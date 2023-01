Al igual que otros países en el mundo, Colombia no se salvó del difícil panorama económico que marcó el 2022 y que tuvo sus efectos sobre la inflación. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), llegó a 13,12 por ciento al cierre del año, superando las estimaciones del mercado y el Gobierno Nacional.



En el país no se registraba un nivel de inflación similar desde marzo de 1999 cuando alcanzó un 13,51 por ciento. Lo que más contribuyó a que el dato se disparara fueron los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentaron 27,81 por ciento en todo el año.



La cifra del 13,12 por ciento ubica a Colombia como el tercer país de América Latina con la inflación más alta. Sólo es superada por Venezuela y Argentina.



En el país vecino la inflación llegó a 305,7 por ciento al cierre del 2022, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), un ente independiente integrado por expertos económicos. El dato se aceleró en diciembre al llegar a 37,2 por ciento, y se convierte en el aumento más alto en los últimos 22 meses.



En Argentina, por su parte, el costo de vida se ha incrementado 92,4 por ciento, aunque esta cifra es a noviembre de 2022. El dato de todo el año se conocerá en los próximos días, pero estimaciones preliminares indican que habría cerrado en 95 por ciento.

En la cuarta posición está Chile, luego de que este viernes se conociera que llegó a 12,8 por ciento, dentro de las expectativas del mercado y la más alta desde 1991. Al igual que en Colombia, lo que más contribuyó al alza fueron los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, además de la recreación y cultura y el descenso en transporte.



Por debajo de Chile se encuentran Perú (8,46 por ciento - la más alta en 26 años), Uruguay (8,29 por ciento) y Paraguay (8,1 por ciento). En cuanto a México, en la primera quincena de diciembre la inflación general se ubicó en 7,77 por ciento.



Un dato menor registró Brasil durante todo el 2022, fue de 5,7 por ciento, muy por encima de la pronosticada para el año. En Ecuador, el costo de vida se encareció un 3,64 por ciento a noviembre, al igual que en Bolivia donde es de 3,2 por ciento.



La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) espera que en el 2023 se registré una menor inflación, de 6,5 por ciento, lo que podría llevar a moderar los incrementos de las tasas de interés por parte de los bancos centrales.



"Equilibrar los desafíos que imponen en el corto plazo las restricciones macroeconómicas requiere dinamizar el crecimiento sostenible, generar empleo de calidad y reducir la pobreza", dijo José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de la Cepal.