Ni siquiera los libros se salvan de la inflación. Y librerías como Buscalibre, que se enfocan en el canal digital, han encontrado la forma para seguir atrayendo a los lectores del país.



Juan José Daza, director regional de Buscalibre para Latinoamérica, habló de los frentes que tendrán durante este 2023 para seguir impulsando las ventas.



Juan José Daza, gerente de Buscalibre para Colombia, en una bodega donde la librería virtual almacena los títulos que envía a todo el país. Foto: Cortesía Buscalibre.com

¿Cómo le fue a la plataforma durante el 2022?



El año pasado nos fue excelente y estamos contentos porque ya nos encontramos en una situación pospandemia. Si bien durante el 2020 y el 2021 se hablaba de lo fundamental del uso y de las compras online, en el 2022 vimos que aunque la gente retomaba sus actividades, el sector creció aproximadamente un 20%, por ende nosotros también crecimos. De nuestras cifras destaco que el año pasado crecimos un 12%, frente a 2021.

¿Cómo proyectan este año, cuánto esperan crecer en el 2023?



Este año esperamos crecer, por lo menos a doble dígito entre un 13% y un 15%. En temas de unidades, proyectamos crecer entre un 5% y 6%, precisamente mirando la coyuntura que estamos viviendo con una inflación alta y con los precios tan elevados de los productos. Y es que si bien el libro es un producto importante, todavía no está en el rango de ser un producto esencial, entonces al momento de hacer rendir la plática las personas van a preferir comprar sus alimentos, pagar servicios o el arriendo. Sin embargo, dentro de las categorías de ocio, vemos que el libro está liderando las posiciones, inclusive por encima de los viajes.



Como análisis interno prevemos que el primer semestre del 2023 va a ser quizás el más duro, pero creemos que ya para el segundo semestre el efecto inflacionario bajará, lo que será positivo.

Con toda esta inflación, ¿cuánto han subido los libros en los últimos meses?



Con la subida de todos los costos es para que los libros hayan incrementado en promedio un 30%, pero las editoriales han venido haciendo un buen trabajo para no trasladar esos costos al consumidor final, no obstante los incrementos se han visto alrededor de un 10% y 12%.



Hoy día las editoriales están siendo más cautelosas con las cantidades de libros que mandan a publicar.

​¿Qué proyectos mantendrá la plataforma durante todo este año?



El primer frente tiene que ver con la parte de logística, ya que como plataforma online esa variable es esencial. Actualmente, vamos a seguir fortaleciendo nuestro servicio ‘Envío Libre’, que desde hace un año está habilitado en Bogotá y que nos ha funcionado muy bien, de hecho casi el 70% de los envíos que hacemos en la capital del país lo hacemos a través de este sistema.



Es así como buscamos este año replicar este sistema a otras ciudades, particularmente en Medellín, en donde iniciamos una prueba piloto, y en Cali.



Actualmente, entre Bogotá y Medellín contamos con el 60% del total de los compradores que tiene Buscalibre.



El segundo frente en el que estamos trabajando tiene que ver con un programa de fidelización que lanzaremos próximamente. En este programa los clientes de Buscalibre encontrarán muchos beneficios y además servirá de plataforma para interactuar con los usuarios. Y como tercer frente tendremos la alternativa de la compra de libros usados.

¿Cuántas transacciones se logran efectuar en la plataforma y cuántos visitantes tienen?



Recibimos 60.000 visitas semanales, no siempre son usuarios únicos, es decir que una persona puede entrar todos los días a la plataforma.



Entre el 2% y el 3% de esos visitantes termina comprando en la plataforma.



Por el lado de las transacciones se registran 15.000 a la semana, este dato se toma semanal debido a que todos los días son muy distintos.

En materia de tendencia, ¿qué van a encontrar los lectores colombianos en las librerías este año?



Por categorías, los libros que más se están comprando son los que tienen que ver con bienestar y autoayuda, temática que sigue liderando y más en esta época en que iniciamos un nuevo año. Seguida de esta, se destaca la categoría de biografía, que está tomando mucha fuerza, aquí se encuentran personajes de la política, de la farándula, empresarios y deportistas. La no ficción también es otra de las categorías que se moverán muy bien durante este año y se vienen muchas historias de esa categoría.



Entre las categorías menos fuertes está la juvenil, ligada a esos libros de influenciadores.

Por estos días el libro del príncipe Harry está en tendencia, ¿cuántos libros han vendido?



El libro del Príncipe Harry es el más vendido ahora mismo, en los dos primeros días vendimos más de 400 unidades, que es una cantidad considerable. No se tenía presupuestado esto y el efecto no ha sido solo en Colombia, también en otros países de Latinoamérica.



¿Cómo se vienen comportando los audio libros y los 'ebook'?



Todavía el crecimiento es muy lento en Colombia, pero tenemos muchas expectativas por el crecimiento que se está evidenciando en otros países.



¿En cuánto a lecturabilidad cómo está el país?



No tenemos estudios recientes, pero basado en las ventas, podría decir que Colombia ha venido mejorando en ese índice. Si bien antes estábamos en 2,7 libros al año creo que ya hemos pasado ese nivel.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio