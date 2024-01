'Minhacienda atribuyó explicaciones de inflación a estudio que no decía lo que afirma'

El centro de estudios económicos Fedesarrollo advirtió que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no solo se equivoca al señalar que las utilidades de las empresas que operan en Colombia han sido el factor que más aportó al aumento de la inflación entre el 2021 y el 2022, sino que además, con esa afirmación hace una interpretación equivocada de un informe que este mismo realizó.



En su cuenta de X, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, posteó un breve análisis a lo dicho por el Ministerio de Hacienda en relación con ese informe, y señaló que el documento mencionado por el Ministerio de Hacienda, "solo muestra un modelo en donde el mayor poder de mercado amplifica las presiones inflacionarias, pero no determina cuál es el poder de mercado agregado o sectorial en Colombia, o si este poder de mercado aumentó o no después de la pandemia".



Y agrega el economista que del mencionado documento "solo se pueden extraer algunos datos interesantes sobre la descomposición del deflactor del PIB (producto interno bruto), pero no afirmaciones sobre un efecto causal entre las utilidades y la inflación, como lo pretende hacer el comunicado", expedido por el Ministerio de Hacienda.



El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la rendición de cuentas de la entidad. Foto: Ministerio de Hacienda

El documento de la cartera de Hacienda señala que la contribución de las utilidades a la inflación ha sido mayor que la de los salarios, especialmente en sectores como el agropecuario y el minero.



Lo anterior, agrega, podría estar relacionado con el poder de mercado que tienen estas firmas y que les permite ajustar precios para maximizar sus utilidades y ello se transmite en un mayor aumento de las expectativas de inflación.



Pero, para Mejía de Fedesarrollo, es claro que: "La inflación en Colombia ha estado determinada por choques de oferta, como el aumento en los precios de los 'commodities (materias primas), incluyendo el de los insumos agropecuarios, y estímulos de la demanda agregada por una política monetaria que fue muy expansiva en la primera parte del ciclo, y una política fiscal que continúa siendo muy expansiva, completando en 2024 cinco años consecutivos con déficits por encima del 4 por ciento del PIB", explica.



Insiste además en su comentario, que del documento técnico no se puede deducir, como lo afirma el comunicado del Ministerio de Hacienda, que el aumento en inflación, contablemente explicado en una mayor proporción por el incremento en las utilidades, estaría asociado a un mayor poder de mercado por parte de las empresas.

Qué dice Hacienda

La inflación anual en Colombia alcanzó su pico más alto de 13,34 por ciento en marzo del 2023, pero a partir de ese nivel comenzó a descender hasta el 9,28 por ciento en diciembre.​ Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

La interpretación del Ministerio de Hacienda al estudio realizado y que hace referencia Fedesarrollo indica que "la contribución de las utilidades de las firmas a la inflación tras la pandemia ha sido mayor en varios países, superando la de los costos laborales" y agrega que esto obedece, principalmente, "a que las firmas aumentaron sus precios aprovechando un mayor poder de mercado, originado en la presencia de disrupciones de oferta exacerbadas por una creciente demanda".



En su comunicado, la cartera de Hacienda tambien señala que en Colombia, al igual que en las economías desarrolladas, la contribución de las utilidades a la inflación reciente ha sido mayor que la contribución de los salarios, especialmente en sectores como el agropecuario y el minero, que no necesariamente coinciden con los que han generado mayor valor agregado en los últimos años.



E insiste en que, mientras en los países desarrollados esto representa un cambio estructural, en Colombia la contribución de las utilidades ha sido históricamente mayor que la de los salarios.