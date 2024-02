¿Qué debe hacer Colombia para que la inflación mantenga su tendencia a la baja?

Que la inflación en Colombia pueda situarse dentro del rango meta que tiene el Banco de la República de entre 4 y 2 por ciento en el primer semestre del 2025 no pasa solo porque se consolide la tendencia que trae ese indicador desde hace 10 meses, que se disipen todos los nubarrones que se mantienen sobre la economía, sino también que los ajustes que se hagan hacia adelante en temas salarial y de estabilidad fiscal, entre otros, se realicen con gran responsabilidad.



Así lo consideran algunos economistas consultados, quienes ven con optimismo el nuevo descenso en el costo de vida registrado en enero, cerca de cinco puntos si se compara con el dato del mismo mes del 2023 y casi un punto respecto del dato de diciembre de ese mismo año, pero sin perder de vista que varios aspectos que, de no cuidarse, podrían retrasar la convergencia hacia esa meta.



En efecto, como lo informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) el miércoles de la semana que termina, la inflación bajó a niveles de 8,35 por ciento anual y si bien esa variación aún está 2,8 veces por encima de la meta objetivo del banco emisor (3 por ciento), ese rango no se observaba desde febrero de 2022, al tiempo que se completaron 10 meses en serie a la baja.



Un proceso que ha estado impulsado por menores variaciones en los precios tanto de los alimentos como de los bienes, rubros que un año atrás presionaban con fuerza el costo de vida de los colombianos.



La variación anual de los primeros pasó de 26,2 por ciento en enero de 2023 a solo 2,29 por ciento un año después; los segundos, por su parte, lo hicieron desde el 13,8 al 9,04 por ciento en el mismo periodo, según la entidad.



Y si bien hay alivios tangibles en esos frentes, otros rubros son los que presionan hoy, por lo que es necesario no perderlos de vista si se quiere que la inflación mantenga su tendencia.

El incremento en los precios de los alimentos viene desacelerándose con fuerza, pero impacto del niño y alza del ACPM podrían frenar su tendencia actual. Foto: Hector Fabio Zamora. Archivo EL TIEMPO

Para los analistas del Grupo Bancolombia, en los rubros de servicios y regulados están los resultados más desafiantes debido a la indexación, el incremento en los precios de la gasolina corriente, los aumentos en las tarifas de electricidad y la fortaleza persistente en la demanda por algunos servicios.



Y agregan que entre las fuentes de incertidumbre que continúan en el panorama están los efectos que pueda tener el fenómeno de El Niño y las decisiones que se tomen sobre los incrementos en el precio del ACPM hacia adelante, en el corto plazo, al menos.

Las decisiones que se tomen sobre los incrementos en el precio del ACPM hacia adelante, podrían tgener un impacto en la inflación en el corto plazo, al menos. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO / Ministerio de Hacienda

Los riesgos actuales

La confianza que tienen los analistas de que la inflación pueda retornar a niveles del 3 por ciento en algún momento del primer semestre del próximo año, como lo ha planteado el propio Banco de la República, tiene que ver mucho con el hecho de que varios de los factores que pueden presionar el costo de vida en el país son de corto plazo o temporales, mientras que otros que pesaron más en el reciente pasado se han ido disipando, pero advierten que no se puede bajar la guardia en el monitoreo de factores que son de más largo aliento.



Daniel Velandia –director general de Investigación y economista jefe de Credicorp Capital– sostiene que llegar al 3 por ciento puntual en 2025 es un escenario cuya materialización aún tiene riesgos importantes, como presiones alcistas derivadas de El Niño en los precios de alimentos y de energía, a lo que se suman el ajuste de 12 por ciento del salario mínimo y el incremento parcial de los precios de la gasolina y el diésel.



“Seguramente la inflación se podrá ubicar por debajo del 4 por ciento en el primer semestre de 2025, alrededor de un 3,5 por ciento. Pero llegar al 3 por ciento puntual dependerá justamente de la velocidad con que estos factores que mencioné se vayan disipando”, dice.



