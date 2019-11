Con leve repunte frente a septiembre, inflación anual llega al 3,86 %

Con un leve repunte frente al dato de septiembre (3,82 por ciento) la inflación en Colombia llegó en el décimo mes del año al 3,86 por ciento anual, según lo informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El costo de vida de los colombianos en octubre repuntó 0,16 por ciento muy en línea con lo que esperaban los analistas del mercado que estimaron un ajuste al alza del 0,15 por ciento.



“Estos resultados coinciden de una forma muy precisa con las expectativas de los analistas, que esperaban una inflación de 14 puntos básicos y anual de 3,81 por ciento”, precisó Juan Daniel Oviedo, director del ente estadístico.



En octubre, los rubros que más aportaron para el alza del índice de precios al consumidor (IPC) fueron alojamiento y servicios públicos (0,06 por ciento), alimentos y bebidas no alcohólicas (0,04 por ciento), transporte y, recreación y cultura, cada una de estas actividades con 0,02 por ciento.



Por su parte, en los últimos 12 meses, los alimentos y las bebidas no alcohólicas son los que más han aumentado en sus precios, con una variación anual de 6,87 por ciento. A este rubro le siguieron educación (5,75 por ciento), bebidas alcohólicas y tabaco (4,78 por ciento) y los gastos en restaurantes y hoteles (4,16 por ciento).



“Vemos cómo los alimentos consumidos al interior del hogar están explicando buena parte unos cuatro puntos básicos de la inflación (...). Cuando pasamos a la vivienda, los arriendos tienen muy buen comportamiento en este mes y solo explican dos puntos de IPC, pero solo la electricidad explica otros dos y los incrementos de las tarifas de gas natural un punto adicional”, explicó Oviedo.



Al mirar los resultados del informe de inflación se tiene que Florencia, Cúcuta y Cartagena registraron las mayores variaciones al alza en el décimo mes del presente año, mientras que regiones como Sincelejo, Montería y Bucaramanga, presentaron crecimientos negativos de 0,04; 0,02 y 0 por ciento, respectivamente.



Para el director del Dane, el alza registrada en Florencia se explica porque “el operador de energía eléctrica había dejado de facturar el servicio de alumbrado público dentro de la tarifa y al volverlo a facturar, tuvo un alza súbito de casi ocho puntos porcentuales”.



Según el informe del Dane, entre enero y octubre de 2019 la variación del IPC fue 3,43 por ciento, la cual está 0,68 puntos porcentuales por encima de la registrada en el mismo periodo de 2018, cuando fue 2,75 por ciento.



Ese comportamiento a octubre se explicó, principalmente, por la variación año corrido de las divisiones: Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS