La inflación anual a septiembre se ubicó en el 1,97 por ciento

La variación anual de la inflación, al cierre de septiembre, se situó en 1,97 por ciento y continúa por debajo del rango meta de entre 2 y 4 por ciento del Banco de la República, y 1,85 puntos menos respecto al registro del mismo periodo del 2019.



Eso quiere decir que los precios en el país han subido, durante los últimos 12 meses, el 1,97 por ciento. (En contexto: 'Inflación registró comportamiento negativo en agosto')

Aunque la inflación anual fue ligeramente superior a la observada en agosto (1,88 por ciento), “está bastante por debajo de la inflación anual que reportamos para diciembre del 2019”, explicó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.



De acuerdo con el funcionario, el comportamiento mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) total del mes pasado (0,32 por ciento frente a agosto pasado) se explica sobre todo por la variación mensual observada por las divisiones de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles e información y comunicación.



En efecto, las variaciones más altas se presentaron en información y comunicación, con 2,55 por ciento; transporte, con 0,83 por ciento, y alojamiento, agua, electricidad y gas, con 0,51 por ciento.



La división de educación reportó una variación mensual de –2,77 por ciento (la baja más significativa). Las mayores reducciones de precio vinieron dadas por las subclases inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias, con –7,47 por ciento; cursos de educación no formal, con –4,13 por ciento, e inscripciones y matrículas en posgrados, con –3,78 por ciento.



En cuanto a la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, esta registró una variación mensual de –0,04 por ciento, siendo la segunda menor variación mensual. En septiembre las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases tomate de árbol (-9,63 por ciento), papas (-8,25 por ciento) y cebolla (-6,34 por ciento).



Los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases tomate (15,03 por ciento), hortalizas y legumbres frescas (5,58 por ciento) y frutas frescas (2,98 por ciento).



Entre enero y septiembre de 2020 la variación del IPC Total fue 1,44%. Esta variación fue mayor en -1,82 que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 3,26 por ciento.



El comportamiento año corrido del IPC total en septiembre de 2020 (1,44 por ciento) se explicó principalmente por la variación año corrido de las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.





ECONOMÍA Y NEGOCIOS