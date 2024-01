Alimentos, lo que más habría ayudado a que costo de vida en el país se moderara en 2023

La corrección que mostró el precio de los alimentos, en especial los perecederos, a lo largo del 2023, habría jugado un papel significativo en el paulatino descenso de la inflación en Colombia el año pasado, dato que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) revelará esta tarde y que algunos analistas estiman rondará el 9,40 por ciento anual.



Como se recuerda, la variación anual en el costo de vida de los colombianos al cierre de noviembre del 2023 se situó en 10,15 por ciento, una caída de solo 3,19 puntos porcentuales frente al 13,24 por ciento de marzo, máximo nivel observado en décadas. Abril fue el punto de inflexión de este indicador, pues a partir de ese mes inició su descenso a niveles del 10,15 por ciento de noviembre.



Pese a esto, Colombia fue uno de los últimos países en percibir la caída en la inflación, aunque la misma ha sino menos pronunciada que la observada en otras economías de Latinoamérica y el mundo, tanto que su nivel actual es tres veces la meta objetivo del Banco de la República, 3 por ciento.



Para los economistas del Grupo Bancolombia "los alimentos perecederos atraviesan un buen momento" y estos habrían ayudado de manera importante en el proceso de ajuste a la baja de la inflación, que luego de 17 meses, habría vuelto al terreno de un solo dígito al cierre del 2023.



Según los expertos, otro factor que habría favorecido el comportamiento de la inflación total el año pasado fue la la tendencia reciente en el segmento de bienes, pues en el segundo semestre del 2023 sus precios estuvieron por debajo del promedio de la presente década.



"La debilidad del consumo privado, las elevadas tasas de interés que desincentiva la demanda de crédito, y una estabilización en la tasa de cambio, son algunos de los factores que han incidido sobre los precios de este grupo", pese al comportamiento en la temporada de fin de año, dicen los analistas de la entidad financiera

Y si bien algunos de los grupos analizados contribuyeron a que la inflación continuara su curso descendente el año pasado, otros no ayudaron tanto y, por el contrario, continuaron ejerciendo alguna presión evitando que a caída fuera mayor y más rápida, como es el caso de los regulados, dentro del cual sobre salió el alza en el precio de los combustibles.



Según Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, el ajuste en los precios de la gasolina habrían llegado a su fin y no ve que en este 2024 se presenten nuevas alza como las observadas hasta diciembre pasado.



En cuanto al diésel, aun analizan cómo sería el proceso de ajuste este año y si este tendrá un impacto mayor sobre la inflación.



Al referirse a los ajustes en precio de la energía los expertos indicaron que estos ejercen una presión alcista.



"Las afectaciones del fenómeno del Niño, y los mayores costos en la generación para atender la demanda seguirán golpeando el bolsillo de los hogares", advierten desde Bancolombia, cuyos analistas señalan que en cuanto al segmento de servicios, prevemos que la tendencia de moderación seguirá siendo marginal.



"Dado que los precios de este segmento están influenciados por la inflación causada y el ajuste en los salarios, ambos elevados en 2023, existe aún presiones para este segmento", señalan al tiempo que comentan que el regreso de la inflación total a niveles de un solo dígito después de 17 meses es una señal alentadora en la medida que confirmaría la tendencia de moderación que viene experimentando y soporta la posibilidad que el Banco de la República continúe con su política de recortes de la tasa de interés de política.



Pero advierten, no obstante, que la indexación del incremento en el salario mínimo

sobre los servicios, la incidencia del fenómeno de El Niño en las tarifas de energía, y el posible ajuste en los precios del diésel serán factores que pueden moderar el proceso de ajuste de la inflación y, por esta vía, ralentizar el ciclo de reducción de tasas de interés.