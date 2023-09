Suena paradójico: la inflación de energía en Colombia pone al país de segundo en alzas entre países de la Ocde. Su impulso viene en gran medida de las alzas de la gasolina ordenadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, pero él califica a esa inflación como “una transferencia de riqueza de los bolsillos de todos los colombianos”.



(Más análisis: Análisis / Ingresos y precios amargos del café)



¿A qué obedece esta paradoja?: en un trino en la red X, Petro retoma la lista de datos por país que había sido puesta en la misma plataforma por otras personas, y comenta que la transferencia de riqueza va de los colombianos y la economía productiva "a seis generadoras y dos distribuidoras, premiadas por una fórmula de la Creg absurdamente abusiva".

En el pie de página de la lista difundida por Petro y otras personas en sus cuentas de X la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) explica: "La energía comprende: electricidad, gas y otros combustibles, más los combustibles y los lubricantes para equipos de transporte personal".



Sobre este punto, el exministro de Minas y Energía Diego Mesa precisa que "la inflación energética no solo mide precios de electricidad, también incluye gas natural y combustibles líquidos, en particular la gasolina y el diésel".



En otras palabras, si la fórmula de la Creg mencionada por Petro se refiere a la electricidad, entonces esta no tiene relación con las alzas en la gasolina, y las generadoras y distribuidoras eléctricas no están recibiendo de estas alzas la trasferencia de riqueza.



(Puede interesarle: Bloqueos de vías también están poniendo en riesgo el suministro de gasolina y diésel)



A partir del trino, conocedores del sector que se refirieron al tema, apuntan a que Petro utilizó los datos compilados por la Ocde asumiendo que energía es lo mismo que electricidad, y que no tuvo en cuenta la explicación que está abajo en la imagen que él mismo reprodujo.

Las alzas de la gasolina, las de la luz y las de la canasta de energía

Facebook Twitter Linkedin

Precio de la gasolina en Colombia va al alza. Foto: iStock

Ante esa interpretación, el exministro Mesa señaló que de acuerdo con el balance energético colombiano publicado por la Upme "el petróleo y el gas natural representan el 43 % y el 22 % de la oferta interna primaria de energía".



Por su parte, Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes y experto en temas energéticos, dice que al culpar a las generadoras, Petro "ignora el efecto de la subida de precio a la gasolina que realizó su Gobierno".



De acuerdo con Cabrales, el precio de la electricidad no aumentó 22,3 por ciento. Ese dato publicado por la Ocde corresponde a la inflación energética total del país. En Bogotá, según la información de la Superintendencia de Servicios, la energía eléctrica subió 11,98 por ciento, y en la zona de la Costa atendida por Air-E, 7,68 por ciento. "Lo que sí aumentó 56,09 por ciento -dice Cabrales- fue el precio de la gasolina".



El dato de 22,3 por ciento de la Ocde termina siendo la combinación de los demás precios individuales, y en ese resultado final se nota la presión de la gasolina.

Dicha presión desemboca en que Colombia termine con una de las mayores alzas en la canasta de energía.



(También: Subsidio a taxistas puede salir del bolsillo de quienes más usan el servicio: Anif)



Según Mesa, "mientras la mayoría de países del mundo registraron tasas de inflación energética negativas en julio (comparado con el mismo periodo en 2022), Colombia es el país con la segunda tasa de inflación más alta del mundo".