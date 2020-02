Impugnar un comparendo: ¿Pelea inútil?

Una acción de tutela fallada en contra de la Secretaría de Movilidad de Bogotá (SDM), conminó a esta entidad a no ponerles trabas a los usuarios cuando estos soliciten revisar los soportes y pruebas que reposan en los expedientes por infracciones de tránsito.



Una vez analizado el caso de un ciudadano, el Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá tuteló los derechos del demandante y le ordenó a la SDM “abstenerse de seguir incurriendo en actuaciones prohibidas y contradictorias a las garantías generales del debido proceso”.

“Este fallo de tutela se produjo porque dicha entidad les viene haciendo exigencias a los usuarios que se ven inmersos en procesos por infracción a las normas de tránsito, que muchas veces no conocen ni saben, porque en su mayoría son detectadas por cámaras, la entidad no los notifica y después de cierto tiempo les inicia cobro jurídico”, explicó el abogado especialista en tránsito y transporte Pablo Emilio Rozo Gavilán.



Los hechos se remontan al 23 de septiembre del año pasado. Ese día Rozo Gavilán se presentó ante la SDM para notificarse del mandamiento de pago adjuntando el poder conferido por su cliente. Al solicitar ver el expediente del cobro coactivo para conocer las pruebas y demás documentos, un funcionario le exigió traer un escrito con presentación personal donde el ejecutado autorice el préstamo del expediente.

En su fallo el Juzgado señala que la SDM “impuso una carga al apoderado que está prohibida”, esto es que no está permitido exigir ni la presentación personal de peticiones, recursos o documentos cuando la ley no lo exija.



De ahí que el despacho judicial concluya que hay una flagrante violación al debido proceso, defensa y contradicción por parte de la SDM.



La Secretaría de Movilidad de Bogotá no es el único organismo de tránsito que incurre en estas prácticas, “esta es una situación generalizada casi en todo el país”, dice el abogado.



EL TIEMPO habló con Rozo Gavilán para ahondar más en este problema que a diario viven conductores y propietarios de toda clase de vehículos.

¿Cuáles son los derechos de los presuntos infractores de normas de tránsito?



Lo primero es que tienen derecho a un debido proceso y por esa vía tienen pleno derecho a ver las fotografías, notificaciones y en general todas las pruebas que reposan en el expediente para defenderse por la imposición de un comparendo.



¿Por qué cree que se dan estas situaciones?



Por lo general las autoridades y funcionarios asumen una posición dominante con los ciudadanos, en algunos casos son muy arbitrarios. Como abogado, cuando uno pide un proceso se lo tienen que mostrar, pero con todo y eso, no es lo mismo atender a un abogado que a un ciudadano de a pie que tiene que hacer largas filas y al final desiste de cualquier reclamación.



A la gente la pisotean mucho y en casos muy injustos. Por ejemplo, al señor que represento le robaron los documentos y le han impuesto muchos comparendos. Esto había que demostrarlo.



Entonces, ¿en qué queda el debido proceso?



El ciudadano sí se puede defender, eso es lo que dice en el debido proceso. En cualquier situación la persona tiene derecho a ser escuchada, pero eso es letra muerta y no se cumple, casi por exceso de trabajo. Imagínese si eso pasa en Bogotá como será en las regiones.



¿Qué papel juegan los funcionarios?



Los funcionarios están adoctrinados, ellos tienen que disuadir al ciudadano, por lo regular si la persona va a impugnar el comparendo le dicen simplemente que pague.



¿Las filas son una forma de disuadir al usuario?



Pues si usted llega a las ocho de la mañana y ya hay una fila de casi una cuadra y pasa horas y horas esperando que lo llamen, la fila es una forma de disuasión, usted mejor va y paga para no perder más tiempo.



Hay una situación recurrente en las audiencias, los policías que imponen el comparendo no asisten, ¿A qué atribuye usted ese comportamiento?



El agente dice que no está obligado, pero no se puede sustraer a esa obligación porque le puede acarrear acciones disciplinarias. Algunos dicen que no tiene sentido asistir pues ellos ya hicieron su informe, hay otros que sí van, pero a la larga los funcionarios siempre le dan la razón al agente. Además, muchos funcionarios no tienen el criterio, en estos procesos se rompe siempre el principio de la imparcialidad y el funcionario dice que hay que pagar. Eso es arrogancia administrativa, ellos consideran que eso no tiene reversa, pero es un mito que hay que desmontar.



El otro problema es que gran parte de estos procedimientos están en manos de concesiones y privados y a ellos lo que les interesa es la plata.

Cómo impugnar un comparendo

* Presentar documento de identificación.



*Orden de comparendo impuesta.



*Si es a través de abogado, este deberá acreditar el poder debidamente otorgado y presentar su tarjeta profesional.



*Comparecer a la audiencia pública. Como respuesta se obtiene la resolución del fallo en la cual se le resuelve la responsabilidad contravencional de un presunto infractor. El ciudadano podrá impugnar la orden de comparendo dentro de los once días hábiles siguientes contados a partir de la notificación del mismo.



*En caso de dictar un fallo a favor del interesado, el funcionario de forma inmediata expedirá la Resolución exonerándolo de la obligación de cancelar el comparendo, y por medio de la misma ordenará descargar la sanción del sistema.



*Si una vez practicadas las pruebas en la audiencia de impugnación se le declara contraventor, se le impondrá el 100 por ciento de la sanción. Cuando un comparendo es impugnado o está en apelación, el sistema lo reportará en “proceso de inspección” y mientras siga apareciendo en este estado el ciudadano podrá efectuar trámites pero cuando se genere el fallo y se determine que se debe pagar el comparendo aparecerá en el sistema como “vigente”, lo cual le impedirá realizar trámites ante los organismos de tránsito por no encontrarse a paz y salvo.



*En los casos de impugnación de comparendos impuestos en vía se cumplen los mismos requisitos, la única diferencia es que se reduce el tiempo a cinco días hábiles para impugnar la orden de comparendo.



*Con la solicitud usted accederá a audiencia para exponer las razones de inconformidad frente a la imposición de una orden de comparendo. El inculpado podrá comparecer por sí mismo o cuenta con la posibilidad de designar un apoderado, caso en el cual, éste deberá ser un abogado en ejercicio.

REDACCIÓN VEHÍCULOS