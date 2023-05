En entrevista con EL TIEMPO, el nuevo ministro de Transporte, William Camargo, habló sobre los temas críticos que se registran en el sector y en los cuales trabajará durante su gestión.



Además, se refirió a los cobros de valorización por vías nacionales que se comenzarán a realizar este año y a las evaluaciones que aún se están haciendo para lograr soterrar un tramo del Metro de Bogotá.



¿Cuáles serán las prioridades en sus primeros meses de gestión?

Lo que proponemos inicialmente es un pacto por una movilidad sostenible, segura y saludable, que tiene unas apuestas muy fuertes sobre componentes férreos, infraestructura aeroportuaria y Caminos Comunitarios para la Paz.



Estos son los ejes más fuertes en lo que el presidente Petro nos ha pedido que enfaticemos en estos próximos años y van de la mano con la incidencia sobre variables importantes como la gestión de la movilidad, el transporte, la logística y los servicios conexos como el tiempo, el espacio, el consumo del suelo y la energía.

¿Cuál fue el diagnóstico que recibió del sector al asumir el cargo de ministro?

En términos de competitividad, todavía tenemos tareas por desarrollar para mejorar un componente con el que se mide la eficiencia en la gestión de la movilidad y el transporte en los países, que es el costo logístico. Tenemos un indicador que está de 12,5 a 12,8 por ciento y la intención es disminuirlo.



Todavía nos falta adelantar una tarea importante en los componentes blandos (trámites y gestiones con aduanas y transacciones de información en los puertos) y en los componentes duros, que es básicamente la infraestructura especializada para la logística, carreteras, puertos, pasos urbanos y elementos que configuran un escenario ideal para mover la carga, pasajeros y bienes y en el país.

En el tema peajes, ¿Cuándo le van a reembolsar a las concesiones el dinero por el congelamiento de tarifas?

Hay unos valores que deben restablecerse a los concesionarios en el transcurso de los próximos meses o años, para que ese valor que no se pagó se pueda cubrir y eso tiene dos componentes: Asociaciones Público Privadas e Iniciativas Privadas (IP).



Los dos tienen una provisión que estamos incorporando en la adición presupuestal y tenemos una estimación de 800.000 millones de pesos para garantizar esa recuperación. Estamos explorando con el Ministerio de Hacienda, la ANI y el Ministerio de Transporte un mecanismo para las IP, que no tienen un fondo de contingencia que sí tienen las APP.

El ministro anterior anunció que algunos peajes de IP iban a subir, ¿Cuándo comenzarán los incrementos?

Realmente no se habló de que se fuera presentar un alza. La infraestructura vial tiene componentes de pago que el Estado incluye en los contratos para que los concesionarios y fondos de inversión vengan al país a construir esas obras.

Los peajes están incorporados como una fuente de pago, al igual que las vigencias futuras. Cuando erosionamos alguno de ellos, estamos afectando la confianza de quienes vienen al país a invertir y nosotros no podemos permitir eso.



Entonces, lo que tenemos son unas medidas de mitigación como tarifas diferenciales y en aquellos peajes donde se levantó la talanquera se reactivarán los cobros, como en algunos peajes del Atlántico, Bolívar y otras zonas del país.



No podemos erosionar esa fuente de pago porque perdemos la oportunidad de que más interesados en invertir en infraestructura vengan al país y, además, porque los recursos que no se recaudan salen del Presupuesto Nacional.



Es un ejercicio un poco triste que tengamos que financiar el paso de vehículos que generan emisiones, contaminación y accidentalidad con el presupuesto nacional que debe usarse para salud, educación y otro tipo de necesidades.



William Camargo, ministro de Transporte

¿De cuánto será el aumento en esos peajes?

Lo que vamos a hacer es una actualización para incorporar dos valores: lo que se dejó de recaudar este año y el incremento que tenemos al final de año de la inflación. Hay que revisar cómo se puede hacer gradualmente para no generar un impacto inmediato y buscar otros mecanismos para cubrir ese déficit, como la valorización.

¿Cuándo se comenzará a cobrar la valorización por vías nacionales?

