Colombia perdió dos puestos en índice de competitividad

Según el Institute for Management Development (IMD por sus siglas en inglés), la pandemia del COVID-19 y su posterior impacto económico afectaron a la competitividad de los países de la región.



El informe anual del IMD, que clasifica el desempeño de 64 países, determinó que Chile, México, Colombia, Brasil, Perú, Argentina y Venezuela perdieron posiciones frente al ranking del año anterior.



Con 6 posiciones menos cada uno, los que más cayeron fueron Chile y Perú. No obstante, el primero es el país con mayor competitividad de la región, con una puntuación de 44.



Le sigue México, que se ubica en el puesto número 55; y Colombia, que está en el 56. Ambos registraron dos posiciones menos frente al ranking del año anterior.



La pandemia dejó a la competitividad de Colombia en niveles de 2018. En ese año, ocupaba el puesto 58 del ranking. En 2019, se recuperó hasta el lugar 52; y en 2020 ocupó el 54.



Detrás, se ubica Brasil (puesto 57), seguido de Perú (puesto 58), Argentina (puesto 63) y Venezuela (puesto 64).



El ranking lo lidera este año Suiza, en el segundo lugar se encuentra Suecia y en el tercero Dinamarca. Después, aparecen Países Pajos, Singapur y Noruega, Hong Kong y Taiwán.



El informe encontró que las cualidades como la inversión en innovación, la digitalización, los beneficios sociales y el liderazgo ayudaron a las economías a capear mejor la crisis, permitiéndoles tener una clasificación más alta en competitividad.



Una de las principales tendencias reveladas es que los países que se habían construido un cierto amortiguador económico antes de la pandemia obtuvieron mejores resultados.



"Aunque Suiza tardó en luchar contra la pandemia, no ha puesto en peligro su futuro crecimiento económico porque ha mantenido una estrategia financiera disciplinada al no gastar demasiado", manifestó Arturo Bris, director del Centro de Competitividad Mundial del IMD.



Los más competitivos en la región:

_ 44 Chile (-6 puestos)

_ 55 México (-2 puestos)

_ 56 Colombia (-2 puestos)

_ 57 Brasil (-1 puesto)

_ 58 Perú (-6 puestos)

_ 63 Argentina (-1 puesto)

_ 64 Venezuela (-1 puesto)



