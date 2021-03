¿Cómo van los ajustes de precios en el mundo?

Así se compara la inflación de Colombia con el mundo. Para enero, el aumento anual de los precios en el país era de 1,6 %. En el total de países de la Ocde, era de 1,5 %. En el G7, las economías más industrializadas, era de 1 %. En el G20, que incluye al G7 pero también a economías emergentes como China, Brasil o Argentina, era de 2,2 %. El promedio del G20 lo daña Argentina, con una inflación de 38,5 %.

El contagio recibido por el ingreso nacional

Si la producción económica del país, golpeada por el covid, cayó 6,8 % en el 2020, como ya lo dijo el Dane, ¿cuánto bajó el ingreso por habitante? El experto Francisco Azuero explica que para saber el ingreso nacional se tienen en cuenta cambios de precios de exportaciones e importaciones y la entrada y salida de dinero al país. Así, el ingreso nacional cayó 6,5 %, y el ingreso por habitante, 8,3 % en promedio.



El efecto de los precios más altos del café

Las toneladas de café que Colombia exportó durante el mes de enero se redujeron en 10 %, de acuerdo con el informe más reciente del Dane. Aún así, los dólares recibidos por el país gracias a las ventas de café al exterior en ese mes aumentaron 2,3 %. El aumento del precio fue clave para obtener más dinero vendiendo menos grano. El café exportado en enero se vendió a un precio 13,7 % superior al de enero del 2020.



El petróleo, con nadadito de perro

En dirección contraria a los diferentes pronósticos de expertos, el petróleo, ahí calladito, en las 9 semanas que van de este año ha subido 39 %. El barril de la referencia Brent se negoció el último día del 2020 en US$ 51,09, y el viernes se transó en US$ 69,54, el mayor precio desde abril del 2019. En comparación con los US$ 19,3 del 21 de abril, cuando se desplomaba por el pánico del covid, ha rebotado 260 %.