Esto tiene varios componentes para poder materializar el pago. Lo primero que se debe hacer es decretar la aplicación en los corredores, posteriormente, hacer toda la distribución del valor en los predios que les aplica la valorización y luego empezar el recaudo.

Este año estaremos empezando con corredores pilotos. Estamos revisando los proyectos y ya tenemos la arquitectura institucional para desarrollarla porque en el pasado fue desmontada y no hay equipo al frente de esto. Esperamos en los próximos meses empezar a generar las resoluciones y comenzar a aplicar la valorización antes de que termine el año.



Se tiene que decretar cuáles son los corredores en los que se va a aplicar porque hay que hacer un estudio de actualización de capacidad de pago, hay que identificar todos los predios que van a ser objeto de la valorización, establecer quién va a ser el recaudador y empezar a identificar pedio a predio quiénes son los propietarios.



El proceso tiene unas etapas que entre este año y el siguiente empezará a presentar resultados y habrá corredores donde se estará aplicando. Esta valorización esta desde la Ley 105 de 1993 y ninguno de los gobiernos anteriores la había utilizado en el nivel nacional, desafortunadamente se sustrajo del ordenamiento y no se hizo el esfuerzo para ponerla a funcionar adecuadamente, mientras que municipios, departamentos y ciudades capitales sí la pueden aplicar.



Se desarrolló la primera, segunda, tercera y cuarta generación de concesiones sin aplicar la valorización, generando un aumento de riqueza en propietarios alrededor del suelo que hoy en día vamos a recaudar en donde tengamos la posibilidad de aplicar el instrumento.

Vía 40 Express

¿Efectivamente se van a recaudar 20 billones de pesos por valorización?

Esa es una estimación inicial conservadora que hicimos frente al potencial de recaudo, que la calculamos con base en un porcentaje de las inversiones que se hicieron en los proyectos 4G. Nosotros somos un poco más optimistas, porque a la fecha las inversiones en 4G es de 50 billones de pesos entre Capex y Opex.



Otro tema que preocupa es la infraestructura de los puentes, ¿Qué se hará para evitar colapsos como el de El Alambrado?

No tenemos una gestión de activos robusta, es decir, no tenemos toda la información con el nivel de detalle que necesitamos para acometer una priorización adecuada de estas intervenciones. Hay que reforzar y reformar esta información.



Lo que tenemos estimado inicialmente es que alrededor de 4.000 puentes tienen que ser incorporados a un sistema de información para evaluar su estado, el tipo de intervención que se requiere (reforzamiento, reemplazo de elementos o reemplazo completo) y el nivel de riesgo.



Una aproximación inicial sugería que alrededor del 30 por ciento de esta infraestructura tiene que mejorarse o actualizarse desde el punto de vista de sismo resistencia. Estamos actualizando esta información entre el Invías y la ANI y esperamos tener un inventario completo en las próximas semanas y buscar recursos.



Un dato inicial nos sugería que se requiere una inversión de alrededor de 1,2 billones de pesos para anticiparnos a situaciones como la que tuvimos en el puente entre Quindío y el Valle del Cauca.

¿La solución de un puente metálico cuándo estará lista?

El puente metálico ya estaba diseñado y listo porque se iba usar para otro corredor. Estamos cerrando estudios y diseños para poder liberar la infraestructura que colapsó en el puente y el cronograma que inicialmente planteamos es de 6 meses a partir del momento que ocurrió el siniestro. Actualmente hay desvíos de tráfico y estamos reforzando un puente férreo para que las personas también tengan esta alternativa.

Y sobre la vía Panamericana, ¿Cuándo estará lista la solución estructural?

Lo que tenemos previsto es que en el último trimestre de este año la solución definitiva, que incluye un viaducto, va a estar en funcionamiento. La solución definitiva, es decir, el restablecimiento de los dos carriles, las bermas y la disponibilidad completa de la infraestructura de este corredor estará hacia septiembre u octubre de este año.

¿Cómo avanza la posibilidad de soterrar un tramo del Metro de Bogotá?

Con la alcaldesa Claudia López y el equipo del Metro y del IDU revisamos los impactos y estamos explorando la evaluación beneficio-costo de las alternativas que podrían mejorar el Metro en el borde oriental. Somos conscientes de que no se va a suspender el proyecto ni se va a detener.

