Las principales diferencias entre expertos y el análisis del Gobierno sobre inflación

La inflación histórica que viene padeciendo Colombia fue causada, principalmente, por las utilidades de las empresas, lo cual justifica más impuestos a las ganancias de las mismas, dijo la Dirección General de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda en un boletín que desató controversia la semana pasada.



Foto: Cámara de Representantes

El debate apuntó a la falta de rigor que, según los críticos, tuvo la investigación, así como la contradicción dentro del gobierno de plantear una reforma tributaria para bajar impuestos a las empresas y, luego, hablar de subirlos.



Sobre esto se refirió María Fernanda Valdés Valencia, viceministra técnica de la cartera de Hacienda, quien recordó el 'disclaimer' o ‘descargo de responsabilidad de opinión’ que se presentaba al principio del documento, el cual establece que los resultados expuestos no reflejan la opinión de ese Ministerio.

las notas m. buscan reflexionar sobre temas novedosos y de interés para los funcionarios. Por esto, el texto tenía un "disclaimer", también conocido como descargo de responsabilidad de opinión, que establece que no refleja la opinión del MHCP. Algo muy usado en estos documentos. pic.twitter.com/bCUqC679JS — María F. Valdes Ⓥ (@MFValdesV) January 18, 2024

Los cuestionamientos principales al documento fueron planteados en análisis hechos por el centro de estudios Fedesarrollo y por el Consejo Gremial Nacional (CGN).

1. 'Firmas aumentaron precios gracias al poder de mercado'

Desde el Ministerio de Hacienda se afirma que los precios en 2021 y 2022 subieron para mantener las ganancias de empresas con poder de mercado: “Las firmas aumentaron sus precios aprovechando un mayor poder de mercado, originado en la presencia de disrupciones de oferta exacerbadas por una creciente demanda”.



Sin embargo, eso no concuerda con el hecho de que los costos a productores subían más que los precios finales de los productos, es decir, aquellos que percibían los consumidores.

Este gráfico ilustra la dinámica muy diferente entre el Índice de Precios al Productor y el IPC Difícil demostrar la hipótesis de que los productores aumentaron más los precios que sus costos, y que la inflación se explique por incremento en utilidades , pic.twitter.com/fcDyjS2U1Y — Francisco Azuero (@pachoazuero) January 17, 2024

En esta lógica coinciden Francisco Azuero, ex viceministro de Hacienda y Crédito y profesor de la Universidad de los Andes, y el Consejo Gremial, quienes señalan que: “no es correcto afirmar que las empresas colombianas han incrementado los precios por encima de los costos.



Al contrario, algunas empresas han tenido que sufrir pérdidas postpandemia. Esto quedó reflejado en el marcado aumento del índice de precios al productor, que experimento un alza significativa frente al comportamiento del índice de precios al consumidor”.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, dijo que “del documento técnico no se puede deducir, como lo afirma el comunicado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que el aumento en inflación, contablemente explicado en una mayor proporción por el incremento en las utilidades, estaría asociado a un mayor poder de mercado por parte de las empresas”.



Según el economista, “del documento solo se pueden extraer algunos datos interesantes sobre la descomposición del deflactor del PIB, pero no afirmaciones sobre un efecto causal entre las utilidades y la inflación, como lo pretende hacer el comunicado”.



Los gremios también recordaron que las instituciones de control y vigilancia, por mandato constitucional y en cumplimiento de las normas relacionadas con la política de competencia, se aseguran de que los agentes no abusen de su posición dominante de mercado.

2. 'Mayor contribución a la inflación ha sido de las utilidades'

El documento dice que la contribución de las utilidades a la inflación ha sido mayor que la de los salarios, especialmente en sectores como el agropecuario y el minero. En el análisis del CGN se señala que tal afirmación no menciona “que estos precios están determinados especialmente por su valor en los mercados internacionales, que se convierten en pesos después de haber aplicado la tasa de cambio, y en ese orden no están determinados por criterios locales”.

El CGN agrega que la gran mayoría de esos productos tienen como destino las exportaciones, por lo que se concluye que “el precio de venta a los mercados internacionales es inocuo sobre los mercados locales”.



Además, los gremios explicaron la inexistencia de oligopolios dentro de la producción agropecuaria en Colombia, y señalaron que la economía “lejos de estar condensada, de 5’704.308 de empresas registradas en Colombia el 98,1% son microempresas”.

Unos breves comentarios sobre el comunicado de prensa publicado por @MinHacienda el día de hoy: pic.twitter.com/QbSb7uRBjz — Luis Fernando Mejía (@LuisFerMejia) January 15, 2024

Por su parte, Mejía aseguró que: “La inflación en Colombia ha estado determinada por choques de oferta, como el aumento en los precios de las materias primas, incluyendo el de los insumos agropecuarios, y estímulos de la demanda agregada por una política monetaria que fue muy expansiva en la primera parte del ciclo, y una política fiscal que continúa siendo muy expansiva, completando en 2024 cinco años consecutivos con déficits por encima del 4 por ciento del PIB”.

3. La metodología no se adaptaría a la economía colombiana

El documento del Ministerio de Hacienda se basa especialmente en un estudio y un modelo elaborado por Isabella Weber y Evan Wasner llamado “Sellers’ Inflation, Profits and Conflict: Why can Large Firms Hike Prices in an Emergency” que fue realizado en principio para el mercado norteamericano durante la pandemia y luego para otros mercados desarrollados de la Ocde.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo. Foto: Néstor Gómez. Archivo EL TIEMPO

Sobre esto, Fedesarrollo y el CGN coinciden en que en esos mercados predomina una estructura económica significativamente distinta a la nuestra, especialmente por la presencia en Colombia de un gran sector informal y la alta dependencia de nuestra economía de productos importados.

