Según el último informe sobre Empleo informal y seguridad social del Departamento Nacional de Estadística (Dane) durante el trimestre móvil que comprende marzo y mayo de 2023, la proporción de ocupados informales en el país fue 56,7 por ciento, lo que significó una disminución de 1,4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior ( 58,1 por ciento).



El informe también destaca que de los 22.701.000 millones de trabajadores que se registraron el país durante el periodo de referencia, cerca de 9'838.000 son formales y 12'863.000 son informales.



Cerca de 12,86 millones de trabajadores son informales en Colombia Foto: Carol Malaver / EL TIEMPO

Por otra parte, para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, esta proporción fue 41,9 por ciento, lo que representó una disminución de 2,3 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil marzo - mayo de 2022, cuando la cifra fue 44,1 por ciento.



Estas zonas comprenden a Bogotá, Medellín y su área metropolitana (AM), Cali AM, Barranquilla AM, Bucaramanga AM, Manizales AM, Pereira AM, Cúcuta AM, Pasto, Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicencio. En estas urbes se ubican cerca de 10,64 millones de trabajadores, de los cuales 6,19 son formales y 4,45 son informales.



Para el caso del total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de informalidad se ubicó en 43,3 por ciento lo que significó una disminución de 2,2 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil marzo - mayo de 2022 (45,5 por ciento).

Las ciudades con la mayor y menor informalidad

Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayor proporción de informalidad fueron: Sincelejo, con 69,1 por ciento; Riohacha, con 64,9 por ciento y Valledupar, con 64,2 por ciento.



Proporción de la población ocupada informal según ciudades Foto: Dane

Por su parte, ciudades como Bogotá, con 32,8 por ciento; Manizales con 33,8 por ciento y Tunja, con 37,6 por ciento fueron las que registraron una menor proporción de trabajadores informales.



En cuanto al dominio geográfico de centros poblados y rural disperso, que hace referencia a los municipios en zonas rurales, el indicador alcanzó los 84 por ciento, representando una caída de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre móvil del año anterior.

Informalidad en microempresas llegó al 84,9 %

El informe también destaca que entre marzo y mayo de este año, el 84,9 por ciento de la población ocupada que trabajaba en microempresas era informal, lo que representa una disminución de 0,3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.



Proporción de población ocupada informal según tamaño de empresa donde trabaja Foto: Dane

En el caso de las empresas pequeñas, medianas y grandes la proporción de ocupados informales fue: 20,9 por ciento, 6,8 por ciento, y 3,6 por ciento, respectivamente. Todos ellos con leves reducciones frente al periodo móvil entre marzo y mayo de 2022.

JUAN DAVID CANO LOPERA

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

REDACCIÓN ECONOMÍA

