductores solo se enteran de que tienen comparendos cuando van a hacer algún trámite de tránsito, por errores en la notificación o simplemente porque esta nunca llegó a su lugar de residencia, o la dirección no está actualizada.



Las dos infracciones dentro del período de seis meses que conllevan a la suspensión pueden ser por cualquier violación de las normas de tránsito.



Otras ‘desconocidas’

¿Lleva en el vidrio trasero de su automóvil una calcomanía grande de reconocidas marcas? Por ese decorado un agente de tránsito le puede imponer una multa por conducir un vehículo con propaganda, publicidad o adhesivos en sus vidrios que obstaculicen la visibilidad.



¿Les da clases de conducción a su hijo, novia o esposa en las calles del barrio? Impartir en vías públicas enseñanza práctica para conducir sin estar autorizado para ello le puede costar hasta medio salario mínimo.



¿El programa familiar del domingo es lavar el carro en la calle, frente a la casa? O, aprovechar el paseo de olla al río para echarle agua y trapo al carrito. Pues lavar vehículos en vía pública, en ríos, en canales, en quebradas, etc., también es motivo de sanción en el CNT.



Impartir en vías públicas enseñanza práctica para conducir sin estar autorizado para ello le puede costar hasta medio salario mínimo

Hay otras conductas con menos difusión, pero que están en la ley: no utilizar el cinturón de seguridad por parte de (todos) los ocupantes del vehículo.



No respetar las normas establecidas por la autoridad competente para el tránsito de cortejos fúnebres.



Remolcar un vehículo; bloquear una calzada o intersección con un vehículo; reparar un vehículo en las vías públicas, parque o acera; y transportar pasajeros en el platón de una camioneta pick up o en la plataforma de un vehículo de carga.



VEHÍCULOS

