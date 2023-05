En abril, la inflación en Colombia fue de 12,82 por ciento, frente al 13,34 que se había registrado en marzo. Fue el primero en once meses que las alzas acumuladas en un año no aumentaron más.



(Lea también: Inflación cede en abril, pero aún hay riesgos por eventuales alzas)

Dos días después de conocerse ese resultado, el presidente Gustavo Petro afirmó este domingo en Portugal que Colombia estaba marcando un contraste frente al resto del mundo porque mientras en el planeta la inflación se desbordó, en Colombia se estaba disfrutando de una “inflación negativa” en alimentos. La afirmación fue divulgada en un trino en la cuenta de Twitter de la Presidenci y, de inmediato, generó diferentes comentarios. Luego el trino fue borrado.



El mensaje tenía dos componentes: el primero, en la que Petro afirma que la situación de Colombia en cuanto a los precios de la comida es más favorable que la que experimenta el resto del planeta. La segunda parte del contenido del trino corresponde a cuándo se proclama que un país experimenta una “inflación negativa”.



(Le puede interesar, además: Caída en el costo de vida despejaría el camino para baja en la tasa del Emisor)

¿Hay en el país una situación mejor que la del mundo en los precios de la comida?

El presidente Petro se limitó a afirmar que Colombia, en contravía del mundo, tiene una mejor situación en precios de alimentos, pero no mencionó ejemplos. Las alzas de Colombia en ese rubro son de 18,5 por ciento. Si se miran los países más parecidos, solo de la región, estas son las alzas anuales: Chile, 17,4 por ciento; Perú, 12,1; México 11,01; Brasil,7,3.



¿Qué está pasando a nivel global? Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), su índice de precios de los alimentos lleva un año bajando, y lo ha hecho en 19,7 por ciento, cifra similar a la de Colombia, pero hacia abajo, no hacia arriba. El índice global de precios de la carne ha bajado 9,1 por ciento en 10 meses; el de los productos lácteos ha caído 17 por ciento también en 10 meses; el de los cereales baja 21,6 por ciento en once meses; el de los aceites vegetales se reduce 45,3 por ciento en un año, y es donde hay mayor caída de precios. El de azúcar es el único que sube, con 37,6 por ciento en seis meses.

¿A qué se refería Petro con ‘inflación negativa’?

En el año completo terminado en abril, la inflación, según el Dane, fue de 12,82 por ciento; la del año corrido (cuatro meses), de 5,38 por ciento, y solo las alzas de abril fueron de 0,78 por ciento. Esta tasa mensual equivale a una tasa anual de 9,8 por ciento, es decir que si se mantuviera ese ritmo, las alzas seguirían como las más altas en 23 años.



Petro estaba hablando de las alzas de los alimentos, pero solo en abril, que según el ente estadístico oficial tuvieron precios en conjunto 0,07 por ciento inferiores a los de un mes atrás, es decir que una compra de 250.000 pesos pasa a 249.825 pesos, mostrando que la lucha contra el hambre rinde frutos, de acuerdo con Petro.

¿Existe algo llamado ‘inflación negativa’?

Entonces un término como ‘inflación negativa’ significaría que durante periodos de varios meses los precios estuvieran bajando. En realidad, la disciplina de la Economía no habla de ‘inflación negativa’ y es posible que Petro se hubiera querido referir a deflación.

¿En qué consiste la deflación?

De manera semejante a la inflación, la deflación es la caída constante de precios, durante varios meses, del costo de la canasta de los consumidores. Y hay países, como Japón, en donde ese fenómeno es más común de lo que la gente se puede imaginar.

¿En Colombia hay deflación?

No. De acuerdo con la información publicada por el Dane el viernes de la semana anterior, Colombia tiene una inflación anual de 12,82 por ciento, que pone al país en el grupo de países del mundo con mayor ritmo de alzas de la canasta familiar.

¿Ha habido en el pasado deflación en Colombia?

La última vez que en un mes los precios bajaron en su conjunto fue en junio del 2021, una caída de 0,05 por ciento. Pero fue solo un mes, por lo tanto no se puede hablar de una tendencia de reducción de los precios o de deflación.



Hay que remontarse a 68 años atrás, para encontrar periodos de año completo con disminución del costo de la canasta familiar. En los 12 meses terminados en julio de 1955 los precios bajaron 0,87 por ciento, y en los 12 meses terminados en agosto de ese año, había una reducción anual de 0,01 por ciento.

¿Colombia tiene un fenómeno de inflación mejor que el del mundo entero?

En primer lugar, la inflación anual de abril, de 12,82 por ciento anual, sigue estando, con la de los 7 meses anteriores, entre las más altas de los últimos 24 años. Esos niveles no se veían desde marzo de 1999.



Si se mira a Europa, entre 45 países, solo 14 superan la inflación de Colombia; en siete países de Oceanía, ninguno tiene una inflación superior a la de Colombia; en una lista de 32 países de África, hay 14 que superan en carestía a Colombia; Entre 46 países de Asia, solamente hay 10 que superan el ritmo de alzas del país.

¿La inflación de Colombia es más favorable que la del continente?

Entre 33 países de América, solo hay 5 que tienen mayores alzas que las de Colombia. Estos países son Cuba (44,5 %), Haití (48,2 %), Surinam (59,4 %), Argentina (104 %) y Venezuela (156 %).



Finalmente, la afirmación de que la inflación es negativa se puede interpretar en que efectivamente es ‘negativa’ porque erosiona la capacidad de compra de los trabajadores y sus hogares. Y cuando acelera como lo ha hecho en el país, termina golpeando el consumo, por lo tanto las ventas de las empresas, sus planes de inversión y, en consecuencia, pone en peligro el empleo.