Este lunes, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló el dato de inflación para el octavo mes del año, y se cumplieron los pronósticos de la mayoría que señalaban que el índice de precios al consumidor (IPC) registraría una variación de 10,3 por ciento en su dato anual.

De acuerdo con la entidad en agosto de 2022, la variación mensual del IPC fue 1,02 por ciento, la variación año corrido fue 9,06 por ciento y la anual 10,84 por ciento. Esto significa que en agosto, la variación anual del IPC fue 6,40 puntos porcentuales

mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 4,44 por ciento.



El incremento se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Así que los colombianos siguen enfrentándose a los altos precios.



Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,85%) y Bienes y servicios diversos (1,54%) fueron los segmentos que tuvieron las mayores variaciones.La inflación de 10,84%, es la más alta desde abril de 1999 cuando la variación anual se ubicó en 11,17%.

Medellín hace parte de las ciudades que tuvieron inflación inferior a la del país Foto: Jaiver Nieto

¿Qué fue lo que subió?

En comparación con julio del 202, en agosto de 2022, los colombianos pagaron 1,02 por ciento más, en el caso de los Alimentos y bebidas no alcohólicas fue 1,85% más y lo que más subió fue la cebolla (11,70%), arracacha, ñame y otros tubérculos (11,30%) También el azúcar y otros endulzantes (6,84%).



En contraste las mayores disminuciones de precio se reportaron en las papas (-9,31%), moras (-2,60%) y zanahoria (-1,76%).



Los seguros de vehículos y otros relacionados con el transporte con 5,05 por ciento, los artículos para higiene corporal con incremento de 2,62 por ciento y los artículos personales varios con 2,15 por ciento fueron los que jalonaron a la categoría de Bienes y servicios diversos.



Mientras que los que no presentaron variación fueron los certificados; documentos administrativos y pagos de honorarios, servicios auxiliares y financieros prestados a cambio de una comisión explicita; seguros médicos, de accidentes y medicina prepagada y, por último, cuotas moderadoras a EPS.



Los equipos de telefonía móvil incrementaron su valor en agosto en el segmento de reparación con 1,16 por ciento y los servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet no tuvieron una variación mensual.



En lo corrido del año el IPC total fue 9,06 por ciento, la variación fue mayor en 5,13

puntos porcentuales que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 3,93 por ciento.



En todo el año el aumento se explica principalmente por la variación de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.



Los alimentos han crecido este año 19,27 por ciento, siendo esta la mayor variación año corrido. La yuca (94,48%), cebolla (65,98%) y arracacha, ñame y otros

tubérculos han aumentado su valor en 60,39 por ciento y la única disminución la tienen las papas (-14,85%).

