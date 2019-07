El Gobierno va tras la información de más de 11,7 millones de predios

Colombia tiene 17’128.662 predios, pero solo 5’380.575 tienen actualizado el catastro.

En la tarea de adelantar el catastro multipropósito, cuya implementación fue aprobada en un documento Conpes del 26 de marzo, se firmará hoy el primero de dos créditos con la banca multilateral. El objetivo es que el 68,5 por ciento de los inmuebles (11’748.087) empiecen a mostrar su realidad catastral.

Esta actualización, que comenzará este año y se extenderá hasta 2025, cubrirá al 66 por ciento de las 114 millones de hectáreas que tiene el país.



Del total del área territorial, apenas el 5,68 por ciento cuenta con información confiable en términos del catastro predial. Hay que precisar que el 28,32 por ciento del área restante está aún sin formar, es decir, no contiene predios formalmente constituidos.



Los recursos que se oficializarán, por 100 millones de dólares (unos 320.000 millones de pesos), serán aportados por el Banco Mundial y se complementarán con 50 millones de dólares que prestará el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en agosto próximo.



Una vez arranque el proceso, la meta del Gobierno es que se logre actualizar el catastro en un 60 por ciento en 2022, para alcanzar el 100 por ciento en 2025. Los recursos permitirán incorporar tecnología para tomar imágenes satelitales de alta definición, que mostrarán el detalle de los predios sin necesidad de visitarlos uno a uno.

¿De qué sirve?

El catastro, que no es otra cosa que el registro de los bienes que hay en el área rural y urbana de un país, detallando su descripción física (metros, ubicación, valorización), económica (avalúo) y jurídica (de quién es y quién lo habita), hasta el momento se utiliza solo con fines recaudatorios, para cobrar el impuesto predial.



El paso a un catastro multipropósito implica que la información que se encuentre, una vez concluida la actualización, será el insumo para mejorar el ordenamiento territorial, hacer la planeación de las ciudades y el campo con una visión moderna, promover la gestión ambiental y, en definitiva, crear políticas públicas más efectivas.



Pero es claro que esto les permitirá tener más ingresos a los municipios y equidad a los ciudadanos, pues al no conocerse los datos reales, extensas propiedades en la zona rural, por ejemplo, pueden estar aportando un impuesto predial menor al de un inmueble más pequeño en una zona donde la actualización de su valor es más reciente.

¿Cómo está la foto hoy?

Actualizar la realidad de los predios en Colombia ha sido una tarea compleja, pues muchos municipios alegaban falta de recursos para hacer esa especie de censo. Tanto así que el promedio nacional de desactualización es de 16,4 años, pese a que hay una indicación, a través de la Ley 1450 del 2011, de que esta revisión se debe hacer cada cinco años.



En términos generales, según las estadísticas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), de 32 ciudades capitales solo hay ocho (el 25 %) que actualizaron su zona urbana en los últimos 5 años. Estas son Bogotá, Tunja, Ibagué, San Andrés, Cali, Quibdó, Bucaramanga y Barranquilla. En cuanto al área rural, solo cinco de estas capitales (el 16 %) han hecho su actualización.

Es un trabajo articulado

“Bucaramanga y Barranquilla avanzan en actualización parcial de la ciudad en su zona urbana; y San José del Guaviare e Inírida no cuentan con un catastro formado –según la metodología vigente– en su zona rural, sino que llevan un registro de predios fiscales”, precisa el Igac. Cabe recordar que Bogotá, Cali y Medellín son autoridad catastral en su jurisdicción, y que el Igac está a cargo de las demás ciudades.



Si se mira la foto desde otro ángulo, se tiene que el 31,41 por ciento de las propiedades están actualizadas. Sin embargo, estas corresponden solo al 7,8 por ciento de los municipios (informe del Dane).



La desactualización catastral de los predios en el área rural es la más alta (85,3 %), mientras que en el área urbana, las propiedades que no están en el visor con su actual apariencia son el 62,8 por ciento.



En el total de municipios del país, nueve de cada 10 tienen desactualizado el catastro urbano y 8 de cada 10 no han pasado revista hace mucho tiempo por su catastro rural.



