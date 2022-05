Si cuando iba a hacer mercado hace un año conseguía un litro de leche a 3.800 pesos y hoy esa misma bolsa no la encuentra por debajo de 5.500 pesos, es decir, que le toca poner 1.700 pesos de más de su bolsillo por el mismo producto, no es que esté viendo mal. Y es que los lácteos no se han escapado al fenómeno de la inflación que afecta en mayor o menor medida a todos los alimentos que consumen los colombianos día a día.



En el último año, según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el precio de la leche que pagan los consumidores se ha incrementado a nivel nacional un 32,12 por ciento y solo en lo corrido del 2022 el aumento es de 18,52 por ciento.



Eso quiere decir que si en abril del año pasado el rango de comprar un litro de leche estaba entre un mínimo de 2.200 pesos, en el caso de las marcas propias que tienen los establecimientos, y un máximo de 3.800 pesos en promedio, para las más reconocidas del mercado, hoy esas mismas se encuentran entre 3.200 y 5.500 pesos.

Popayán, la más golpeada

Este impacto se está viendo a nivel nacional; sin embargo, el golpe está siendo más fuerte en algunas ciudades. El bolsillo de los compradores de Popayán es el que más se está resintiendo. En los últimos 12 meses, comprar un litro de leche en la capital del departamento del Cauca ha subido hasta un 40,08 por ciento.



Hernán Garcés Sandoval, gerente del Comité de Ganaderos del Cauca, explica que por los bloqueos del paro nacional del año pasado se dejaron de comercializar hasta 12 millones de litros, lo que afectó principalmente a los pequeños productores de esta zona del país.

“El 75 por ciento de los productores tienen en promedio 5 animales. Muchos de ellos tuvieron que venderlos para poder llevar el pan a su casa”, resaltó Garcés.



La segunda ciudad más impactada es Manizales, donde los precios al consumidor por un litro de leche han subido un 36,08 por ciento en el último año, según reporta la entidad estadística. En Villavicencio el incremento ha sido de 35,76 por ciento y en Bogotá de 34,56 por ciento.



Otras ciudades con aumentos considerables en el precio de la leche, incluso, por encima del incremento nacional son Bucaramanga, con una variación de 34,25 por ciento frente a abril del año pasado; en Pereira la subida ha sido de 34,21 por ciento; en Armenia de 33,01 por ciento; y en Medellín un 32,53 por ciento.



Ricardo Arenas Ovalle, coordinador de cadenas de Fedegán- FNG, indicó que la lechería especializada que es la del trópico alto (regiones frías como la Sabana de Bogotá y el noreste antioqueño) hacen un gran uso de los fertilizantes y de los alimentos concentrados para los animales, los cuales registraron incrementos considerables en los últimos meses.



“En esas dos cuencas el problema más grande fue el incremento del costo de producción de insumos especializados por el modelo basado fuertemente en la producción de pradera que tienen con buenos pastos. Fácilmente la urea (fertilizante más utilizado) subió un 300 por ciento”, explicó.



Aparte de la leche, el Dane también mide el aumento de precios de otros lácteos. Por ejemplo, los quesos han subido un 22,54 por ciento en el último año; otros derivados – donde se encuentran productos como los yogures- han presentado un incremento de 16,85 por ciento frente al año pasado; la mantequilla de vaca ha subido un 25,89 por ciento; y las margarinas otro 13 por ciento.

¿Qué hace subir el precio?

1. Aumento del precio de los fertilizantes y del concentrado para los animales

El sector lácteo no ha sido ajeno a la crisis logística global derivada de la pandemia que ha afectado a la cadena de suministros y ha provocado un encarecimiento en los costos de los insumos y de las materias primas. A ello, también se sumó el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia que agravó aún más la situación, pues buena parte de los fertilizantes que se emplean en el campo colombiano provienen de allá.



Para que una vaca produzca leche come mayormente pasto (lo que necesita de fertilizantes para que exista en buena cantidad) y alimentos concentrados, que están hechos principalmente de maíz y soya. Ambos han visto un aumento de sus precios en los últimos meses.

