La actividad económica, pero, sobre todo, los altos costo de los insumos (semillas, fertilizantes y otras materias primas para la agroindustria) y de la logística se cuentan entre las principales razones que encarecieron la producción de alimentos observada durante el 2021, aspecto que, a su vez, presionó con fuerza la variación del índice de precios al consumidor (IPC), la cual se situó en 5,62 por ciento.



Según cifras entregadas por el Dane en esta primera semana del 2022, los alimentos explican el 50 por ciento del total de la inflación del año pasado, con cuatro productos que, incluso, son responsables del 25 por ciento de la inflación total: la papa, que registró un incremento del 11 por ciento anual; los aceites comestibles, con un repunte del 48 por ciento; la carne de res y sus derivados, que se encarecieron 33 por ciento, y la yuca para el consumo del hogar, que tuvo una variación anual del 28,7 por ciento.



Otros alimentos claves dentro de la canasta familiar, cuyos precios más se elevaron el año pasado, fueron la carne de aves (26,4 por ciento), las frutas frescas (24,3 por ciento), el plátano (21,1 por ciento), las legumbres secas (20,3 por ciento), la mora (20,2 por ciento) y las hortalizas y legumbres frescas (20 por ciento).



Y si bien las alzas en alimentos como las naranjas, la zanahoria, los huevos, el café y productos a base del grano; el trigo y sus derivados, así como el azúcar y otros endulzantes, también registraron alzas sustanciales en sus valores, las mismas estuvieron por debajo del 20 por ciento.



A su vez, los seguros de vehículos y otros relacionados con el transporte subieron 17,5 por ciento, mientras los equipos para grabación, recepción y reproducción de imagen y sonido se incrementaron en 15,6 por ciento.



Estimaciones de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) indican que el precio de los insumos puede elevar los costos de producción de los alimentos en el país hasta en 70 por ciento, dependiendo del sector. Este fenómeno de altos precios no fue exclusivo de Colombia. Situaciones similares se registraron en otros países con inflaciones mucho más altas.



Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el año pasado su índice de precios de alimentos alcanzó su nivel más alto de la última década: 125,7 puntos en promedio, lo que representa el 28,1 por ciento más que el 2020.



Pero así como el año pasado se registraron incrementos significativos en los precios de los alimentos en Colombia, también hubo descensos importantes en otros.

Por ejemplo, la arracacha, el ñame y otros tubérculos registraron una caída del 19,2 por ciento; el arroz, del 14,4 por ciento; y la cebolla, del 3,4 por ciento.



Otros descensos importantes del 2021 se dieron en los implementos médicos, con 15,8 por ciento; los aparatos de procesamiento de información y hardware (14,7 por ciento) y los equipos de telefonía celular, con 13,3 por ciento, los servicios de comunicación fija y móvil e internet, con 12 por ciento, y las prendas de vestir para mujer, con descenso de 8,5 por ciento.



‘El primer trimestre del 2022 será aún muy difícil’: Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo

¿Qué ha hecho que la inflación en Colombia esté disparada?

La inflación del 5,62 por ciento superó las expectativas del mercado y, muy de lejos, la meta del Banco de la República, que está en un rango de entre 2 y 4 por ciento. En Fedesarrollo apuntábamos a un 5,3 por ciento. Esto se explica, en parte, por la inflación de alimentos que superó el 17 por ciento. Allí hay varios elementos, como el aumento de la demanda, el crecimiento económico, el mayor gasto de los hogares, así como también por los efectos del paro nacional (entre abril y mayo), que generaron disrupciones en las cadenas de abastecimiento alimentario. El otro componente que también aporta en la variación de la inflación es el de precios regulados (energía, electricidad, gas, agua y gasolina), el cual explica un 20 por ciento adicional.



¿Qué otros elementos pueden presionar al alza la inflación en el 2022?

Sin duda, la indexación de varios bienes y servicios, frente a una inflación del 5,62 por ciento; cuando se ajusten algunos bienes y servicios, como los cánones de arrendamiento, eso generará presiones al alza de la inflación, en el primer trimestre de este año. También, el aumento del salario mínimo en un 10,07 por ciento, en la medida en que hay otros precios de bienes y servicios que están indexados a ese aumento anual. El incremento en la tasa de cambio (hoy por encima de los 4.040 pesos) es otro elemento que, sin duda, continuará presionando una mayor inflación. Como se sabe, actualmente hay una buena proporción de bienes que son importados y ello implica una presión adicional en el primer trimestre del presente año.



Bajo ese escenario que menciona, ¿qué tanto más puede subir la inflación en el presente año?

Esperamos que la inflación mantenga su tendencia al alza en el primer trimestre del año y deberíamos ver, en la segunda mitad del 2022, una ligera tendencia al descenso, ojalá convergiendo a los niveles cercanos al techo del rango meta que tiene el Banco de la República, que es del 4 por ciento.