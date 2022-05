El fenómeno global de la alta inflación, que se inició hace ya un año debido a la crisis de los contenedores, y que en Colombia se vio altamente influenciado por los bloqueos durante el paro de abril y mayo del 2021, tiene a las autoridades de los países implementando medidas para frenar esta carrera alcista.



Y desde febrero de este año a estos factores se han sumado los efectos de la crisis por la invasión de Rusia a Ucrania, que genera fuerte presiones en la oferta de insumos agrícolas.



(Le puede interesar: Inflación: estos son los productos con las mayores alzas hasta abril)

Incluso, en marzo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) los precios de los alimentos en el mundo alcanzaron su mayor nivel desde 1990 por el encarecimiento de los aceites vegetales y de los cereales, estos últimos “en gran medida” a causa de la guerra en Ucrania.



En este contexto, la información disponible más reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), correspondiente hasta el corte del mes de marzo, muestra que en los primeros 10 países la inflación ya era de dos dígitos, es decir, por encima del 10 por ciento.

(Lea además: Inflación: ya hay descensos en precio de la papa en centrales de abastos)

En este grupo, el país con la mayor inflación es Turquía, donde el índice de precios al consumidor se ubicó en 69,97 por ciento, seguido por Argentina, donde la inflación acumulada era del 55,11 por ciento, y por Rusia, en el que la variación de los precios se ubicó en 16,7 por ciento.



En el listado no aparece Venezuela porque no hay estadísticas disponibles. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional calcula que este año sufriría una hiperinflación de 500 por ciento, frente a un 1.589 por ciento del 2021. Colombia aparece en el lugar 16, con el 8,53 por ciento, por debajo de Argentina, Brasil (11,3 por ciento) y Chile (9,41 por ciento) en América Latina.



La comparación se hace con los datos más recientes consolidados para marzo, ya que no todos los países los suministran igual de rápido que el Dane, que este jueves dijo que la inflación anualizada hasta abril subió hasta 9,23 por ciento.

La inflación anual en 43 países de la Ocde hasta marzo

Este es el escalafón de países de la Ocde en materia de inflación hasta marzo según los datos informados por las oficinas de estadística de cada país:

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver el gráfico aquí).