“No podemos pasar por alto la diversidad y singularidad del entorno económico colombiano y de su tejido empresarial, caracterizado por la alta participación de micros, pequeñas y medianas empresas, la presencia significativa de la informalidad y una marcada dependencia de los mercados externos”, sentencia el Consejo Gremial.



Agrega que, en el caso de la producción de alimentos, “se desconoce que un volumen importante de la oferta está en la economía campesina y pequeños productores, que no tienen capacidad alguna para fijar precios en el mercado”.

4. 'Las conclusiones pueden verse imprecisas y sesgadas'

Otro de los principales reparos gira entorno al señalamiento implícito a las empresas como causa principal de la inflación durante 2021 y 2022: “Queremos llamar la atención al título y al mensaje principal del comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda, que busca asignar la responsabilidad de la inflación a sólo uno de los agentes analizados en el estudio, y a sólo una de las variables que tienen participación en las acciones de mercado.



Es un error asignar esta responsabilidad a las empresas cuando son múltiples actores internos y externos los que tienen participación en la economía”, reza el comunicado del CGN.

Según los gremios, “el estudio ofrece perspectivas sobre el comportamiento de diversos factores económicos. No obstante, al revisarse con detalle las conclusiones pueden verse como resultan imprecisas, sesgadas e incluso algunas de ellas no reflejan el contenido de los documentos de base”.



Además, los gremios resaltan en su comunicado que el último periodo analizado por el modelo identifica el mayor efecto sobre la inflación, dado primero por los costos laborales unitarios, seguido por los impuestos unitarios y solo en última instancia por la utilidad unitaria, “lo que es totalmente contrario a las conclusiones del estudio”.



Partiendo de ese reconocimiento, el CGN sentencia que les “llama la atención que el encabezado del documento se haya focalizado en la variable que aparentemente ha tenido el menor impacto en la inflación según estos datos”.

2. La nota macroeconómica simplemente replica una metodología internacionalmente usada para el caso colombiano y en ningún momento pretende, al igual que los estudios presentados arriba, estigmatizar ni insinuar que los empresarios hayan incurrido en algo moralmente reprochable — María F. Valdes Ⓥ (@MFValdesV) January 18, 2024

En este aspecto, la viceministra técnica agregó que la nota simplemente replica una metodología internacionalmente usada y que “en ningún momento pretende estigmatizar ni insinuar que los empresarios hayan incurrido en algo moralmente reprochable”.

5. 'Simplificar la economía a tres categorías conduce a errores'

Facebook Twitter Linkedin

Bruce Mac Master, presidente del Consejo Gremial Nacional y la Andi. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

El documento trata de identificar cuáles son los pesos específicos de tres variables dentro de la generación de incrementos en precios: impuestos, utilidades, y costo laboral. Según el Consejo Gremial, “tratar de simplificar la economía en estas tres categorías, conduce a inmensos errores”.

Los gremios explican que hay variables también mencionadas por Hacienda que pueden pesar más, como la regulación, tasa de cambio, precios internacionales, costos de logística, tasa de interés, variables de medioambiente como regímenes de lluvias, el aumento en el déficit fiscal del Gobierno, o las presiones de demanda impulsadas por el ahorro represado durante la pandemia.

6. Minhacienda habría omitido factores en su análisis

El comunicado del Consejo Gremial señala que a pesar de que el documento de Minhacienda reconoce variables como restricciones en la cadena logística y efectos de la meteorología, “desconoce por lo demás el efecto de los bloqueos del año 21 en el aparato productivo con efecto extendido hasta el 22, particularmente en algunos renglones agropecuarios”.

Otro de estos factores que no se enuncian son los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania sobre el mercado de materias primas e insumos para la producción de alimentos a nivel global: “Para el mes de marzo de 2022, el índice de precios de alimentos de la FAO llegó a su nivel más alto desde que fue creado. Colombia no fue la excepción y el impacto de esta invasión también afectó la producción nacional y el comportamiento de los precios de muchos alimentos”, explican los gremios.



Por otro lado, a pesar de que el estudio reconoce el efecto de las políticas monetarias y fiscales expansivas sobre el consumo privado, el CGN señala que se desconoce el efecto inflacionario que ello ha registrado: “Minimiza los impactos de costos y las externalidades negativas en la cadena de abastecimiento”.

7. Necesidad del impuesto a las ganancias extraordinarias

Finalmente, y en concordancia con la lógica del cuarto punto, desde Fedesarrollo y el Consejo Gremial se difiere a la creencia del Gobierno de que el aumento de los impuestos a las empresas ayudará a frenar la inflación.



Expertos como Weber y Wasner (2023), citados por el Ministerio, recomiendan imponer impuestos a las ganancias extraordinarias que desincentiven a las firmas a incrementar sus precios con el fin de aumentar sus márgenes de utilidad.

“Estos episodios generan la necesidad de abordar esta problemática a través de herramientas de política, que incluyen la política monetaria, pero también medidas como los impuestos a las ganancias extraordinarias”, dijo el Ministerio.



Los gremios denunciaron que "no hay nada en el estudio que indique que una medida razonable para controlar la inflación sea el aumento de los impuestos a las empresas, que contradice abiertamente la propuesta del Presidente de la República y del Ministerio de Hacienda de otorgarle a la actividad empresarial colombiana un nivel de impuestos que la haga competitiva a nivel continental".



A su vez, la viceministra Valdés invita a continuar el diálogo: “Los comentarios sobre la metodología, las conclusiones o cualquier otro aspecto relacionado con nuestros estudios son siempre bienvenidos”.



REDACCIÓN ECONOMÍA