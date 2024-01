El trayecto que falta para volver a la meta de inflación en Colombia

La meta de inflación que es la referencia y el objetivo del banco central de un país en Colombia es superada más de tres veces. La Junta Directiva del Banco de la República esperaba que cerrara en el 3 por ciento anual, pero y si bien, la cifra cortó con una tendencia de 18 meses al alza y volvió a ser de un dígito con el 9,28 por ciento, la meta se ve lejana.

Para Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, con la inflación del 9,28 por ciento, el poder de compra real y efectivo que se tuvo en el país fue cercano a los 7 puntos. Pero, esa ganancia para los hogares pobres, el poder de compra real efectivo ganado, superó los 9 puntos.



Según el ministro la senda de recuperar el poder de compra es la que le interesa al Gobierno y en esa perspectiva, "esperamos seguir bajando la inflación, llegar al 5 por ciento y que la inflación de pobres siga estando por debajo del índice general", dijo.



De acuerdo Daniel Wills, vicepresidente Técnico y de Estudios Económicos en Asofondos, quien entregó un análisis personal y que no refleja la posición de Asofondos ni de las administradoras de fondos de pensiones, la inflación sigue estando muy por encima de la meta, y "por ello tanto la política monetaria como la política fiscal deben ser contractivas".



Incluso con la baja, en comparación con otros países de la región, la inflación del país no cede, Brasil tiene 4,7 por ciento, Chile tiene 3,9 por ciento y México con 4,7 por ciento.



Incluso Wills apunta que este año 2024 probablemente no veremos la inflación llegar a la meta de 3 por ciento.



"Bajar la inflación depende por un lado de que el Banco de la República pueda mantener las tasas por encima de su nivel de largo plazo por más tiempo, y en segundo lugar que la política fiscal sea contractiva (es decir que se produzcan superávits primarios)", señaló.

Facebook Twitter Linkedin

Costo de vida. Foto: iStock

Para José Ignacio López, presidente designado del Centro de Estudios Económicos Anif, si bien la meta del Banco de la República es del 3 por ciento, hay un rango que la acompaña que es de 2 a 4 por ciento



​"En diciembre tuvimos una buena lectura, una sorpresa positiva en términos de inflación, pero va a ser muy improbable que lleguemos a esa meta, por una inercia importante de precios en la economía colombiana. Este año esperamos una inflación entre el 5 y el 6 por ciento y solo hasta la mitad del 2025 estaríamos llegando a ese 3 por ciento, son casi 18 meses para llegar a ese horizonte que busca el Banco de la República", explicó.



Sobre el qué hacer, López destaca que el banco ya hizo buena parte al aumentar las tasas de interés y si bien esos mecanismos de subida de tasas de interés son lentos en el tiempo ya empiezan a dar fruto.



"En la medida que haya niveles de tasas de interés altos, así incluso el Banco de la república baje sus tasas, los niveles serán altos y eso va a seguir permeando la actividad económica y también induciendo esa dinámica para recuperar la meta de inflación", apuntó.



Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señala que el banco debe actuar con prudencia en ese proceso de reducción de su tasa de intervención.



"Es fundamental que no haya nuevos choques de oferta como, por ejemplo, impactos negativos del fenómeno del Niño en los precios de los alimentos a lo largo de este año", dijo.



Mejía apuntó que ayudaría más rápido ajuste fiscal. "El gasto del gobierno al final de cuentas le pone presión a la demanda agregada, y Colombia completará 5 años consecutivos con un déficit por encima del 4 por ciento del PIB. En el balance de todos los elementos, es improbable que este año la inflación retorne al 3%, esto solo se dará en 2025".

Más noticias