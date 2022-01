Según anunció el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el costo de vida de los colombianos se incrementó un 5,62 por ciento el año pasado, lo que representa el mayor aumento de precios desde el 2016, cuando la variación anual del IPC fue de 5,75 por ciento.



Este resultado supera de lejos la meta del Banco de la República y superó las estimaciones del mercado que apuntaban a un IPC anual de 5,33 por ciento, con un máximo de 5,76 por ciento y un mínimo de 4,89 por ciento.



Esta cifra también es muy superior al dato de 1,61 por ciento en el que cerró la inflación en el 2020, en el primer año de la pandemia del covid-19.



En cuanto al dato mensual, este fue del 0,73 por ciento en diciembre, lo que contrasta con la cifra del mismo periodo del año anterior, cuando fue de 0,38 por ciento.



Juan Daniel Oviedo, director del Dane, explicó que el comportamiento mensual se originó, principalmente, por la variación registrada en la división alimentos y bebidas no alcohólicas, que creció 2,08 por ciento.



Después, le siguió el rubro de los restaurantes y hoteles, que registró un alza de 1,04 por ciento. Detrás se ubicó la rama de transporte, con una variación de 0,86 por ciento. Y las bebidas alcohólicas y tabaco, de 0,78 por ciento.



Entre tanto, se vio una variación negativa en la rama de prendas de vestir y calzado (-0,41 por ciento), en la de educación (-0,15 por ciento) y en la de información y comunicación (-0,01 por ciento).



Parecido comportamiento se vio al analizar todo el año. La mayo variación fue la de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentó 17,23 por ciento. Le siguió la rama de restaurantes y hoteles, con una variación de 8,83 por ciento, y la del transporte, con un alza de 5,69 por ciento.