Con el objetivo de encontrar una mayor financiación, la ministra designada de Cultura, Patricia Ariza, afirmó que están buscando cobrar un impuesto a los planes de telefonía celular.



Este sería de 4 por ciento y se aplicaría a las personas que hoy en día tienen un plan de 38.000 pesos más IVA, es decir, unos 47.000 pesos.



Esto significa que estas personas pagarían cada mes otros 1.520 pesos y estos recursos adicionales irían para financiar los proyectos del sector cultura.



“La telefonía produce un capital impresionante. Un apoyo de la telefonía a la cultura me parece que es importante. No solo de la telefonía, ojalá fuera de todas las instituciones porque la cultura es trasversal al todo”, dijo Ariza a los medios de comunicación.



De acuerdo con Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, afectaría a los más pobres porque los pondría a pagar un impuesto de 4 por ciento adicional al IVA que ya pagan.



Es decir, se le pondría un impuesto a la canasta familiar de las personas de menores ingresos.



Hoy en día están gravados los planes, pero los que son mayores de 152.000 pesos.

No sabemos aún el alcance, pero el 80 por ciento de los usuarios son de prepago”, apuntó Hoyos.