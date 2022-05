Si de recordar cuánto costaban las cosas hace años se trata, a varias personas se les viene a la mente lo que gastaban de onces cuando iban a estudiar.



“Recuerdo que en el colegio casi todo valía menos de un peso”, dice Roberto Pombo, exdirector de EL TIEMPO. “Creo que era por ahí 1968-69, pero no estoy seguro”, dice, y luego hace la lista de precios del recreo por los tiempos en que el hombre pisó la Luna por primera vez: “el pan de 10 y de 20 centavos, obleas y Herpos a 50 centavos, gaseosas a 20 o 30 centavos”.



“Yo recuerdo que en 1970 me daban un peso para la merienda de la mañana y de la tarde”, dice Bruce Mac Master, que 52 años después es el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

Mac Master, que fue viceministro de Hacienda de 2010 a 2011, en realidad tuvo su primer ejercicio presupuestal con lo que le daban para las onces en el 70. Ingresos, un peso; egresos, 40 centavos para una gaseosa y 10 centavos para una panelita en el recreo de la mañana, y la misma dosis en el recreo de la tarde. Cero déficit, cero superávit, cero deuda.



En la memoria de Hernando José Gómez, presidente de la Asociación Bancaria (Asobancaria) está muy claro un precio del año en que Pelé ganó su tercer Mundial. En 1970, un paquete de papas le costaba 60 centavos.



En algo más de medio siglo, y ateniéndose a la memoria y a los precios actuales de diferentes referencias en las tiendas y en internet, el precio de las papitas se ha multiplicado por 2.360 veces y el de las panelitas, por 2.500.

¿Pagaría con 8 kilos en monedas?

Ya en 1974, Pelé no estuvo en el Mundial de Alemania. El diez era Rivelino en un torneo en el que Brasil no fue tan brillante. En ese año, Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía de Bogotá, compraba Supercocos que pagaba con monedas de 5 o de diez centavos. Si esas monedas circularan aun, habría que entregar 1.250 veces más de esas piezas de colección. Ocho kilos en monedas de 5 centavos, que eran de bronce con el cinco en números romanos.



En 1978, la excodirectora del Banco de la República Carolina Soto cursaba transición. “Recuerdo que con el billete de dos pesos, de Policarpa Salavarrieta que me daban para las onces compraba unas papas, una gaseosa y unas gomitas. ¡Y me daban vueltas!”



También en el 78, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas hacía sus compras en el recreo: “danesa o roscón con gaseosa, en la tienda de mi colegio”. Pagaba 80 centavos por la gaseosa y dejaba 20 centavos como finca por la botella. Finca era el nombre que en las tiendas se le daba a una garantía. Cuando se le devolvía la botella al tendero se recuperaba la finca.



Así, Cárdenas entregaba un peso para llevar la gaseosa y la botella empeñada, y al recordarlo viene a su mente el billete de ese valor, color índigo con un cóndor que, al extender sus alas, intentaba llenar a lo ancho el papel moneda, y Bolívar y Santander por el otro lado.



Ahora la gaseosa en botella retornable vale 1.875 veces lo que pagaba Cárdenas hace 44 años y 3.750 veces lo que pagaba Mac Master hace 52 años.