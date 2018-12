Crece la tasa de desempleo juvenil en Latinoamérica

Los jóvenes y las mujeres son los más perjudicados en el ámbito laboral latinoamericano, según el estudio Panorama Laboral 2018 publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Uno de cada cinco jóvenes de 15 a 24 años de la región —el 19,6 por ciento— busca trabajo y no encuentra, una cifra que casi triplica la tasa de desempleo entre los mayores de 25 años —6,3 por ciento—.

El porcentaje de desocupación juvenil en la región se mantuvo en el 14 por ciento entre 2012 y 2014, pero se disparó en cinco puntos porcentuales desde entonces, en buena medida por la ralentización de muchas de las grandes economías de América Latina y el Caribe.



“Esto amenaza el presente, por el desaliento, e impacta en la cohesión social de nuestros países”, subrayó el director regional interino de la OIT a escala regional, Carlos Rodríguez, durante la presentación del informe.

El problema no se limita, ni mucho menos, a los jóvenes. En el tercer trimestre de 2018, una de cada diez mujeres que buscaba trabajo no lo encontró, una tasa mayor a la de sus pares masculinos en el mismo periodo (10 por ciento frente al 7,5 por ciento). La participación laboral femenina es igualmente más baja: poco más del 50 por ciento, más de 20 puntos porcentuales por debajo de la de los hombres.



Ante ese panorama, el director regional pidió “seguir impulsando los esfuerzos para reducir la desigualdad salarial” y la brecha de género. Los hombres, según el estudio, ganan 20 por ciento más por hora trabajada que las mujeres, y las diferencias no se deben tanto a variables de productividad laboral sino a “discriminación, estereotipos y factores culturales”.



La tasa de desempleo promedio en América Latina era, en el tercer trimestre del año, del 7,8 por ciento, con 25 millones de personas sin trabajo. La cifra es ligeramente inferior a la registrada a la misma altura del año pasado, un ejercicio que cerró con una desocupación cercana al 8,1 por ciento.



De todos modos, el organismo dependiente de Naciones Unidas matiza la mejora: la tasa de desempleo sigue estando por arriba del mínimo del 6,1 por ciento registrado en 2014.



Después de tres años consecutivos de aumento del desempleo en Latinoamérica y el Caribe, el leve descenso de este año tiene mucho que ver con la tímida recuperación en Brasil, por mucho la mayor economía regional, donde el desempleo cayó en 0,6 puntos. El gigante sudamericano tiene un 40 por ciento de la población económicamente activa regional y el incremento del empleo se dio en especial en las grandes empresas.



La OIT calcula que en 2019 el porcentaje de personas que no encuentran trabajo podría ser de 7,5 por ciento si se cumple la proyección del FMI de 2,2 por ciento de crecimiento del PIB la región.



Los salarios reales en América Latina y el Caribe, por su parte, subieron en un 1,5 por ciento en 2018 —con una inflación promedio menor que la del año pasado—.



JACQUELINE FOWKS

Ediciones EL PAÍS, SL 2018