¿Hay relación entre las utilidades de las empresas y la inflación en Colombia?

Según un reporte del Ministerio de Hacienda, las utilidades de las empresas que operan en Colombia han sido el factor que más ha aportado al aumento de la inflación entre el 2021 y el 2022.



El documento dice que la contribución de las utilidades a la inflación ha sido mayor que la de los salarios, especialmente en sectores como el agropecuario y el minero.

Lo anterior, según la cartera que lidera Ricardo Bonilla, podría estar relacionado con el poder de mercado que tienen estas firmas y que les permite ajustar precios para maximizar sus utilidades y ello se transmite en un mayor aumento de las expectativas de inflación.



Sin embargo, según Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, el documento del Minhacienda replica una metodología propuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que aún no ha surtido un proceso de revisión estándar.

“Solo muestra un modelo en donde el mayor poder de mercado amplifica las presiones inflacionarias, pero no determina cuál es el poder de mercado agregado o sectorial, o si este aumentó o no después de la pandemia. No se puede determinar un efecto causal entre utilidades e inflación”, aseguró.

Unos breves comentarios sobre el comunicado de prensa publicado por @MinHacienda el día de hoy: pic.twitter.com/QbSb7uRBjz — Luis Fernando Mejía (@LuisFerMejia) January 15, 2024

Al contrario, dice que la inflación ha estado determinada por choques de oferta, como el aumento del precio de los commodities, y estímulos de la demanda agregada debido a la política monetaria que fue expansiva en la primera parte del ciclo, y una política fiscal también expansiva.

Ante estos episodios, expertos como Weber y Wasner (2023), citados por el Ministerio, recomiendan imponer impuestos a las ganancias extraordinarias que desincentiven a las firmas a incrementar sus precios con el fin de aumentar sus márgenes de utilidad.



“Estos episodios generan la necesidad de abordar esta problemática a través de herramientas de política, que incluyen la política monetaria, pero también medidas como los impuestos a las ganancias extraordinarias”, dice el ministerio.