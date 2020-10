Sepa cómo reaccionar si un vehículo se incendia en un túnel

El pasado 12 de octubre durante la operación retorno un bus intermunicipal se incendió mientras atravesaba el túnel Guillermo León Valencia, en la vía entre Melgar y Fusagasugá. Si bien por fortuna no hubo heridos, salta a la luz el conocimiento que tiene (o no) la gente para reaccionar ante una situación de este tipo y más en un lugar cerrado como un túnel.

Cuando ocurren incidentes de este tipo es normal sentir miedo y que la adrenalina acelere a fondo, lo que lleva a que algunas personas tengan un comportamiento errático que no siempre será el más recomendable. Con más razón se vuelve imperativo saber cómo reaccionar.



La infraestructura de los túneles es diseñada con incidentes como estos en mente y por tal razón cuentan con hidrantes, extractores y teléfonos de emergencia cada cierta distancia. Estos últimos están conectados a un centro de control donde se realiza un monitoreo constante por medio de cámaras de seguridad que permiten reaccionar en el menor tiempo posible.

Con 35 años de experiencia y actualmente al mando del equipo de bomberos de la concesión Vía 40 Express, a cargo de la vía Bogotá - Girardot, el teniente Wilson López dice que el primer consejo siempre será la prevención: tener el vehículo con su mantenimiento al día (aún más al salir a carretera), y tener el extintor cargado y saber cómo usarlo, son los primeros pasos.



De cualquier forma el riesgo siempre está latente y si al transitar por un túnel un vehículo comienza a incendiarse, lo primero siempre será poder identificar bien la situación. ¿Qué parte del carro se está quemando y de dónde vienen las llamas? ¿Qué tantos vehículos hay alrededor e implicados?



Al empezar a extenderse o agrandarse el fuego, el aire se quema y es posible que los carros alrededor se apaguen, pues no hay suficiente aire en la mezcla. En ese caso lo mejor es quedarse dentro del suyo, mantener el motor y el aire acondicionado encendidos (en el modo de recirculación), y las ventanas cerradas. Esto permitirá tener el aire lo más limpio posible al interior para evitar inhalar el humo que puede causar intoxicación.

Si quiere ofrecer su ayuda, puede hacerlo, pero siguiendo algunos protocolos. Primero asegúrese de dejar su vehículo bien estacionado y no obstruyendo el paso, y al llegar al que necesita ayuda, identifique de dónde nacen las llamas pues es ahí a donde deberá apuntar y descargar el extintor. En caso de que el incendio venga del motor, lo primero es soltar la guaya para quitar el seguro de capó y poder abrirlo con cuidado; no hacerlo y descargar el extintor apuntando a la parrilla no tiene ninguna efectividad.



Un procedimiento similar es el que deberá realizar si es su vehículo el que se está incendiando: identificar el origen del fuego para así saber hacia dónde descargar el extintor. Al abrir el capó la llama crecerá debido a que entra en contacto con el aire exterior, pero solo así podrá acceder a la fuente del incendio.



En caso de ir acompañado, mientras una persona hace este procedimiento otra debe reportar el incidente por medio del teléfono de emergencia más cercano, cuyas ubicaciones están debidamente señalizadas. De cualquier forma, el monitoreo constante desde el centro de control ya lo habrá identificado.



Sobre los extintores, el teniente López hace énfasis en llevarlo siempre no para cumplir la norma exigida por el Código de Tránsito sino para utilizarlo cuando sea necesario. Se ercomiendan los de 10 libras, cuya carga es suficiente para apagar o al menos reducir al máximo el fuego. Los de cinco libras, que se vacían en unos 18 a 20 segundos, no suelen ser suficientes.

Una vez el incendio es identificado por el centro de control del túnel los extractores del mismo son encendidos a su máxima potencia y se despliegan las unidades de rescate, que al llegar al lugar ayudarán a apagar el incendio y darán las instrucciones de evacuación; ellos son los únicos autorizados para hacerlo. Un error ocurrido durante el mencionado incendio en el túnel de la vía a Girardot fue que al parecer alguien dio la orden de que los vehículos se devolvieran, lo cual retrasó la llegada de los equipos de rescate. Tardaron seis minutos 40 segundos en llegar.



En suma: tenga su vehículo al día, compre un extintor en un sitio que garantice su funcionamiento y aprenda a usarlo, y esté atento a sus alrededores. El riesgo siempre está latente y entre más rápido y eficientemente se reaccione, de igual forma se evitarán situaciones que lamentar.

Si viaja con niños o personas vulnerables

En caso de que viaje en su vehículo con niños o con personas que necesiten de su ayuda, lo primero que debe hacer en caso de un incendio es taparles nariz y boca con un paño, ojalá húmedo, para evitar que inhalen el humo. Fíjese hacia dónde va la corriente del aire y sígala para alejarse lo más posible del fuego y el humo. Si se da el caso de que haya quemaduras en la piel, lo mejor que puede hacer es aplicar agua en la herida y mantener a la persona lo más fresca e hidratada posible mientras llegan los equipos de rescate.

Protocolo de rescate

Cuando los bomberos son llamados a atender una emergencia en un túnel hay un protocolo estricto que deben seguir. Al tiempo con la máquina de bomberos se envía un bombero en una moto de alto cilindraje que es la primera en llegar al sitio del incidente para evaluar la situación, así como realizar las primeras labores de apagado de incendio conectando la manguera que lleva al hidrante más cercano (están ubicados cada 100 metros en el túnel). Posteriormente es apoyado por la máquina de bomberos, que tiene una capacidad de 1.000 galones de agua y 200 galones de espuma y lleva también equipos en caso de necesitar extraer a alguien de un carro.

Rescate de carros híbridos y eléctricos

Debido a su estructura que incorpora una gran cantidad de electricidad, los vehículos híbridos y eléctricos deben ser tratados de forma diferente en caso de incendio. Por ejemplo, estos no pueden ser apagados con agua sino con un polvo químico que ayuda a ahogar las llamas y se debe cerrar un botón maestro que se encarga de cortar todo el flujo de corriente. Esto, por supuesto, solo deben hacerlo los bomberos que estén capacitados pues en cualquier momento se corre el riesgo de electrocutarse.

Sobre el extintor

Como señala el teniente López, solemos viajar en carros que valen millones de pesos pero a la hora de comprar el extintor lo hacemos por el precio, el que sea más barato. ¿Eso vale su vida y su patrimonio? Es importante que al comprarlo nuevo se haga en un sitio reconocido, hay que revisar la fecha de fabricación (debe estar en la base), la cual no debe superar los cinco años de su vida útil, y al momento de recargarlo se debe pedir una certificación.



¿Cómo llevarlo? Se recomienda en el baúl, no importa si acostado o parado, pero sí debidamente sujetado para evitar que ‘baile’ (y a la mano, no debajo de todo el equipaje). Llevarlo en la cabina, y más sin estar asegurado, es un riesgo, pues en cualquier momento podría soltarse o, en caso de no ser de buena calidad, explotarse.

REDACCIÓN VEHÍCULOS