La plata que se necesita para actualizar el catastro

Los recursos provenientes de la banca multilateral son el primer pilar para lograr actualizar el catastro en el país. Según los cálculos que ha realizado el Gobierno, se necesitarían entre 1,4 y 1,9 billones de pesos para lograr la totalidad de la tarea.



La estrategia prevista es lograr que los municipios sean más partícipes de la financiación del catastro multipropósito, puesto que se trata de un gana gana que redundará en una mayor justicia tributaria entre los contribuyentes del impuesto predial y un mejor ingreso para que los territorios puedan impulsar su propio desarrollo.



Los casos recientes así lo demuestran. Por ejemplo, Barranquilla, con los avances que ha realizado en la renovación de su información catastral, incrementó en un 600 por ciento el recaudo tributario, lo que le ha permitido hacer inversiones en infraestructura y programas sociales.



Otra población para mostrar es La Plata, Huila, que tiene 95.000 habitantes, incluyendo su área rural, y pasó de recaudar 120 millones de pesos a contar ahora con ingresos por 1.000 millones.

Además, la desactualización del catastro concuerda con el menor progreso de las poblaciones. Para la muestra están lugares como Yavaraté, Papunaua y Pacoa, en Vaupés; Cacahual y La Guadalupe, en Guainía, y El Encanto y La Victoria, en Amazonas, que solo cuentan con un predio registrado en sus libros catastrales, pese a que son zonas muy extensas de la geografía nacional. “Los recursos (de la banca multilateral) permitirán iniciar la política de catastro multipropósito y la expansión política de catastro en no menos de 72 municipios priorizados”, indicó la Presidencia de la República.

4 datos claves del nuevo catastro

1. Para qué le sirve al ciudadano

Los objetivos que se ha planteado el país, con la implementación del catastro multipropósito, son fortalecer la seguridad en la tenencia (formalizar la propiedad); el fortalecimiento fiscal, es decir, más recursos para que los municipios puedan ampliar sus posibilidades de inversión, y el ordenamiento territorial. Con estos fines, el beneficio esencial será para los ciudadanos, porque las regiones, en la medida en que puedan adelantar obras, motivan a industrias a instalarse en sus territorios, lo que a su vez genera empleo. En el caso del campo, volvería a ser atractivo para vivir allí.

2. Primeras fases de la actualización

El 60 % de la actualización catastral multipropósito que se realizará en el cuatrienio incluye 522 municipios, para alcanzar así la actualización de 65’348.291 hectáreas del territorio nacional. De acuerdo con las cuentas del Gobierno, solo para el 2019 está previsto abarcar 340.813 predios, de los cuales la mayor parte serían del área rural: 241.262. Los restantes 99.551 serían de la zona urbana y estarían ubicados en 55 municipios. Para esta meta se tendría que disponer de 42.870 millones de pesos. En las fases posteriores se abarcarán más municipios hasta el 2022.

3. Ojo a Cundinamarca y Boyacá

Si bien las regiones más apartadas del país son las que tienen menos información de los predios, hay que señalar que los departamentos con más municipios también registran rezago en la actualización catastral. Así, según el informe más reciente del Igac, Boyacá tiene el primer lugar, con el mayor número de entes territoriales sin una foto nueva de las propiedades que tienen en su territorio: de 123 munici-

pios no ha renovado la información catastral urbana en 115 ni la rural en 113. El segundo es Cundinamarca, donde en 107 municipios, de 116, la información es vieja.

4. Así ha crecido el número de predios

Entre enero de 2015 y enero de 2019, el total de predios ha crecido un 5,2 por ciento. “Este dato corresponde solo a los municipios que son jurisdicción del Igac, ya que no se tienen todos los datos históricos de los catastros descentralizados para dar un resultado a nivel país”. En términos financieros, una cuenta ilustra la importancia de hacer un catastro multipropósito: en el 2017, el incremento en el valor catastral del país fue de 8,6 % con relación al 2016. Eso equivale a 114,6 billones de pesos, lo que no se refleja en el recaudo del impuesto predial, que debe servir para impulsar obras regionales.

