En marzo, según del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el índice de precios al consumidor (IPC) tuvo una variación del 1 por ciento, cerca del doble del mismo mes del año 2021, cuando fue de 0,51 por ciento.



Con ello, la inflación anualizada al término de marzo fue de 8,53 por ciento, frente al 1,51 por ciento del tercer mes del año, mientras que en el primer trimestre, se ubicó en 4,36 por ciento, contra un 1,56 por ciento de un año atrás.



Según el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, un poco más de la mitad del aumento de marzo lo aportaron los alimentos y bebidas al interior del hogar, con una cuota de 0,52 puntos porcentuales.



Y es que con corte a febrero, solo 10 productos, de los 191 que hacen parte de la cesta que tiene en cuenta el Dane para medir la variación del costo de vida, explicaron más de la mitad de la inflación, situación que, según los productores de esos artículos, no cambiará en el corto plazo.



Es más, los analistas no ven que la tendencia que trae la inflación este año cambie antes de mayo, al igual que el Banco de la República, lo que hará difícil que, para el cierre del 2022, la misma pueda situarse por debajo del 6 por ciento, es decir, dos veces más que el punto medio del rango fijado por el banco central, entre 2 y 4 por ciento.



Uno de los principales determinantes detrás de la aceleración de la inflación siguen siendo los precios de los alimentos, presionados, a su vez, por los altos costos de producción debido a la escasez de insumos.



Factores que no solo golpean a Colombia. En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), por ejemplo, la inflación interanual subió hasta el 7,7 por ciento en febrero pasado, en comparación con el 1,7 por ciento de igual mes del 2021, alcanzando su tasa más alta desde diciembre de 1990.



Según el organismo, si bien la energía siguió impulsando la inflación en la mayoría de los países miembros, la inflación de alimentos también mostró un aumento notable.



Por su parte, en el acumulado de los 12 meses, la inflación en Estados Unidos alcanzó el 7,9 por ciento, el registro más alto desde finales de enero de 1982.



Para los analistas del Grupo Bancolombia, el aumento en costos podría afectar la oferta de algunos alimentos en el país. “Muchas actividades del agro llevan meses con precios de venta al productor creciendo por encima de los costos, como el aceite de palma, el café, la carne de res, entre otros”, dicen. Según estadísticas del Dane, los alimentos están en los rubros que más influyen en la variación del costo de vida para los colombianos en los últimos meses.



Por ejemplo, las comidas en restaurantes están aportando a la inflación anual cerca de 0,7 por ciento y, con la actual coyuntura, los empresarios del sector creen que esta situación se mantenga por buen tiempo.



Los productores del país no solo están soportando ahora los efectos de la escalada bélica de Rusia sobre Ucrania, que no solo ha encarecido los insumos para la producción de alimentos (semillas, fertilizantes, pesticidas, entre otros), sino que, además, aún siguen padeciendo las secuelas del paro nacional del 2021 (abril-mayo) y los efectos de las cadenas logísticas globales.



Entre los renglones más afectados por esta situación están el papicultor, los productores de carne de res y de pollo, el sector lechero y el de las frutas y hortalizas.



Para los cultivadores de papa, si bien el alto costo de los insumos golpea, la menor producción debido a la pérdida de cosechas por los bloqueos del paro nacional también ha generado encarecimiento.



Germán Palacio, gerente de Fedepapa, le dijo a EL TIEMPO en reciente oportunidad, que el 80 por ciento de los productores de papa tienen menos de una hectárea. “Este primer semestre la oferta de producto es menor y no está reaccionando a la misma velocidad que la demanda. Normalmente, se producen unas 130.000 hectáreas y para el 2022 esperamos estar entre 110.000 y 115.000, es decir, salen de la producción entre 15.000 y 20.000 hectáreas”, sostuvo.



Por cuenta de esta coyuntura, los precios de la papa se han incrementado más de 120 por ciento. A ello se suma el impacto de otros productos básicos en la dieta de las personas, como las distintas variedades de proteínas, lo que hace que no solo se encarezca la canasta familiar, sino los alimentos que se consumen fuera del hogar.