Hay alternativas que, incluso, se han conversado con el concesionario para eventualmente ajustar el alcance, buscar un tema de tipologías diferentes, pero todo depende de una evaluación beneficio-costo. Lo que sugiere la información que hasta la fecha conocemos es que, de todas las evaluaciones que se han hecho en Bogotá, la mayoría de líneas han sugerido tipologías subterráneas para su solución.



Nos llama la atención poderosamente que la única línea que está en este momento en ejecución, después de que estudios diferentes a los que hicieron en su momento las administraciones que tomaron esa decisión sugiriendo tramos subterráneos, cambiaron a elevados. Es algo que, desde el Gobierno Nacional, pedimos revisar y la Sociedad Colombiana de Ingenieros nos va a acompañar en esta tarea.



Esto nos va a proveer un insumo que podría activar una decisión que le entregue a Bogotá el Metro que efectivamente mejor representa la importancia de esta obra y que urbanísticamente genere valor y menor impacto de tráfico, además de una mayor demanda y número de estaciones, y no el que nos están proponiendo que tiene varias complejidades en su ejecución y en su permanencia en el largo plazo.



¿Esas prioridades no incluyen evitar sobrecostos y retrasos?

Si vamos a hablar de sobrecostos habría que preguntarnos por qué alguien, en su momento, propuso que el Metro iba a estar en 5 años y 7 años después no habían ni siquiera empezado las obras. Lo que han propuesto no es la mejor solución para la ciudad como lo han demostrado evaluaciones posteriores para la línea dos y tres.



Lo que nos propusieron, yo era el director del IDU en ese momento, era que el Metro iba a estar listo muy rápido, que iba a rendir el recurso y que se pondría en funcionamiento en la administración que entró después de la nuestra, pero a hoy eso no ha sucedido.

En el PND se dio vía libre para que el Gobierno pueda cofinanciar más del 70 % en este tipo de proyectos…

William Camargo, ministro de Transporte

Eso está orientado a los sistemas masivos, entendiendo que estamos entrando en un fortalecimiento de inversiones para proyectos férreos, que requieren mayores recursos para la construcción y mantenimiento de la infraestructura que los sistemas convencionales que se han construido en el país.



Esto obliga al Gobierno a buscar un mecanismo que le permita ampliar la posibilidad de financiar un mayor porcentaje de obras como el tren de cercanías de Cali, el tren del Pacífico, iniciativas en el Eje Cafetero y el corredor entre Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, que por sus altos costos de construcción no los alcanzan a cubrir las entidades territoriales.



Una mayor posibilidad de cofinanciación habilita que estos proyectos tengan viabilidad financiera y que contemos con tecnologías y soluciones más sostenibles y amigables con el medio ambiente y que tengan mayor capacidad.



Además, estas obras son las que configuraron en Europa y en China una red de transporte mucho más robusta y eficiente, que permitieron dinamizar la economía de estos países.

¿Cómo avanza el proyecto del tren entre Buenaventura y la Costa Atlántica?

Estamos explorando con la infraestructura existente tener una conexión desde Buenaventura y pasar o a la zona de Antioquia o entrar por el Eje Cafetero para conectar con Bogotá y el corredor férreo central. También estamos explorando alternativas para conectar tramos más pequeños entre Urabá y Cupica o entre Urabá y Buenaventura o Tumaco.



Hay un equipo en la ANI que está explorando las iniciativas, adicional a los equipos que están estructurando los proyectos existentes y esperamos en el transcurso de los próximos meses entregar unos perfiles de proyectos y una valoración de los riesgos e impactos ambientales, sociales, económicos y de costos para saber cuál de esos corredores podrían ser más atractivos.



Un corredor de gran longitud podría tener un mayor ahorro de tiempo en el transporte de carga, pero su maduración es de más largo plazo, mientras que un corredor corto podría hacerse mucho más rápido. Esto se está planteando para que el transporte internacional ahorre tiempo de espera que hoy en día está teniendo en el Canal de Panamá y se traslade al componente férreo.

¿Hay alguna estimación de cuánto costaría el tren de Buenaventura a la Costa?



