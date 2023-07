Desde abril pasado y por tres meses más, cuatro de los seis expertos que tiene la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) estarán en calidad de encargados, lo cual está generando intranquilidad en estos sectores.



Esta semana el presidente Gustavo Petro y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez firmaron los decretos que prorrogan por tres meses los encargos de estas personas, que llegaron a reemplazar a cuatro expertos nombrados durante la administración de Iván Duque.



Las personas en cuestión son Manuel Peña Suárez, jefe de oficina del Gestión de Proyectos de Fondos de la Upme; Ángela María Sarmiento, jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales (Oare) del Ministerio de Minas y Energía; y Juan Carlos Bedoya y Adriana María Jiménez, asesores de este mismo ministerio.



Aunque la Creg está adscrita al Ministerio de Minas y Energía, esta entidad se ha caracterizado por ser independiente, pues es la encargada de desarrollar toda la regulación para los servicios de energía eléctrica, gas combustible y combustibles líquidos en el país.



Esto incluye fijar las tarifas de electricidad para los usuarios regulados, que son los hogares y pequeños comercios. También fija los valores de algunos de los componentes de los precios de la gasolina y del diésel que se actualizan una vez al año.

El hecho de que funcionarios del Ministerio de Minas y Energía y de la Upme hayan sido nombrados como expertos encargados en una entidad que se ha caracterizado por ser independiente de la política pública es lo que está poniendo en entredicho la independencia de las decisiones que se están tomando al interior del Comité de Expertos de la Creg.



Para el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, es clave que el presidente Petro nombre en propiedad a estos expertos comisionados porque actualmente no son técnicos independientes, como debería ser.



"No podemos cambiar lo técnico por lo político. Eso sería un retroceso inmenso", señaló. Al líder gremial también le genera inquietud que después de varios meses como encargados, el primer mandatario no haya decidido nombrarlos en propiedad si cumplen con todos los requisitos que se exigen.



Empresarios del sector de energía eléctrica también coinciden con las afirmaciones del presidente de Andesco y aseguran que estas cuatro personas deben ser nombradas en propiedad y ser independientes.



Un exdirectivo del Ministerio de Minas y Energía también le manifestó a EL TIEMPO que ocupar un cargo en calidad de encargado restringe un poco la toma de decisiones difíciles.



Explica que, pese a que las resoluciones de la Creg son firmadas por el director ejecutivo, José Fernando Prada y la ministra Irene Vélez, detrás de estas están los comisionados y si surge alguna investigación, investigan a todos los que hicieron parte de la decisión.



Por lo tanto, un funcionario encargado, posiblemente, puede decidir abstenerse de tomar algunas decisiones para no arriesgarse a una investigación por un cargo en el que no está nombrado en propiedad.



Además, estos expertos encargados tienen otras responsabilidades asociados a sus cargos en propiedad tanto en el ministerio con en la Upme, por lo que el tiempo será menos provechoso si estuvieran enfocadas solamente en sus funciones en la Creg.

"Puede que los temas también se atrasen, puede que la regulación no llegue a tiempo, que es una de las quejas que siempre ha tenido el sector con la Creg porque dicen que la comisión no es rápida", señala el experto.



Igualmente, asegura que la Creg debe ser un órgano independiente del Ministerio de Minas y Energía y de la política pública. "Si hay personas que tienen un sombreo del ministerio, y a la vez son votantes en la Creg, tal vez puede haber un conflicto de interés respecto a quién le hacen caso", agregó.



Otro punto importante en este tema es que una de las expertas comisionadas en calidad de encargada es Ángela María Sarmiento, jefe de la Oare, una oficina que funciona como el interlocutor entre el Minenergía y la Creg.



"La Oare debe tender puentes entre la política pública y la regulación, pero si la persona es la misma, se pierde un filtro en lo que propone la Creg o la política pública. No hay esa discusión que siempre en enriquecedora", dijo el exdirectivo del ministerio.



Más vacantes en la Creg



El 18 de junio dejó la Creg la experta comisionada Natasha Avendaño, luego de que el Consejo de Estado anulara su designación. Había sido nombrada por el expresidente Iván Duque el 2 de agosto de 2022, solo cinco días antes de dejar la Casa de Nariño.



Además, esta semana se venció el periodo de cuatro años de José Fernando Prada, actual director ejecutivo de la Creg. Con su salida, el presidente Petro ya no tendrá la tarea de nombrar a cuatro sino a las seis personas que conforman el Comité de Expertos.



Este comité es la primera instancia que le da el visto bueno a la regulación que piensa emitir la Creg. Luego, la propuesta debe ser enviada a la Creg en pleno para su respectivo estudio y aprobación, si es el caso.



Además de los expertos comisionados, las decisiones en la Creg están a cargo de la ministra Irene Vélez -quien la preside-, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González.

Como están las cosas en la Creg, ya no tiene sentido que el presidente Gustavo Petro siga insistiendo en asumir las funciones de carácter general delegadas a esta entidad porque puede nombrar a expertos de su confianza y que compartan su ideología política.



Las prórrogas de tres meses decretada para los cuatro expertos comisionados que ya están en la Creg se vencen en octubre próximo, vencido este plazo el primer mandatario deberá nombrar a estas personas en propiedad.



Aunque también tiene la opción de designar a nuevos comisionados en calidad de encargados, otra vez por tres meses. Lo mismo puede hacer para llenar las vacantes de Prada y Avendaño.