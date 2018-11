Diseño, clave para acelerar la industria de los muebles

En septiembre, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de Fedesarrollo en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla registró una variación de -0,7 por ciento; sin embargo, al mirar el dato para cada capital, respecto al mismo mes del 2017, la última fue la única que no mostró una mejoría.

La cifra está en línea con el desempeño del mercado de muebles y electrodomésticos, que a pesar de que se está recuperando de forma gradual, aún marca cifras negativas. Así lo indica la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) incluida en el ICC, en la cual los potenciales compradores dijeron que “no es un buen momento para invertir”.



La medición sobre la percepción de los ingresos en el hogar y la situación económica actual, que el centro de investigación también evalúa a través del Índice de Condiciones Económicas (ICE), también confirmaría que el freno en el interés de adquirir muebles y electrodomésticos estaría atado –además– a que este no mejoró.

En el caso particular de la adquisición de muebles y electrodomésticos –que el estudio no discrimina–, el noveno mes del año registró un aumento de 2,5 por ciento, 14.2 p. p. frente al mismo mes del 2017. No obstante, se redujo 4,2 p. p. respecto a agosto del 2018. Para entender qué está pasando en el día a día del negocio, EL TIEMPO consultó a varios empresarios del sector de los muebles, quienes coincidieron en que, como el resto de la economía, “aún está en un periodo ajustes”.



Uno de ellos es Juan Antonio Ríos, gerente de Decorito, quien reconoció que, en medio de esta situación, “las empresas han tenido que reinventarse y, en el caso de los muebles, ofrecer diseños exclusivos y a precios justos, pero en línea con las tendencias globales”.



El empresario considera que frente al 2017, este año mejoró, aunque levemente, “porque las compañías no tenemos respaldo del gobierno, ni hay una organización que nos apoye. A esto debemos sumarle la carga impositiva, que es muy alta, pues pagamos el 70 por ciento de los impuestos y no es nada fácil. Por eso, el desarrollo dependerá de nuevas tecnologías y mejores acabados”, enfatizó.

¿Cómo está la demanda?

Al consultarle sobre el perfil de los clientes, Ríos señaló que también ha cambiado. “Ahora buscan atención personalizada, no quieren ir al almacén y prefieren ser atendidos en sus oficinas; por eso, las alianzas son muy importantes, y, en nuestro caso, lo estamos haciendo con la arquitectura, para ofrecer productos integrales e innovadores”.



Por su parte, Jairo Hernán Zambrano y Carolina González Aragón, gerentes general y de negocios de Moblihouse, respectivamente, explicaron que su empresa depende, principalmente, de la industria de la construcción.



“Esta disminuyó su ritmo debido a las elecciones presidenciales y, por lo tanto, generó incertidumbre que llevó a su estancamiento. En consecuencia, el negocio de los muebles se afectó”, dijeron. Aun así destacaron que “aunque no se aumentaron las ventas según lo previsto, nos mantuvimos estables. Tras el debate electoral se reactivaron diferentes industrias, y, con esto, el negocio de muebles ha mejorado”, explicó Zambrano.

Tras esa búsqueda, el concepto de la economía naranja también ha empezado a hacer carrera en muchas de las empresas de muebles y diseño. Esto significa ofrecer expresiones innovadoras, artísticas y culturales que van más allá de las artes, los productos audiovisuales o la moda.



Hay una gama de posibilidades y entre ellas, esta industria tiene espacio para nuevas ideas, con ofertas relacionadas con la manera de trabajar e interactuar de las nuevas generaciones. Allí, hay oportunidades en temas como el trabajo colaborativo, los empleados independientes y el teletrabajo, que exigen espacios con mobiliarios innovadores para nuevos emprendimientos.

¿Qué están buscando los clientes?

Según Moblihouse, los clientes quieren muebles hechos con materiales llamativos, que ofrezcan confort y eficiencia.



La tendencia es estar a la vanguardia de la moda cíclica de diseños, es decir, que tengan un tiempo de vida útil para no ser usados por más de 10 años. En promedio, el mobiliario se cambia cada 3 o 4 años.



Los materiales que ofrecen comodidad y ergonomía también son claves, sobre todo si se tiene en cuenta que ahora hay más clientes emprendedores, startups y dueños de negocios (bares, oficinas y restaurantes) que buscan productos creativos, que son los que están moviendo el sector.

Exportaciones, otro reto para el negocio

La dinámica del sector de los muebles no se ve solo localmente. Según ProColombia, en el mundo se han identificado oportunidades para los empresarios del país, que pueden diversificar sus negocios cuando la demanda interna baja.



Datos de la entidad destacan que entre enero y agosto, las exportaciones de muebles y maderas aumentaron 29,4 por ciento frente al mismo periodo del 2017, con ventas por 88 millones de dólares. Sin embargo, en Estados Unidos –que representa el 32 por ciento del total mundial de las exportaciones–, las ventas mantuvieron el liderazgo, con un alza de 13,3 por ciento.



Otro dato clave fue el de Vietnam, que pasó de 908.000 dólares comercializados a casi 11 millones en el lapso analizado. Siguen Panamá, China, Chile e India, entre otros. En el caso de EE. UU., hay mercados potenciales para Colombia: están los baby boomers (nacidos entre 1946 y 1964), una generación que gasta en objetos de lujo, alta calidad y duración, o los millennials (entre 1981 y 1994), que compran a través de internet y buscan productos multifuncionales, personalizados y amigables con el medioambiente.



DIANA MARCELA DÍAZ G.

REDACCIÓN VIVIENDA