“Al productor se le incrementando los costos, en consecuencia, al industrial que son empresas que pasteurizan la leche también se le subieron y eso le está llegando al consumidor. Es un efecto de cadena que nace de los fertilizantes que están en precios históricamente altos. Además, el maíz y la soya también han aumentado”, explicó Felipe Pinilla, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac).



Hay que recordar que ese 32,12 por ciento de aumento en el precio de la leche a los consumidores solo es una parte del incremento que han tenido los ganaderos. El resto proviene de la suma de los costos del procesamiento, empaque, logística y comercialización, entre otros.



En total, el aumento a los productores ha sido de 15,83 por ciento. En marzo de este año, el Ministerio de Agricultura actualizó los valores para el pago de la leche cruda tras el aumento de 8,83 por cuento decretado, lo que se sumó al incremento de 7 por ciento que ya se había realizado en octubre del año pasado, tras un acuerdo entre los representantes de la industria en el Consejo Nacional Lácteo.

2. Efectos del paro nacional del año pasado

El segundo factor al que los representantes de la industria le achacan estos precios altos es por los bloqueos del paro nacional de mayo y junio del año pasado que generaron un corte en el ciclo productivo de las vacas que todavía se siente en la actualidad.



Como debido a los cortes en las vías, principalmente en el departamento del Valle del Cauca, no se pudo llevar los insumos y concentrados para que los animales se alimentaran, el ciclo se rompió. Asimismo, tampoco llegaron los insumos y concentrados.



“El ciclo productivo de una vaca lechera es anual. Cuando se lo cortas porque no le das comida se pierde el grueso de todo ese ciclo. Eso afectó mucho a la oferta de leche. El paro nacional generó unos cortes de los ciclos productivos de manera importante en las ganaderías especializadas”, explicó el representante de Fedegán-FNC.

3. Mucha agua en los pastos

Y por último, está el factor climático. Con el Fenómeno de la Niña, caracterizado por el aumento considerable de las precipitaciones, la producción de pastos se llenó de agua y eso afectó también a la producción.



¿Hasta cuándo habrá precios altos?

Por el lado de los industriales, desde la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche (Asoleche), la cual agremia a empresas como Alpina, Alquería o Gloria, entre otras, consideran que esta tendencia de precios altos se mantendría en la medida en que avance la coyuntura internacional y continúe impactando el panorama inflacionario en Colombia y el mundo.



Aún así, -dicen- que el sector lácteo colombiano no ha parado de trabajar los 365 días del año para salvaguardar los más de 736.000 empleos que genera toda la cadena, en aras de garantizar el abastecimiento de los productos en todo el territorio nacional.



Por el momento, según Asoleche, en marzo ya se evidenció una recuperación en los volúmenes de leche en todo el territorio nacional debido a un clima más favorable durante esta temporada del año y a los incrementos en los precios pagados al productor lo cual estimula la producción lechera.



En marzo del 2022 el acopio llegó a 806 millones de litros, lo que representa 3.008 litros más al día que en el mismo periodo del año anterior.



Por ejemplo, se vio un aumento en los departamentos de Caldas (23,7 por ciento), Valle del Cauca (11,9 por ciento) y Boyacá (8,5 por ciento) frente a febrero. Por otro lado, Cundinamarca continúa mostrando una disminución en los niveles de acopio formal desde inicios del 2022.

Alpina y Colanta lideran el mercado

Según Euromonitor, el mercado de los lácteos (leche, quesos, mantequillas y yogures, entre otros) en Colombia facturó unos 2.760 millones de dólares el año pasado en el canal retail y este se lo reparten entre Alpina y Colanta, con un 23,2 y 21,6 por ciento del mercado.



Después le sigue Alquería que tiene un 12,9 por ciento, Nestlé queda con un 3,9 por ciento y el Grupo Lactalis (que tiene marcas como Parmalat), con un 3,4 por ciento.



En total, de acuerdo con la consultora, cada colombiano gastó 53,8 dólares para comprar leche en el 2021, lo que representa 7,6 dólares más que si lo comparamos con hace seis años.



Respecto al consumo, el dato fue de 36,7 kilogramos per cápita el año pasado, una cifra más baja de los 38 kilos que se reportaron en el 2016.