El costo de vida en Colombia no deja de subir. En febrero, según lo reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) su variación anual fue de 13,28 por ciento, 5,27 puntos porcentuales más frente al 8,01 por ciento de igual mes del 2022. El dato del segundo mes del presente año marca otro récord en lo que va de este siglo, pues un nivel de estos no se alcanzaba desde marzo de 1999 cuando se registró una inflación de 13,51 por ciento. Solo en febrero la variación de ese costo de vida para los colombianos fue de 1,66 por ciento, levemente por debajp del dato de enero del mismo año.



(Lea también: ‘La sensación es que Petro no nos escucha’: presidente de la Bolsa)

El dato anual de la variación del IPC a febrero estuvo levemente por encima del dato de enero (13,25 por ciento anual) lo que da indicios de que la velocidad de crecimientos es mucho menor que la que traía en meses anteriores ese costo de vida en el país.



Tal como lo habían anticipado los analistas del mercado, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero se explicó, principalmente por la

variación mensual de las divisiones de Educación (8,5 por ciento). No obstante, las mayores contribuciones en esa variación mensual fueron de las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,32 puntos porcentuales), Educación (0,31 puntos) y alojamiento, agua, electricidad y gas (0,29 puntos).



(Le puede interesar, además: Reforma laboral obligaría a subir con inflación incluso los sueldos más altos)



La variación de febrero fue inferior a las expectativas que tenían algunos de los analistas encuestados por Bloomberg, el Banco de la República, Citibank y Fedesarrollo, que esperaban una variación mensual para febrero de 1,78;, 1,57;, 1,67 y 1,62 por ciento, respectivamente.



Según lo revelado por el ente oficial estadístico este sábado, cinco divisiones presentaron variaciones anuales por encima del promedio, siendo Alimentos y bebidas no alcohólicas la que registró la más alta 24,14 por ciento, seguida por restaurantes y hoteles con 18,77 por ciento.



Por su parte, otra siete divisiones tuvieron variaciones por debajo del promedio, siendo información y Comunicaciones, así como Prendas de vestir y calzado, las más bajas con 0,09 y 7,03 por ciento, respectivamente.



El Dane también informó que en 16 ciudades del país la variación anual en el IPC se situó por encima del promedio nacional, siendo Cúcuta, Sincelejo y Valledupar las que lideran ese escalafón con variaciones anuales de 16,12; 14,97 y 14,56 por ciento, respectivamente.



Por debajo de ese promedio se situaron, por su parte, otras áreas, Pereira y Villavicencio, done ese costo fue menor para sus pobladores en 12,15; 1241 y 12,72 por ciento, precisó el ente oficial.



En su informe el Dane también destacó que la variación en el costo de vida para los colombianos más pobres fue de 14,34 por ciento anual, para la población vulnerable de 14,31 por ciento, para la clase media de 13,34 por ciento, mientras que para los de ingresos altos de 12,38 por ciento.