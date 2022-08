Jhon Murillo, en compañía de la representante Katherine Miranda, le entregaron a José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, una caja con 96.650 apoyos digitales que han sido recolectados por medio de una petición en la plataforma Change.org en la que solicitan que se incluya un impuesto para las iglesias dentro de la reforma tributaria.



Ocampo recibió la caja y respondió: “Estamos evaluando la posibilidad y no la descartamos”.



Puede leer: Euro registra nueva caída y su precio se sitúa por debajo del dólar

Además, la iniciativa propone que se genere más control del recaudo que hacen las iglesias y resalta que gasta el momento las instituciones religiosas no pagan ningún tipo de tributo.



Murillo también argumenta que en Colombia existen más iglesias que colegios: “Son más de 819 entidades religiosas, incluida la Iglesia católica, todas con personería jurídica, que las exime de pagar impuesto a las ventas, sobre la renta, predial e impuesto a la guerra", precisó.



Lea además: Jóvenes en acción: estas son las fechas de pago en agosto de 2022



Por su parte, Katerine Miranda se refirió también a este proyecto en BluRadio. En la emisora expresó que la propuesta se está revisando: "Inicialmente, en campaña, el Gobierno dijo que no, pero es una de mis grandes banderas. Tengo claro que la mayoría de las iglesias cumplen una función social muy importante sin importar si son cristianas, católicas o evangélicas, pero hay algunas que no y se están enriqueciendo y, por la ley, no están pagando impuestos".



Incluso, escribió un Tweet en el que reafirmó su compromiso con las propuestas presentadas y escribió: "Estamos trabajando para que eso suceda. Aquí todos ponemos, es lo justo"

Quienes creen q ando monotemática con el impuesto a las iglesias, tienen razón. No soy de olvidar mis promesas de campaña, estamos trabajando para que eso suceda.



Aquí todos ponemos, es lo justo. — Katherine Miranda (@MirandaBogota) August 25, 2022

También puede leer:

Británicos mayores de 50 años vuelven a casas compartidas por alza en arriendos

Cervezas de Bavaria que tomarán los colombianos se producirán con energía solar