Abril se convirtió en el tan anhelado mes en el que la variación en el costo de vida de los colombianos rompió la fuerte tendencia al alza que traía desde marzo del 2021, claro, con excepción del leve descenso que se produjo en mayo del 2022, cuando bajo a 9,07 desde el 9,23 por ciento, para retomar su curso ascendente que la llevó al punto máximo en 24 años de 13,34 por ciento anual en marzo pasado, según lo reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



Y si bien el alto costo de los alimentos, que en buena parte de esta coyuntura fue uno de los factores que mayor presión al alza ejerció sobre la inflación en Colombia sigue descendiendo, seis de las 12 divisiones consideradas en la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registraron variaciones mensuales por encima del 1 por ciento, lo que continúa representando un riesgo hacia adelante.



"Las presiones inflacionarias del rubro de alimentos y bienes han empezado a ceder terreno, mientras que las de las categorías de servicios y regulados parecen mantenerse vigentes", advierten los analistas del grupo Bancolombia.



Según lo reportado ayer viernes por el Dane, la inflación de alimentos generó la mayor sorpresa a la baja, toda vez que pasó de una variación anual de 21,8 a 18,5 por ciento, caída explicada por disminuciones en todas las subcanastas, siendo el descenso en los alimentos perecederos el protagonista con un descenso cercano a los 7 puntos porcentuales, al pasado del 23,7 al 16,9 por ciento anual.



Por primera vez, desde junio de 2021, esta categoría tuvo una variación levemente negativa de 0,07 por ciento, contribuyendo a que su inflación anual se aleje cada vez más del máximo de casi 28 por ciento registrado el año pasado. Desde entonces, ha bajado casi 10 puntos porcentuales.



La inflación sin alimentos, por su parte continuó al alza en términos anuales, pero a un menor ritmo, al incrementar 9 puntos básicos y ubicarse en 11,51 por ciento. La canasta de regulados registró el mayor incremento, alcanzando el 15,3 por ciento anual, impulsada por las alzas en combustibles (400 pesos) y un aumento en las tarifas de acueducto, alcantarillado y electricidad, mientras que las tarifas de gas bajaron.



Por su parte, el avance en el costo de la gasolina corriente se tradujo en un alza mensual de 3,36 por ciento del índice de combustibles para vehículos.



"Gran parte de este ascenso explicó el mayor precio de las tarifas de transporte

urbano que avanzaron 0,45 por ciento entre marzo y abril", explicó Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria.



Ricardo Bonilla, nuevo ministro de Hacienda se mostró optimista por la señal que comienzan a enviar los datos de inflación revelados por el Dane. "La inflación comenzó a ceder en su comportamiento anual. Bajó la inflación de alimentos, bajó la inflación para la población pobre", señaló.



El funcionario agregó que, al mirar el impacto sectorial, el rubro que sigue teniendo un comportamiento inflacionario es el de transporte "pero el compromiso del Gobierno es seguir incrementando los precios de los combustibles para saldar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc)".

Los riesgos

A pesar de esas primeras señales que apuntan a un cambio de tendencia en el rumbo que traía la inflación en Colombia y que permitiría que esta se sitúe alrededor del 9 por ciento al finalizar el presente año, un nivel tres veces superior a la meta del Banco de la República, los analistas consideran que aún no se puede cantar victoria toda vez que aún hay algunos riesgos que deben monitorearse.



"Prevemos que la inflación de alimentos mantenga un buen ritmo de desaceleración en los próximos meses, aunque pueden materializarse algunos riesgos asociados a temas de logística y precios de combustibles", señala Laura Peña, economista de BBVA Research para Colombia.



Agrega que la inflación básica podría continuar acelerándose algunos meses más, pero esperan que en el segundo semestre, ambas subcanastas, muestren descensos en su variación anual.



Los analistas de Credicorp Capital, por su parte, sostienen que aún hay factores políticos, climáticos y sociales que mantendrán alta la incertidumbre sobre la evolución de la inflación en los próximos meses. No obstante, consideran que la sorpresa a la baja de abril contribuirá a estabilizar las expectativas de inflación del mercado.



"Seguimos destacando que la actual desaceleración de la actividad económica podría contribuir a esta tarea. Con todo, mantenemos nuestra previsión de inflación para 2023 en 8,35 por ciento", comentan.



No son los únicos analistas que creen que en materia inflacionaria la victoria ya está cantada y advierten por la persistencia de algunos riesgos que pueden hacer que en algunos mese se presenten nuevas variaciones al alza antes de terminar el 2023.



Según los analistas de Grupo Bancolombia, la favorable dinámica de los precios de los alimentos podría terminar si se concreta el riesgo del fenómeno del Niño entre julio y septiembre, cuyas probabilidades de ocurrencia están entre 70 y 80 por ciento, según pronósticos del IRI de Columbia y tendría una intensidad similar a la de finales de 2009, convirtiéndose en un obstáculo para la continuidad del proceso de reducción de la inflación de alimentos.



Pero también cuentan entre esos riesgos que podrían aguar la fiesta de la baja inflacionaria la persistencia del efecto de indexación en el rubro de servicios y las mayores presiones en el de regulados, que llevarían a que el componente básico evidencie una dinámica de inflación más persistente.



El costo de los arriendos, así como, las alzas en los precios de la gasolina y de las tarifas de energía y agua continuarán presionado el costo de vida en el país hacia adelante, siento otro obstáculo frente a un mayor descenso de la inflación, la cual esperan que se sitúe en el 9 por ciento.