Guillermo Gómez, presidente de Acodres, gremio del sector de restaurantes, explica que este sector está en un verdadero dilema porque “no le pueden subir a los precios del menú en la misma proporción que suben los de los alimentos”.

Otros ‘culpables’

Otros de los alimentos básicos que se han encarecido son la carnes de res, el pollo y los huevos y, según los productores, esta situación se prolongará en el tiempo. Para José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, una de las principales razones es la incursión del país en mercados internacionales tras la recuperación de su estatus fitosanitario.



Ante ello, los hogares han cambiado sus hábitos y han empezado a comer más pollo y huevos, lo cual está presionando sus costos. “Lo que vemos es un aumento de la demanda por la sustitución de la carne de res. Otras personas se están pasando a consumir más huevo por ser la proteína de origen animal más económica”, explicó Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi.



Igualmente, los costos del transporte urbano, de los vehículos nuevos y usados, así como los de la energía tienen una cuota importante.



Según Sandra Fonseca, presidenta de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), el aumento en los precios de la energía es generalizado para todos los usuarios, incluyendo la población más vulnerable.



En tres meses ya se pasó tope del rango del Emisor

De acuerdo con el Dane, luego de que en febrero los gastos de educación tuvieron la mayor variación en el índice de precios al consumidor, en marzo los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas volvieron a registrar el mayor aumento, con una inflación mensual de 2,84 por ciento, seguidos por los bienes y servicios para la conservación del hogar, cuyo índice de precios aumentó 1,83 por ciento; y el grupo de gasto de restaurantes y hoteles, que tuvo un aumento del 1,42 por ciento.



Pero detrás de los alimentos, que aportaron 0,52 puntos porcentuales a la variación de la inflación en marzo, los gastos de alojamiento y servicios públicos pusieron otros 0,19 puntos, seguidos de la comida fuera del hogar (almuerzo corriente y otros), con 0,14 puntos porcentuales de contribución.



En cuanto a las cifras anuales, también los alimentos continúan impulsando la inflación, con un aporte de 4,07 puntos porcentuales. En marzo su inflación anual fue de 25,37 por ciento.



A nivel general, otros sectores con las variaciones anuales más altas son restaurantes y hoteles (13,55 por ciento) y bienes y servicios para el hogar, grupo en el que se encuentran los productos de aseo, que han subido 10,53 por ciento anual.



“Estamos viendo una inflación que es 1,89 veces el promedio histórico de referencia para el mes de marzo”, destacó también el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.



Entre tanto, el lado de los grupos de gasto que tuvieron en marzo variaciones negativas, el rubro de información y comunicación tuvo inflación de -0,19 por ciento, al igual que el de prendas de vestir y calzado, cuya variación de precios en el período en mención fue del -1,78 por ciento.



En ambos grupos, según Oviedo, se observaron los efectos del primer día sin IVA del año.



En cuanto a las cifras del año corrido, es decir, del primer trimestre, con el resultado de 4,36 por ciento, en apenas tres meses la inflación ya rebasó el tope del rango meta del Banco de República, que es del 2 al 4 por ciento, con meta puntual de 3 por ciento.



Según las estadísticas disponibles del Dane, una situación como esta no se observaba para un primer trimestre desde marzo del 2007, cuando el IPC año corrido fue del 5,78 por ciento.



Inflación por estratos

Otro dato relevante del reporte de marzo es que, a medida que siguen las presiones inflacionarias, el impacto para el bolsillo de las personas de menores ingresos es mucho más fuerte que el que sienten en su canasta familiar aquellos hogares de mayores ingresos, e incluso de los de clase media.



Así, mientras que la inflación total anualizada con corte a marzo llegó al 8,53 por ciento, la de los hogares pobres y de la población vulnerable llegó a los dos dígitos, al ubicarse en el 10,46 por ciento anual para los primeros y en el 10,35 por ciento para los del segundo grupo por nivel de ingreso, según la segmentación que hace el Dane.



En contraste, la inflación anualizada a marzo para los hogares de ingresos altos se ubica por debajo de la variación total, al quedar en 6,72 por ciento, es decir, 3,74 puntos porcentuales por debajo de la de los hogares más pobres, mientras que la de hogares de clase media llegó en marzo al 8,75 por ciento anual.