No, en este momento no tenemos los datos porque eso depende de la valoración de riesgos, de las implicaciones ambientales y sociales, consultas previas y de la tipología constructiva que sea más conveniente para su implementación.

¿Qué falta para que la integración de Viva y Avianca quede en firme?

Hay unos recursos que se radicaron y que se deben estar resolviendo la otra semana. Si la integración encuentra viabilidad hay unos condicionamientos que Viva Air y Avianca deben cumplir para garantizar que en un tiempo no menor a un mes se puedan restablecer los servicios de Viva y disminuir la afectación que hoy en día existe sobre los usuarios.



Si este escenario no se da, lo que pasará es que la integración se sustrae, se liberan algunos slots y otras aerolíneas pueden empezar a prestar los servicios que actualmente tiene esta aerolínea. El lunes en la mañana tenemos una revisión con la Aerocivil para revisar cuáles son los escenarios y qué planes se activarían en caso de que se llegue al escenario más crítico.

Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

¿Si Viva no vuelve a operar, hay cómo atender la demanda y evitar que la crisis se agrave?

La Aerocivil tiene escenarios de modulación para atender la crisis y esa es un tema que han estado valorando y esperamos que el lunes nos entreguen detalles para la siguiente fase que debería activarse la próxima semana.

¿Hay más aerolíneas que estén en una situación financiera crítica?

No tenemos indicaciones de que algo así exista, pero sí tenemos claro que en el mercado aéreo colombiano existen aerolíneas que podrían estar en disposición de cubrir los vuelos que se puedan sustraer si la integración Viva-Avianca no prospera.



¿Qué adjudicaciones de vías se harán en el 2023?

Tenemos unos componentes férreos muy fuertes que ya están en camino a ser Conpes y Confis. El corredor La Dorada-Chiriguaná será una APP y también tenemos un portafolio que está asociado a garantizar el corredor del Pacífico, que aún no sale a licitación, pero ya está en estructuración.

En el componente carretero hay algunos proyectos como la variante Timbío-El Estanquillo del corredor Pasto-Popayán. También está en estructuración Villeta-Guaduas, que está a puertas de solicitar conceptos Confis y Conpes para abrir licitación. Este es un corredor de 32 kilómetros y uno de los cuellos de botella más fuertes que tiene la vía de Bogotá a la Costa Atlántica.



Además, estamos revisando de los otros 7 proyectos 5G cuáles vamos a priorizar. Ahí hay corredores como Sogamoso-Maní-Yucao para conectar la altillanura en la parte norte del país con Sogamoso y posteriormente con un corredor férreo, para que toda la carga que se va a comenzar a producir por el cambio del modelo productivo del país se pueda mover por carretera de manera muy eficiente hasta Sogamoso o Belencito.



De esta manera, podremos mejorar el portafolio intermodal porque tendríamos carretera, el componente férreo y podríamos llegar a los puertos para hacer exportaciones e importaciones que tengan como destino u origen el país.



La estructuración de Sogamoso-Maní-Yucao está prevista para el primer semestre del próximo año para luego sacarla a adjudicación.

¿En vías terciarias cuál será la apuesta?

La idea es tener un impacto sobre 45.000 kilómetros de vías terciarias, que son vías capilares que conectan a los territorios donde se cultivas los productos con la cadena logística.



En este momento tenemos una inversión de 8 billones de pesos y una parte la esperamos desarrollar a través de las juntas de acción comunal, convenios con ingenieros militares y las pequeñas y medianas empresas para buscar en los próximos 4 años fortalecer y mejorar la conectividad de estas zonas.

Luego de su nombramiento, ¿Cuándo se definirán las cabezas de las entidades adscritas al Ministerio?

Nosotros ya preparamos unos perfiles y esos nombres fueron enviados al presidente Petro y sobre esa base esperaremos en las próximas semanas tener una decisión buscando el menor impacto en la continuidad, por eso hay nombramientos de personas solventes que nos pueden ayudar a mantener la velocidad que ha logrado el sector. Esperamos en las próximas tres o cuatro semanas tener personas en propiedad para acelerar a fondo en los próximos 39 meses.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS