Tras 18 meses, inflación vuelve a ser de un dígito y desciende a 9,28 % en 2023

La corrección que mostró el precio de los alimentos, en especial los perecederos a lo largo del 2023, jugó un papel significativo en el paulatino descenso de la inflación en Colombia, que para el año completo se situó en 9,28 por ciento anual, 3,84 puntos porcentuales menos que la observada al cierre del 2022, según lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



Tal como lo señaló Andrea Ramírez, directora de Técnica del Dane, la división de alimentos, a diferencia de periodos anteriores, ejerció una menor presión en la inflación del año pasado. Mientras en 2022 Alimentos y bebidas no alcohólicas presentaron un crecimiento anual del 27,81 por ciento y aportaron a la variación total de ese año 4,8 puntos porcentuales, el año pasado su dinámica fue de solo 5 por ciento, con una contribución de 0,99 puntos porcentuales.



“Muy bueno el resultado de inflación de diciembre y especialmente la de alimentos y, por lo tanto, el aumento de precios para hogares de ingresos bajos. Una nueva oportunidad para reducir la tasa de interés en la próxima reunión del Banco de la República”, posteó en su cuenta de X José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda y Crédito.



En efecto, la variación anual del IPC por nivel de ingresos fue de 8,19 por ciento para los pobres, de 8,69 por ciento para los vulnerables, de 9,26 por ciento para la clase media y de 9,8 por ciento para las personas de ingresos altos.



El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la rendición de cuentas de la entidad. Foto: Ministerio de Hacienda

Para Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, con la inflación del 9,28 por ciento, el poder de compra real y efectivo que se tuvo en el país fue cercano a los 7 puntos. No obstante, esa ganancia para los hogares pobres, el poder de compra real efectivo ganado, superó los 9 puntos.



En ese sentido, señaló que la senda de recuperar el poder de compra es la que le interesa al Gobierno y en esa perspectiva, esperamos seguir bajando la inflación, llegar al 5 por ciento y que la inflación de pobres siga estando por debajo del índice general.



“El propósito del Gobierno no es tener tanto un salario mínimo alto sino que eso se refleje en mejoras en el poder real de los Colombianos”, precisó el funcionario.



Desde hacía año y medio no se veía una variación en el costo de vida en esos niveles. La fecha más reciente de una inflación así se registró en junio del 2022, cuando dicho indicador fue de 9,67 por ciento, mientras que la más baja fue la de mayo de ese mismo año (9,07 por ciento), muestran las estadísticas de la entidad.



Solo en diciembre del 2023 la variación en el costo de vida en Colombia fue de 0,45 por ciento, 85 puntos básicos por debajo del dato de igual mes del 2022.

Mayores presiones

El resultado de la inflación total estuvo por debajo de la media que esperaban los agentes del mercado, quienes esperaban una variación de 9,49 por ciento anual, con 9,8 por ciento como punto más alto y 9,15 por ciento como el más bajo.



Pese a ese nuevo descenso, la inflación en Colombia sigue estando tres veces por encima de la meta objetiva fijada por la junta directiva del Banco de la República del 3 por ciento.



Según el ente oficial, el desempeño anual del IPC total se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Transporte.



La división Transporte registró una variación anual de 15,42 por ciento, siendo la mayor. En diciembre de 2023 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: combustibles para vehículos (44,8 por ciento).



La segunda mayor variación anual fue la de Restaurantes y hoteles, que registró una variación anual del 13,22 por ciento, mientras la tercera correspondió a Bebidas alcohólicas y tabaco con 11,95 por ciento.

La regiones

Al mirar los datos revelados por el Dane por dominios geográficos, se tiene que Valledupar se sitúa como la ciudad con la mayor variación en el costo de vida el año pasado al registrar un nivel de 10,69 por ciento, 1,41 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, seguida por Santa Marta (10,5 por ciento) y Montería (10,48 por ciento).



En el otro extremo, se ubicó Villavicencio con una inflación anual del 7,19 por ciento, cerca de 2,1 puntos porcentuales por debajo de la media nacional. Le siguieron Ibagué y Popayán con 7,79 y 8,02 por ciento respectivamente.



Como se recuerda, abril del 2022 fue el punto de inflexión de la inflación este indicador, pues a partir de ese mes inició su descenso a niveles del 10,15 por ciento de noviembre.



Pese a esto, Colombia fue uno de los últimos países en percibir la caída en la inflación, aunque la misma ha sido menos pronunciada que la observada en otras economías de Latinoamérica y el mundo.



Para los economistas del Grupo Bancolombia, “los alimentos perecederos atraviesan un buen momento” y estos habrían ayudado de manera importante en el proceso de ajuste a la baja de la inflación al cierre del 2023.

Indicaron, además, que “la debilidad del consumo privado, las elevadas tasas de interés que desincentiva la demanda de crédito, y una estabilización en la tasa de cambio, son algunos de los factores que han incidido sobre los precios del grupo de servicios”, pese al comportamiento en la temporada de fin de año, dicen los analistas de la entidad financiera

Y si bien algunos de los grupos analizados contribuyeron a que la inflación continuara su curso descendente el año pasado, otros no ayudaron tanto y, por el contrario, continuaron ejerciendo alguna presión, evitando que a caída fuera mayor y más rápida, como es el caso de los regulados, dentro del cual sobresalió el alza en el precio de los combustibles.



Según Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, el ajuste en los precios de la gasolina habría llegado a su fin y no ve que en este 2024 se presenten nuevas alza como las observadas hasta diciembre pasado. En cuanto al diésel, aún analizan cómo sería el proceso de ajuste este año y si este tendrá un impacto mayor sobre la inflación.

Al referirse a los ajustes en precio de la energía, los expertos indicaron que estos ejercen una presión alcista.



“Las afectaciones del fenómeno del Niño, y los mayores costos en la generación para atender la demanda, seguirán golpeando el bolsillo de los hogares”, advierten desde Bancolombia, cuyos analistas señalan que en cuanto al segmento de servicios, prevemos que la tendencia de moderación seguirá siendo marginal.



Pero advierten los economistas de la entidad bancaria, que la indexación del incremento en el salario mínimo sobre los servicios, la incidencia del fenómeno de El Niño en las tarifas de energía, y el posible ajuste en los precios del diésel, serán factores que pueden moderar el proceso de ajuste de la inflación y, por esta vía, ralentizar el ciclo de reducción de tasas de interés.

ECONOMÍA