Sin embargo, las presiones no son solo internas. Hay quienes ven que fenómenos geopolíticos internacionales (Palestina, Corea del Norte, China) o posibles cambios drásticos a la baja de la economía mundial también pueden evitar que el proceso de desinflación en Colombia se dé a la velocidad que se espera o requiere la economía.



Para Andrés Langebaek, director ejecutivo de Estudios Económicos de Grupo Bolívar, una posible desaceleración de la economía mundial podría golpear los precios del petróleo, por esa vía impactar la tasa de cambio y a su vez sobre el costo de los bienes importados y la inflación.

El otro elemento que no se puede perder de vista, dice, es si hubiese un incumplimiento de la regla fiscal o si las calificadoras de riesgo deciden bajarle de nuevo la nota país.



“Eso no es el escenario más probable, pero es un riesgo que tampoco se puede descartar en forma absoluta. De ocurrir una baja en la calificación del país habría una salida de capitales que produciría un aumento en la tasa de cambio y el aumento de esta vía costo de los insumos y los bienes de capital importados, lo que generaría más inflación”, explica.

El Emisor tiene la difícil tarea de calibrar bien la velocidad del recorte de su tasa de manera que no sea muy amplia que genere un nuevo choque de oferta, pero no tan lenta que frente la economía. Foto: Portafolio

Temas para monitorear

La tarea que viene por delante para la autoridad monetaria, que tendrá que calibrar bien la velocidad del recorte de tasas de interés para darle un mayor impulso a la economía este año, como lo piden con insistencia tanto el Gobierno como los empresarios, pero cuidando de que esto no le vaya a generar freno a la tendencia que trae la inflación, es uno de los retos más complejos hacia delante, pero no el único, coinciden algunos de los consultados.



Camilo Pérez, jefe de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, no duda en que la inflación convergerá hacia el rango meta en 2025, pero eso le puede tomar un poco más de tiempo al Emisor. “Si uno quiere que llegue al 3 por ciento, como la junta del República lo plantea, probablemente se requerirá de unas tasas de interés que permanezcan altas por más tiempo y eso tiene un costo mayor para la actividad económica”, dice.



Por eso cree que para evitar esa afectación, es probable que el Emisor postergue un poco su objetivo de que la inflación alcance su objetivo pronto y decida que las tasas deban descender un poco más rápido.



El economista señala, además, que hay que estar atentos a los servicios, que es uno de los rubros que hoy más presionan el costo de vida y estos son más o menos la mitad de la canasta de consumo de un colombiano y dentro de estos la mitad son arrendamientos, que están indexados a la inflación pasada, por lo que todos los que se ajusten a lo largo del año lo harán al 9,3 por ciento y eso hará que la inflación no baje tan rápido.



Algo en lo que coincide José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, quien considera que los choques más inminentes tienen que ver con el efecto en servicios por el aumento en términos reales del salario mínimo.



“El fenómeno de El Niño y la posible senda de aumentos del precio del diésel, que si bien es incierta pues debería estar ocurriendo en 2024, son tres fuentes inflacionarias que luego podrían sumarse a algunos riesgos de mediano plazo, sobre todo en materia energética” frente a los cuales hay que estar muy atentos y estar preparados, advierte el directivo.



Pero hay elementos de largo plazo que también merecen especial atención.

Velandia, de Credicorp Capital, sostiene que hay riesgos de impacto inflacionario por el lado de la política pública, por ejemplo. Por eso recomienda cuidar “la estabilidad fiscal, no solo porque un gasto público muy fuerte, mayor al deseable, trae grandes riesgos inflacionarios. También hay que cuidar el cumplimiento de la regla fiscal, pues de no hacerlo, puede llevar a una subida del dólar y estas, si son importantes, pueden ser inflacionarias”.



Langebaek, de Grupo Davivienda, dice que siempre está inmerso el riesgo de una política monetaria excesivamente laxa, si el Emisor decidiera bajar las tasas muy rápido, lo que podría desencadenar un incremento muy fuerte en la demanda, pero no es el caso de Colombia y así lo ha dejado claro el banco.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS

