En agosto, según el Dane, después del almuerzo fuera del hogar y la electricidad, la carne de res fue el artículo de la canasta familiar con mayor aumento anual en su precio, del 26,63 por ciento, y fue el producto responsable de 0,61 puntos de la variación anual de la inflación, del 10,84 por ciento.



Un comportamiento que, según expertos de la industria de alimentos, tiene un doble efecto: no solo encarece el costo de ir a almorzar por fuera o el de productos de gran consumo como la hamburguesa, sino que al estar tan caro ha llevado a miles de familias a consumir más pollo y huevo, generando también una presión en estos dos productos.



(También: Los caminos que faltan para atajar más los altos precios de los alimentos)

De acuerdo con el Dane, la carne de aves tuvo en agosto una variación anual del 16,32 por ciento, bajando en el escalafón de los que más afectaban la inflación a comienzo de año, gracias a un constante aumento en su producción.



Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), explica que es un fenómeno mundial el mayor consumo de pollo que el de otras proteínas, situación que no es la excepción en el caso de Colombia, toda vez que las personas están buscando mayor economía.



“El mundo consume más pollo que otras proteínas y lo que estamos viendo es que los precios internacionales de la carne de res, como están mucho más altos, están jalonando esto”, afirmó.



De acuerdo con Moreno, la situación ha llegado a niveles en los que hoy, en Estados Unidos, con todo y lo abierta que es su economía, el pollo está más caro que en Colombia, pues mientras que en ese país el kilo está en 3,3 dólares para el pollo entero, en Colombia está en 2,28 dólares.



(Además: ¿Por qué la ministra pide bajar recursos para salud? / Análisis de Ricardo Ávila)



Fenavi señala que ni siquiera la producción de pollo más alta de la historia que se tiene en el 2022, y que en lo corrido del año muestra un crecimiento de 9 por ciento frente al año pasado, con una previsión de cierre de año con más de 1,8 millones de toneladas, puede garantizar menores precios, porque su consumo sigue creciendo.



“Yo puedo decir cifras de producción, pero en precio no puedo porque no sé qué va a pasar con la oferta y con la demanda. Vamos a cerrar el año con más de 50 millones de gallinas ponedoras otra vez, cifra que solo la tuvimos en 2020”, explica Moreno al recordar el fuerte impacto que tuvieron en el sector los bloqueos durante el paro nacional del 2021, que hizo bajar el número de animales a 45 millones.



Al explicar que en muchos casos la producción se abastece con insumos comprados a un mayor valor que el de hace varios meses, para la industria avícola los costos de producción siguen altos, pese a que hubo una disminución del precio del maíz, que se cotiza a tarifa internacional y que bajó por una presión que se dio en EE. UU.



“A la fecha hay un precio del maíz en el nivel que teníamos a principios del 2022 y compensa en algo el tema de tasa de cambio. No obstante, los precios históricos sí son precios altos”, puntualizó el presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS