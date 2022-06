La variación anual del costo de vida en Colombia alcanzó en mayo de este 2022 el 9,07 por ciento, con una variación mensual del IPC del 0,84 por ciento y una inflación de año corrido del 6,55 por ciento, según lo reveló Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



La inflación no daba tregua desde el mes de marzo del 2021, en ese entonces presentó una disminución y llegó al 1,51 por ciento anual. A partir de este mes, subió durante 14 meses seguidos y llegó a un punto máximo de 9,23 por ciento en el país.



De acuerdo con el Dane, en mayo de 2022, la variación anual del IPC fue de 9,07 por ciento, lo que significa que es 5,77 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 3,30 por ciento.



La división de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación mensual de 1,56 por ciento en el quinto mes del año y fue la que más contribuyó a la cifra de mayo, seguida de la categoría de restaurantes y hoteles, que registró una variación mensual de 1,18 por ciento.



En cuanto a las ciudades en general y el comportamiento por dominio geográfico, Cartagena se ubica como la ciudad más costosa, con una inflación mensual del 1,34 por ciento; seguida por Santa Marta, con el 1,22 por ciento; y Montería, con el 1,10 por ciento. Al otro lado de la balanza se ubica Neiva, con la menor inflación del mes (0,43 por ciento). Cabe resaltar que el promedio nacional está en 0,84 por ciento.



Los mayores incrementos de precio registrados están en las subclases de comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (1,36 por ciento), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (1,21 por ciento) y gastos en discotecas (1,10 por ciento).



El comportamiento mensual del IPC total en mayo de 2022, el cual se ubicó en 0,84 por ciento, se le atribuye principalmente a la variación mensual de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Por otro lado, la división de información y comunicación registró una variación anual de -7,11 por ciento, siendo esta la menor en el año.



En mayo de 2022, las mayores disminuciones de precio se registraron en las subclases:servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (-7,29 por ciento), equipos de telefonía móvil similares y reparación (-4,63 por ciento).



Inflación en alimentos

Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas con un 1,56 por ciento, con una importante variación teniendo en cuenta que en el mes de abril esta cifra había quedado en 2,75 por ciento.



“Tenemos una moderación del comportamiento de la inflación de alimentos. Sin embargo, es la que evidencia la mayor variación mensual”, indicó el director del Dane.

En cuanto a los alimentos específicos, en este mes los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases tomate (26,05 por ciento), zanahoria (20,83 por ciento) y yuca (14,07 por ciento). Por otro lado, las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases papas (-18,13 por ciento), cebolla (-4,33 por ciento) y plátanos (-3,68 por ciento).



La inflación en alimentos a nivel nacional tiene una variación anual con una corrección importante, con una disminución en el precio de la carne de res que, a pesar de que sigue con un costo elevado, presenta en este mes una disminución de 26,70 por ciento, teniendo en cuenta que tuvo un aporte de 9 puntos básicos de toda la inflación.



En Bogotá se presentó una inflación del 0,82 por ciento y tiene un crecimiento en el arriendo de las casas, con 0,12 por ciento de contribución en este aspecto. En cuanto al precio de los alimentos en la capital, el tomate y la leche presentaron variaciones positivas, mientras que la papa y el plátano fueron alimentos con menores índices de contribución en este mes.



Servicios públicos



En el caso específico de los servicios públicos se evidencia que la electricidad en mayo de este año aportó 9 puntos básicos, con lo que se evidencia que este producto, la carne y los arriendos (que aportaron 12 puntos básicos a nivel nacional) se convierten en tres claves dentro del comportamiento de la inflación.



Con respecto al suministro del agua, se ve un ajuste que muestra una variación anual del 10,81 puntos, con un encarecimiento significativo en las ciudades de Medellín y Riohacha.



El servicio del gas tiene una variación anual del 12,23 por ciento. En el mes de mayo, Bucaramanga tuvo el mayor ajuste, con un 17,91 por ciento en las tarifas de gas domiciliario. No obstante, la cifra promedio nacional de este servicio se ubicó en 12,23 por ciento.



Se espera que la tendencia siga manteniéndose estable, teniendo en cuenta los diferentes récords que se han alcanzado en los últimos meses. Sobre todo la cifra de abril del 2022, que ubicó la inflación en un punto máximo en 22 años, llegando al 9,23 por ciento.



