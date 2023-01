El costo de vida en Colombia está imparable. Salvo por el leve descenso (0,16 puntos porcentuales) registrado en mayo del 2022 en la variación anual, la inflación completaría 21 meses en franco ascenso, situándose en 13,12 por ciento al cierre del 2022, la más alta en los últimos 23 años.



El dato superó las estimaciones del Banco de la República (12,3 por ciento), los analistas del mercado (12,64 por ciento) y el Ministerio de Hacienda (12,2 por ciento), que confiaba en que los precios comenzarían a caer en diciembre, pero esto no sucedió.



Lo preocupante es que esa carrera se mantendrá, por lo menos, en los primeros tres meses del presente año, para luego empezar un paulatino descenso que la puede dejar entre el 7 y el 9 por ciento al cierre de este año, según analistas.



Aunque parezca increíble, ese aumento de precios genera para algunas personas beneficios, que tienen que ver, por ejemplo, con obligaciones que se han contraído en el pasado.



Dos casos particulares, pero que pueden abarcar a numerosas personas o familias, se relaciona con aquellos que tengan créditos vigentes contraídos hace años o parte de la población que paga arriendo.



Por ejemplo, quienes adquirieron vivienda diferente a la social (no VIS) a crédito y cuyos préstamos hipotecarios son en pesos, muy recientemente, en julio del año pasado, contrataron préstamos que estaban alrededor de 12,4 por ciento.



Pero los más favorecidos son quienes tienen crédito en pesos tomados entre mayo y septiembre del 2021. Estos, que relativamente fueron recién contraídos, se tomaron a menos del 9 por ciento anual, es decir que en términos reales están pagando intereses negativos, más de 4 puntos porcentuales por debajo de la inflación actual.

Por su parte, las personas que compraron a crédito una vivienda social (VIS) en pesos, de noviembre del 2012 hasta julio del año pasado, todos los créditos que sigan vigentes tienen en este momento tasas negativas. Por ejemplo, los préstamos tomados entre septiembre y octubre del 2021 se contrataron a tasas de 10,5 por ciento, más de 3,5 puntos por debajo de la inflación.



Incluso, en créditos de consumo hay quienes están pagando ahora tasas negativas. En estos préstamos pactados a cinco años o más, las tasas pactadas entre finales del 2020 y diciembre del 2021 estuvieron por debajo de la inflación actual. En abril y mayo del 2021 llegaron a estar a menos del 12 por ciento, y son créditos que hoy muy probablemente sigan vigentes.



"Aquellas personas que tienen inversiones en tasa fija, inclusive a tasas muy altas aprovechando las alzas del Banco República, están cubriéndose de la inflación. Hoy los CDT o los fondos de inversión de corto plazo están al 15-16 por ciento y el dinero les está rentando más que la propia inflación”, destacó Andrés Moreno Jaramillo, analista económico y bursátil.



Además, las personas que han invertido en fondos que están indexados a la UVR (Unidad de Valor Real) y a la inflación están ganando más dinero, teniendo en cuenta que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha tenido una tendencia al alza hasta llegar a 13,12 por ciento.



Caso contrario pasa con quienes tienen obligaciones financieras en UVR porque tendrán que pagar más plata en intereses, ya que estos actualizan su valor de acuerdo con la inflación, que está en máximos de los últimos 23 años. Por ello, la recomendación de Andrés Moreno es cambiarse a tasa fija. "No hay por qué estar en UVR con escenarios de inflación alta", precisó.



Ganancia con arriendos

En cuanto a los colombianos que viven en arriendo, claramente también salieron ganando si los contratos se renovaron a finales del 2022, ya que este es uno de los servicios que puede aumentar en la misma proporción que lo hace la inflación cada año.



Por ejemplo, quienes tuvieron ajustes de su arrendamiento en diciembre, este se elevó en 5,6 por ciento, que fue la inflación del 2021. Si se hubiera renovado un mes después, en enero, el incremento habría sido de 13,12 por ciento. Esta situación es más o menos similar para todos aquellos que renovaron sus contratos de alquiler de vivienda entre septiembre y diciembre.



Un 13,12 por ciento será el aumento que tendrán que asumir las personas o familias que renueven su contrato de alquiler en lo corrido del 2023. Por ejemplo, si actualmente se paga un millón de pesos, el incremento puede ser máximo de 131.200 pesos, por lo tanto, pasarán a cancelar mensualmente 1’131.200 pesos.



Pero hay que tener en cuenta que ese incremento solo podrá aplicarse cuando se hayan cumplido los 12 meses desde la firma del contrato, es decir, cuando se firme la prórroga del mismo.



"El incremento del canon incide no solo sobre las familias que viven en arriendo, sino sobre los propietarios de las viviendas, que en un 85 por ciento pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 y, a falta de pensión u otros ingresos adicionales, devengan su sustento de dichos alquileres", explica Karina Reyes, presidenta de Fedelonjas, quien agrega que ese incremento es de alto interés para la población colombiana pues más del 34 por ciento de las viviendas en el país están alquiladas.



Ahorrar, una opción

Sin duda, una alta inflación como la que experimenta Colombia termina por golpear el bolsillo de todos los colombianos, quienes para compensar un poco esos mayores costos de vida tienen, además, dos alternativas, aplazar para finales de año esos proyectos que requieran financiación y, más bien, aprovechar la subida de las tasas para buscar alternativas de ahorro e inversión mientras pasa el actual ‘chaparrón’.



"Un CDT o una inversión similar es una buena alternativa que tienen las personas para blindarse en esta coyuntura", señala David Cubides, director de Estudios Económicos de Grupo Alianza, quien considera que es un buen momento de aprovechar las alzas de tasas del Banco de la República.



Para el economista, este no es el momento de tomar créditos, menos si la opción es usar la tarjeta de crédito, en la que se suele aplicar intereses cercanos al máximo permitido. Por el contrario, se puede buscar, por ejemplo, CDT que están pagando tasas por encima del 15 por ciento, en los que se pueden colocar esos excedentes de liquidez para que generen alguna rentabilidad durante 12, 18 o más meses.



Lo anterior, sin olvidar que se pueden cambiar los patrones de consumo, mientras la inflación empieza a ceder, algo que puede darse después del primer trimestre del 2023.



Que el costo de vida ceda no será tarea fácil, sobre todo, porque en ello influyen también factores externos. No se trata solo de que el Banco de la República siga subiendo sus tasas, como tendrá que seguir haciéndolo.



Para Munir Jalil, economista en jefe para la Región Andina de BTG Pactual, es necesario que se refuerce el mensaje de que hay una autoridad monetaria comprometida con hacer converger la inflación hacia niveles más bajos, que el Gobierno se comprometa con ese discurso y deje de defender que la inflación es un fenómeno de oferta, pues hay elementos de oferta como de demanda. "Lo que tiene la inflación disparada es el buen desempeño económico que traíamos del 2022", dice.



