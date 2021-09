Impuesto a bebidas azucaradas: expertos explican beneficios económicos

La propuesta que buscaba gravar las bebidas azucaradas en el país no quedó en la reforma tributaria. EL TIEMPO habló con expertos, quienes explicaron en qué consiste el impuesto y cuáles serían los beneficios de su implementación.

Carolina Piñeros, directora Ejecutiva de la organización Red PaPaz -que aboga por los derechos de la niñez y la adolescencia-, confirma que se continuará proponiendo que las bebidas azucaradas tengan un impuesto, tal y como se hizo con la Ley de comida chatarra.



"Son iniciativas que no hay que abandonar. Aunque se perdió la oportunidad, creemos que se avanzó en el debate y en el entendimiento de la ciudadanía de la importancia de esto. Es decir, cada vez se oye un clamor ciudadano desde voces más diversas de apoyo al impuesto", dice Piñeros.



(Le sugerimos: Ley de comida chatarra entra en vigencia: ¿qué implica?)



Piñeros explica que, desde la sociedad civil, se buscaba incluir la propuesta sobre las bebidas azucaradas en el texto de la reforma tributaria. Sin embargo, no fue posible.



En términos económicos, uno de los impactos de que no se implemente el impuesto es que se retrasan medidas para la reducción de la obesidad y enfermedades no transmisibles, dice Martha Sandoval, economisma de la Red Académica. Y agrega que, según diversos organismos internacionales -como la Cepal y la Ocde-, dichas enfermedades pueden significar pérdidas del Producto Interno Bruto (PIB) hasta del 3.3 %.



Según la experta, la falta de gravamen a esas bebidas también está relacionado con los costos del sistema de salud: "25 billones de pesos anuales destina el sistema de salud para el tratamiento de enfermedades prevenibles. De esos 25 billones, 740 millones corresponden a gastos por diabetes atribuibles al consumo de bebidas azucaradas".



(Lea: Organizaciones rechazan negativa a discutir impuesto a bebidas azucaradas)



Y agrega que, según cálculos del Ministerio de Salud, el impuesto habría ahorrado 220 mil millones de pesos a ese sistema, que podrían ser liberados para otras inversiones prioritarias.



"Se argumentó mucho erróneamente durante el debate que este impuesto iba a acabar con la economía y que no debería implementarse en un marco de recuperación económica", afirma.



No obstante, de acuerdo con Sandoval, no hay cifras ni estudios que sustenten esa idea. Estudios en lugares como México y Berkeley (ciudad de Estados Unidos), dice la experta, demuestran que sucede todo lo contrario, ya que se reduce el consumo de bebidas azucaradas pero incrementa la ingesta de sustitutos saludables como el agua.



(Puede ver: Gobierno alerta por artículos de tributaria que reducen plata para la paz)



La economisma también recalca que el impuesto implicaría la reducción en el "gasto de bolsillo" de los hogares en el tratamiento de enfermedades no transmisibles. Y concluye: "Son mucho más altos los costos de no implementar la medida que los costos, que no existen, de implementar esta medida".



Por su parte, el investigador Alejandro Rodríguez, de la organización Dejusticia, explica que todos los países de Sudamérica y Centroamérica, salvo Colombia, Venezuela, Guyana y Cuba, tienen algún tipo de impuesto a las bebidas azucaradas, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



(Siga leyendo: Tributaria: el Congreso aprobó conciliación y así quedan rebajas a morosos)



Al respecto de la idea de que gravar las bebidas endulzadas afectaría en mayor medida a los pequeños tenderos y a las personas de menores ingresos, Rodríguez dice ese sería el caso si el impuesto se aplicara a la totalidad de la canasta básica. Sin embargo, dice el economista, estudios demuestra que esos productos -bebidas azucaradas- son los más reemplazables de la canasta básica.