En Colombia, hay 5,3 millones de trabajadores informales

Entre abril y junio de este año, el número de trabajadores informales llegó a 5,3 millones en las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país, lo que representa un aumento de 1,1 millones frente a lo reportado en el mismo periodo del año anterior.



Según el Dane, la proporción de ocupados informales fue de 48,5 por ciento, un dato superior al 44,3 por ciento registrado hace un año.



Por ciudades, las que presentaron una mayor proporción de informalidad fueron Cúcuta A.M. (68,3 por ciento), seguido de Riohacha (66,2 por ciento) y Sincelejo (66,1 por ciento). Al contrario, las de menor tasa fueron Manizales A.M. (38,8 por ciento), Medellín A.M. (41,9 por ciento) y Bogotá D.C. (42,0 por ciento).



Del total de informales en las 23 ciudades, más de 3 millones tenían educación básica secundaria, 1,1 millones primaria y 1 millón educación superior. Además, 3,4 millones trabajaban por cuenta propia.



Por sectores, 2,4 millones de los informales están en la rama del comercio, 937.000 en los servicios comunales, sociales y personales y 672.000 en el transporte.



Respecto al desempleo juvenil, el Dane reveló que la tasa se ubicó en 23,3 por ciento, lo que representó una disminución de 6,2 puntos porcentuales frente a lo registrado el año anterior.



En total, 1,58 jóvenes estuvieron desocupados.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS