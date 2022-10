El costo de vida de los colombianos registró una variación anual en septiembre pasado de 11,44 por ciento, la más alta desde marzo de 1999, cuando hubo una recesión relacionada con un endeudamiento récord y un incremento acelerado de las tasas de interés.



Solo en septiembre el costo de vida de los colombianos aumentó 0,93 por ciento, un dato superior al 0,38 por ciento observado en el mismo periodo del año anterior. Con ello, la variación en lo corrido del 2022 se situó en 10,08 por ciento (superior al dato de 4,33 por ciento del 2021), según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



“Esta es la variación anual más alta registrada desde 1999”, señaló Piedad Urdinola, directora del ente estadístico.



Agregó que el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas registró la mayor variación anual alcanzando el 26,62 por ciento.



En concreto, la yuca para consumo en el hogar se ha disparado 121,41 por ciento; la cebolla, 105,72 por ciento, y la arracacha, ñame y otros tubérculos, 80,27 por ciento.

El grupo de restaurantes y hoteles fue el segundo de mayor variación, con un alza de 16,27 por ciento. Dentro de este destacan los crecimientos de las bebidas calientes (18,12 por ciento) y de las comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (17,63 por ciento).



La única rama con una variación anual negativa fue la de información y comunicación, con una caída de 6,65 por ciento. Lo que más cayó fueron los servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (-7,02 por ciento) y los equipos de telefonía móvil, similares y reparación (-1,12 por ciento).



Solo en el noveno mes del 2022, las mayores variaciones de precio se registraron en bienes y servicios para el hogar, que subieron 1,65 por ciento. Dentro de este rubro lo que más se encareció fueron las neveras, refrigeradores y congeladores (3,76 por ciento), estufas, hornos y pipetas de gas (3,62 por ciento) y lavadoras, secadoras y lavavajillas (3,14 por ciento).



La segunda rama que más creció fue la de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, con una variación de 1,61 por ciento; y dentro de esta los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases arracacha, ñame y otros tubérculos (9,28 por ciento), frutas frescas (6,08 por ciento) y cebolla (5,94 por ciento).

El rubro de las prendas de vestir y calzado registró un alza de 1,33 por ciento; el de los bienes y servicios diversos aumentó otro 1,21 por ciento; el de los restaurantes y hoteles, 1,03 por ciento, y la educación, 0,80 por ciento.



El Dane también informó que las ciudades con mayor variación anual en el costo de vida fueron Cúcuta, Santa Marta, Valledupar y Riohacha, todas por encima del 14,3 por ciento.



En el otro extremo se situaron Bogotá, Manizales, Medellín y Pasto con una variación por debajo del promedio nacional del 11,44 por ciento.



Para los comerciantes del país, agremiados en Fenalco, la variación en el costo de vida de septiembre “es un campanazo de alerta que indica que no se puede seguir afectando el precio de los alimentos y el bolsillo de los colombianos”, según lo dijo su presidente, Jaime Alberto Cabal, quien advirtió que la creación de nuevos impuestos para las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados sería “echarle más leña a la hoguera de la inflación, con el agravante de que quienes más sufrirán los efectos serían los hogares de menores ingresos y los tenderos”.



Para Jackeline Piraján, economista de Scotiabank Colpatria, este resultado implica que el Banco de la República tendrá que seguir subiendo sus tasas de interés. “Probablemente vamos a volver a ver algún movimiento en la reunión de octubre y esto implicará en el futuro mayores costos en el endeudamiento de los hogares, pero tal vez, eventualmente, también mayores remuneraciones de los depósitos de ahorro de los usuarios del sistema financiero”.



En Credicorp Capital coinciden en que este resultado presionará al Emisor para que en su próxima reunión ajuste su tasa en otros 100 puntos básicos.



Igual pronóstico tienen en el Grupo Bancolombia, cuyos analistas señalan que el país está viviendo el choque inflacionario más pronunciado en lo que va de este siglo, y llevará a que al cierre de este año la variación anual de los precios se ubique por encima del 12 por ciento.



Para los economistas del Banco de Bogotá, la inflación de septiembre sin duda ampliará el ciclo alcista de tasas del Banco de la República.



