Inflación a mayo, en 3,3 % anual y vuelve al rango meta del Emisor

La variación anual del Índice de precios al consumidor (IPC) para el quinto mes del año fue de 1 por ciento, superior a la registrada en el mismo mes de 2020, cuando se alcanzó un -032 por ciento, en momentos en que el país estaba en lo más agudo de la pandemia, según lo acaba de revelar el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Juan Daniel Oviedo, director de la entidad, dino que dicha variación es la más alta observada desde febrero del 2017.



En términos anuales la inflación en Colombia al corte de mayo fue de 3,3 por ciento, 0,45 puntos porcentuales mayor frente al 2,85 por ciento registrado en el mismo periodo del año pasado, con lo cual este indicador se sitúa de nuevo dentro del rango meta del Banco de la República (entre 2 y 4 por ciento), tal como estaba previsto, debido, entre otros factores, a los efectos causados por más de un mes de paro nacional y los bloqueos a las principales vías del país que ejercieron presión sobre los precios de los alimentos.



Oviedo dijo que el desabastecimiento observado en el quinto mes del 2021, producto del bloqueo de las vías del país, no se observaba desde el 2019 y fue, incluso, muy superior al de igual mes del año pasado cuando el país se encontraba en plena cuarentena.



El comportamiento mensual del IPC total en mayo de 2021 se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,37 por ciento) y Restaurantes y hoteles (0,86 por ciento), precisó el ente estadístico.



Tres cuartas partes de la inflación de alimentos en mayo estuvo asociado a cinco productos: carne de res, papa negra, frutas frescas (lulo y limón) carne de aves y huevos, tomate y plátanos. En tanto, los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: quesos y productos afines (0,03 por ciento), salsas, pastas y aderezos (0,10 por ciento) y concentrados para preparar refrescos (0,13 por ciento).



El Dane también informó que en mayo de 2021 las mayores contribuciones a la variación mensual en las doce divisiones del IPC Total se registraron en carne de res y derivados con 0,17 puntos porcentuales, papas con 0,13 puntos porcentuales y frutas frescas con 0,10 puntos porcentuales.



Según el director de la entidad, la variación en los precios al consumidor de mayo estuvo bastante por encima de las expectativas de los analistas del mercado consultados por el Banco de la República que se movieron entre un mínimo de 024, y un máximo de 0,89 por ciento.



El comportamiento anual del IPC total en mayo se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.



Los mayores incrementos de precio se registraron en papas (66,19 por ciento), tomate (40,98 por ciento) y cebolla (30,39 por ciento). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: arracacha, ñame y otros tubérculos (-21,26 por ciento), arroz (-16,73 por ciento) y legumbres secas (-4,72 por ciento).



Al mirar las regiones con mayor variación en el IPC de mayo se tienen que Popayan, Florencia y Neiva, fueron las ciudades más afectadas al registrar variaciones de 4, 5; 4,02 y 2,77 por ciento. En el otro extremo están ciudades como Tunja, Mewdellín y Sincelejo donde el IPC de mayo fue de 0,44; 0,58 y 0,6 por ciento, respectivamente.